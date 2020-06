DAZN zeigt alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag live

DAZN hat sich von 2021 bis 2025 umfangreiche exklusive Live-Rechte an der Bundesliga in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichert. Der Live-Sport-Anbieter hat seine bisherigen Rechte im Heimatmarkt der Bundesliga damit verdreifacht und überträgt nicht mehr allein das Freitagsspiel, sondern zusätzlich auch alle Partien am Sonntag.

Fans können ab 2021/22 mehr als ein Drittel aller Bundesliga-Spiele live und exklusiv auf DAZN erleben

Zwei von drei Bundesliga-Tagen pro Woche exklusiv bei DAZN

Größtes Paket an nationalen Fußballrechten, das je an einen Streaming-Dienst in Europa vergeben wurde

Alle 106 Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag live auf DAZN

Fußball-Fans im deutschsprachigen Raum können sich auf ein deutlich vergrößertes Bundesliga-Angebot bei DAZN freuen. Ab der Saison 2021/22 wird DAZN vier Spielzeiten lang alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag live übertragen, das sind 3 von 5 Anstoßzeiten pro Spieltag. Es ist das größte Paket an nationalen Fußballrechten, das je an einen Streaming-Dienst in Europa vergeben wurde und gleichzeitig ein entscheidender Schritt für DAZN hin zum wichtigsten Live-Sport-Anbieter in Deutschland.

Fußball-Fans sind bei DAZN perfekt aufgehoben

Ergänzend zur Bundesliga können sich alle Fußball-Fans in Deutschland aktuell über weiteren Premium-Fußball auf DAZN freuen. Unter anderem mit der UEFA Champions League und UEFA Europa League, der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A oder der französischen Ligue 1 können Fans das breiteste Fußball-Angebot Deutschlands bei DAZN genießen.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, dazu: "Die Bundesliga wird an zwei von drei Tagen pro Woche exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Es macht uns stolz, allen Fans ab 2021 nun dreimal mehr Bundesliga-Fußball anbieten zu können als bisher. Dies ist ein Meilenstein für DAZN auf dem Weg, die Nummer 1 der Live-Sport-Anbieter zu werden."

Bundesliga: Die Rechtepakete 2021-2025 im Überblick