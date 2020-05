Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen: Bundesliga heute im LIVETICKER

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen (heute live ab 20:30 Uhr auf DAZN) heißt das letzte Spiel des 26. Spieltags der Bundesliga. Die erste Partie der beiden Mannschaften nach der Corona-Pause könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen heute im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Gespielt wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen.

Vor Beginn: Anstoß ist am heutigen Montag um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Abschluss des letzten Spieltags - Werder Bremen empfängt Bayer Leverkusen.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams in die Partie starten:

Bremen : Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Vogt - Maximilian Eggestein, Osako, Bittencourt - Selke, Rashica.

: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Vogt - Maximilian Eggestein, Osako, Bittencourt - Selke, Rashica. Leverkusen: Hradecky - Weiser, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Amiri, Aranguiz - Wirtz, Havertz, Diaby - Alario.

Bremen-Profi wegen Corona in Quarantäne

Vor dem Restart am heutigen Montag musste ein Profi der Bremer für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt, wie der Verein am Freitag mitteilte. Im persönlichen Umfeld des Profis sei es zu einem Corona-Fall gekommen, der namentlich nicht genannte Spieler wurde daraufhin jedoch zweimal negativ getestet.

Alle Bremer wurden insgesamt fünfmal negativ getestet. "Es besteht also keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff", sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann: "Das Vorgehen zeigt, dass das medizinische Konzept greift, infizierte Personen frühzeitig ermittelt werden können und dann die nötigen Maßnahmen ergriffen werden."

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel