BVB: Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während der BVB den zweiten Tabellenplatz bereits sicher hat, kämpfen die Hoffenheimer noch um die direkte Qualifikation für die Europa League. Erfahrt hier, wo ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Schaue die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits ab 40 Minuten nach Abpfiff jederzeit bei DAZN. Hier kommst du zum kostenlosen Probemonat.

Wann und wo spielt der BVB gegen die TSG Hoffenheim?

Der BVB empfängt Hoffenheim am heutigen Samstag, 27. Juni, um 15.30 Uhr zum letzten Spiel der Saison. Gespielt wird im Dortmunder Signal Iduna Park, dessen 81.365 auch zum Saisonabschluss unbesetzt bleiben.

BVB gegen TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt sämtliche Spiele der abschließenden Spieltags live und exklusiv im Fernsehen und im Livestream bei Sky Go. Falls ihr kein Sky-Abonnement besitzt könnt ihr euch die Bundesliga auch einmalig über das Sky Ticket holen.

Das Spiel läuft dabei auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 5 sowie in der Konferenz mit den acht zeitgleichen Partien auf Sky Sport Bundesliga 1. Marcel Meinert kommentiert das Einzelspiel, Oliver Seidler ist für die Partie in der Konferenz zuständig.

BVB gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im Liveticker

Alternativ könnt ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Dabei gibt es sowohl eine Variante für das Einzelspiel als auch für die Konferenz.

Borussia Dortmund: BVB hat eine Rechnung offen

BVB-Coach Lucien Favre hadert noch immer mit der Niederlage im Hinspiel und will nun alles besser machen: "Das letzte Spiel im Dezember haben wir 2:1 verloren. Wir konnten in der ersten Halbzeit 3:0 oder 4:0 führen. Dann haben wir Fehler gemacht und das Spiel aus der Hand gegeben."

Auch wenn der BVB auch in diesem Spiel auf seine Fans verzichten muss, gab es ausdrücklich Lob von Sportdirektor Michael Zorc für das Verhalten in den letzten Wochen: "Ein großes Kompliment an die Fans. Die Befürchtungen, die einige Personen vorher hatten, haben sich als falsch erwiesen. Es wäre schön gewesen, wenn es in anderen Gesellschafts-Bereichen auch so reibungslos geklappt hätte."

TSG 1899 Hoffenheim: Platz sechs das große Ziel

Auch in Hoffenheim ist man sich über die Erfolge gegen den BVB in der Vergangenheit bewusst, will dem aber nicht zu viel Bedeutung beimessen, wie Direktor Alexander Rosen verdeutlicht: "Wir haben schon zweimal am letzten Spieltag gegen den BVB gut ausgesehen. Dennoch dürfen wir nicht vergessen: Der BVB ist eine absolute Top-Mannschaft und die Vergangenheit zählt nicht."

Heute will man nun noch den VfL Wolfsburg von Platz sechs verdrängen, um die Qualifikationrunden für die Europa League zu vermeiden: "Wir wollen am Samstag die Voraussetzungen schaffen, um Platz sechs zu erreichen."

BVB gegen TSG 1899 Hoffenheim: Bilanz und die letzten Duelle

Zwischen beiden Mannschaften gab es bereits 25 Duelle, von denen der BVB zehn für sich entscheiden konnte. Hoffenheim siegte dagegen sechsmal, bei neun Begegnungen gab es keinen Sieger.