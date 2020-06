BVB, News und Gerüchte: Julian Brandt setzt auf Vater statt Mino Raiola: "Brauche ich nicht"

Julian Brandt hat erklärt, wieso er sich weiterhin von seinem Vater beraten lässt. Außerdem: Mario Götze wird wohl auch im Spiel gegen RB Leipzig nicht im Kader stehen. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Julian Brandt setzt auf Vater statt Mino Raiola: "Brauche ich nicht"

Julian Brandt lässt sich weiterhin von seinem Vater beraten, in der Vergangenheit hätten aber auch viele Berater um ihn geworben. "Ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt. Ich glaube auch gar nicht, dass alle Berater schlecht sind, aber ich brauche sie momentan nicht. Ich habe meinen Vater. Der ist zwar nicht Mino Raiola und hat tausende Kontakte in die ganze Welt, aber das muss er auch gar nicht", erklärte der BVB-Spieler im 11 Freunde-Interview.

Dass Profis heutzutage in Gehaltsverhandlungen um eine Million mehr oder weniger feilschen, sieht Brandt kritisch. "Es zeigt, wie gierig Menschen mitunter sein können. Aber das ist nicht fußballspezifisch." Er glaube, dass sich die Coronakrise "allenfalls kurzfristig" auf den Fußball auswirken wird, "vielleicht in den kommenden ein bis maximal zwei Jahren, wenn überhaupt".

Brandt wechselte im Sommer 2019 von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund. Der Start bei den Schwarz-Gelben war laut Brandt "kein Feuerwerk ab Spieltag eins. Aber ehrlich, ich hatte schon damit gerechnet, dass ich etwas Zeit brauche. Nach fünfeinhalb Jahren bei Bayer Leverkusen ist das normal, finde ich. Es war eine tolle Zeit, aber am Ende war es auch eine Komfortzone für mich".

Als Hauptgrund für den BVB-Transfer nannte der Profi die Möglichkeit, "in einem Team zu spielen, das jedes Jahr bis zum Ende der Saison um den Titel mitspielt und damit auch regelmäßig in der Champions League vertreten ist". Dortmund sei "in nahezu allen Dingen schlichtweg größer".

Seinen Ex-Klub "Leverkusen dagegen, da kann ich ehrlich sein, hatte ich als Junge nie so auf dem Schirm. Aber es ist der perfekte Verein, um sich als junger Spieler zu entwickeln."

BVB - Mainz 05: Die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder Spieler © imago images / Jürgen Fromme 1/15 Bei der 0:2 Niederlage gegen Mainz 05 erwischte nahezu die gesamte Dortmunder Mannschaft einen Tag zum Vergessen. Die Offensivabteilung der Borussia war abgemeldet, hinten patzte ein Routinier entscheidend. Die Einzelkritiken. © imago images / Jürgen Fomme 2/15 ROMAN BÜRKI: Zunächst nicht geprüft, dann chancenlos beim 0:1. Vor dem 0:2 lässt er einen Schuss nach vorne prallen. Das hätte er besser lösen müssen. Note: 4. © imago images / Sven Simon / Elmar Kremser 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Erst ist er bei Burkardts Treffer viel zu weit vom Torschützen entfernt, dann foulte er Latza elfmeterreif vor dem 0:2. Ein gebrauchter Tag für den Polen, der früh runter musste. Note: 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 4/15 MATS HUMMELS: Durchwachsene Vorstellung des Abwehrchefs, weil er seinen Nebenleuten nicht genug Halt geben konnte. In den Zweikämpfen nicht mit der gewohnten Souveränität. Note: 4. © imago images 5/15 EMRE CAN: In der Abwehr-Dreierkette aufgeführt. Ließ die große Chance zum 1:1 nach einer Ecke aus. Machte nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig. Im Mittelfeld besser aufgehoben als in der Defensivzentrale. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 6/15 ACHRAF HAKIMI: Einer der wenigen Aktivposten bei den Dortmundern. Schaltete sich immer wieder in die Offensive mit ein, wobei die Mainzer ihn einigermaßen in Schach halten konnten. Note: 3. © imago images / Sven Simon 7/15 AXEL WITSEL: Der eigentliche Dortmunder Chef im Mittelfeld zeigte wenig von seiner gewohnten Dominanz. Mainz engte seine Räume gut ein und er fand so nicht zu seinem üblichen Spiel. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 8/15 JULIAN BRANDT: Machte dort weiter, wo er in Düsseldorf aufgehört hatte. Hatte einige Fehler in seinem Spiel und zeigte keine gute Körpersprache. Seit einigen Spielen wirkt er nicht mehr frisch, körperlich wie mental. Note: 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Ließ die Flanke vor dem 0:1 zu, weil er meilenweit von seinem Gegenspieler entfernt stand. Offensiv trat er noch dazu kaum in Erscheinung und wandelte mit seinem Griff in Latzas Gesicht nahe am Platzverweis. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 10/15 JADON SANCHO: Legte los wie die Feuerwehr, aber nur für wenige Minuten. Dann hatten die Gäste ihn komplett im Griff. Das änderte sich auch bis zu seiner Auswechslung (77.) nicht mehr. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 11/15 THORGAN HAZARD: Wieder eine schwache Vorstellung des Belgiers. Fiel nur bei Ecken und Freistößen auf, die er trat. Sonst eine Enttäuschung, er kann deutlich mehr. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 12/15 ERLING HAALAND: Ohne Bindung zum Spiel, blieb der Norweger unsichtbar. Hatte mit Abstand die wenigsten Ballkontakte in der BVB-Startelf (21) und schoss kein einziges Mal aufs Tor. Die Bälle, die bei ihm ankamen, verarbeitete er unsauber. Note: 5,5. © imago images / Jan Hübner 13/15 MARCEL SCHMELZER: Ersetzte den schwachen Piszczek schon nach 55 Minuten. Zeigte den Einsatz, den sich Lucien Favre vom Rest seiner Truppe gewünscht hätte. Für die Wende sorgen konnte er dennoch nicht. Note: 3,5. © imago images 14/15 MATEU MOREY: Der Spanier durfte nochmal ein paar Minuten für den schwachen Sancho aufs Feld, agierte aber komplett unauffällig. Keine Bewertung. © imago images / Moritz Müller 15/15 NICO SCHULZ: Nach langer Zeit durfte der Nationalspieler mal wieder ran, wenn auch nur für wenige Minuten. Kam in der 82. Minute für den Rot-gefährdeten Guerreiro in die Partie. Keine Bewertung.

BVB, Gerücht: Mario Götze wird auch gegen Leipzig nicht im Kader stehen

Mario Götze wird nach den Spielen gegen Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf und Mainz 05 laut Bild-Informationen auch gegen RB Leipzig (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) nicht im Kader stehen. Grund dafür sei, dass Götze weiterhin regelmäßig im Krankenhaus seine Frau Ann-Kathrin, die seit der Entbindung noch dort verweilen muss, besuche.

Daher konnte der Weltmeister von 2014 die DFL-Hygieneauflagen nicht erfüllen und wurde von der Mannschaft isoliert. Alle Corona-Tests seien aber negativ ausgefallen.

Götze wird den BVB im Sommer verlassen. Somit bleibt ihm wohl nur noch am 34. Spieltag die Chance, sein letztes Spiel für den Klub zu bestreiten.

BVB, News: Ex-Werder-Manager Willi Lemke kritisiert BVB-Auftritt

Ex-Werder-Manager Willi Lemke hat den Auftritt von Borussia Dortmund bei der Niederlage gegen den Bremer Abstiegskampf-Konkurrenten Mainz 05 kritisiert.

"Das hat ein Geschmäckle gehabt", sagte der 73-Jährige im Podcast Die NDR 2 Bundesligashow. "Dortmund war einfach schwach und hat gespielt, als wenn sie sich gesagt hätten: Ist doch kein Problem, wenn wir nicht 100 Prozent liefern. Das hat es anderweitig auch schon gegeben. Aber für uns ist das sehr bitter. Das erschwert uns die Situation sehr."

