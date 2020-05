VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltag treffen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt aufeinander. Wir verraten euch, wo und wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Jetzt DAZN-Gratismonat sichern und Bundesliga-Highlights schon 40 Minuten Abpfiff sehen!

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt: Ort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt findet am heutigen Samstag, den 30.05. statt. Um 15:30 Uhr wird in der Volkswagen Arena angepfiffen. In der Regel haben dort 30.000 Zuschauer Platz, doch aufgrund der momentanen Corona-Krise hat der DFL beschlossen, alle restlichen Bundesligaspiele der Saison ohne Zuschauer auszutragen.

Der VfL Wolfsburg hatte am vergangenen Dienstag, einen wichtigen Auswärtssieg in Leverkusen mit 4:1 geholt. Die Eintracht dagegen musste sich mit einem Unentschieden gegen Freiburg zufrieden geben.

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten für Fußball-Fans! Das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen, stattdessen nur vom Pay-TV-Sender Sky. Sky-Kunden haben die Möglichkeit via SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) oder mit einem Sky Ticket das Spiel auch im Livestream zu verfolgen.

DAZN-Kunden, die das Spiel nicht live verfolgen können, haben die Möglichkeit, die Highlights schon 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform zu sehen.

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch hier den gratis Probemonat und seht ausgewählte Spiele der Bundesliga live! Nach dem kostenlosen Probemonat habt Ihr die Wahl, ob Ihr für monatlich 11,99 Euro oder für jährlich 119,99 Euro am Ball bleiben wollt.

Bei SPOX sind ab Montag die Spielzusammenfassungen zu allen neun Partien der Bundesliga abrufbar.

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

SPOX bietet einen kostenlosen Liveticker. Hier gelangt Ihr zum Liveticker.

Bundesliga: Die Begegnungen am 29. Spieltag

Datum Heim Gast Freitag, 29.05. 20:30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen Samstag, 30.05.15:30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Samstag, 30.05. 15:30 Uhr Hertha BSC FC Augsburg Samstag, 30.05. 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim Samstag, 30.05. 15:30 Uhr Schalke 04 Werder Bremen Samstag, 30.05. 18:30 Uhr Bayern München Fortuna Düsseldorf Sonntag, 31.05 15:30 Uhr Mönchengladbach Union Berlin Sonntag, 31.05. 18:00 Uhr SC Paderborn 07 Borussia Dortmund Montag, 01.06. 20:30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag