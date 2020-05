Stimmen zum 29. Bundesliga-Spieltag: "Sich gegen Rassismus zu stellen, ist schwer in Ordnung"

Marcus Thuram hat beim Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin beim Torjubel ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Sein Trainer Marco Rose unterstützt ihn dabei. Beim BVB herrscht nach dem Kantersieg in Paderborn im Großen und Ganzen Zufriedenheit. Hier gibt es die Stimmen zu den Sonntagsspielen von Sky.

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Als Trainer hast du möglichweise immer was zu meckern, aber ich möchte heute nicht meckern. Wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten, wir haben das Spiel von Union Berlin sehr gut angenommen, wir haben uns gewehrt, haben mit Ball eine gewissen Dominanz ausgestrahlt, haben vielleicht den einen oder anderen kleinen Fehler zu viel gemacht, aber haben sehr schöne Tore geschossen und dementsprechend bin ich sehr einverstanden mit der Leistung und mit dem Ergebnis."

... zum Jubel von Marcus Thuram: "Ich habe den Jubel nicht wahrgenommen. Wenn man jetzt sagt, das man politische Botschaften im Sport nicht sehen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das eine Aktion war, um zu zeigen, dass man sich gegen Rassismus wehrt, was soll ich da dagegen sagen? Da stehe ich hinter meinem Jungen. Ich finde, wenn man sich öffentlich gegen Rassismus stellt, dann ist das schwer in Ordnung."

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Ich finde, dass wir verdient gewonnen haben. Wir haben in der ersten Halbzeit griffig gespielt, haben die Laufintensität auf den Platz gebracht, haben die Zweikampfhärte auf den Platz gebracht. Das 1:2 kurz nach der Halbzeit hat so ein bisschen Unwohlsein aufkommen lassen, aber wie die Mannschaft sich dann wieder aufgerappelt hat und weiter Fußball gespielt hat - ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben."

... zur Kulisse: "Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt. Aber die Mannschaft feiert gerade Mamadou Doucouré, der nach über drei Jahren sein erstes Pflichtspiel machen konnte und deswegen war es nicht nur ein wertvoller Sieg für uns, sondern auch ein hochemotionales Erlebnis für uns alle und vor allem für Mamadou, der lange dafür kämpfen musste und da sind wir sehr froh, dass er heute seine ersten Minuten spielen durfte."

... zur Leistung von Marcus Thuram und Alassane Pléa: "Marcus und Alassane sind für uns wichtige Spieler durch die ganze Saison schon hinweg. Dass sie Fußball spielen können und torgefährlich sind und dass sie eine Kaltschnäuzigkeit haben, das wussten wir und dass sie es heute an den Tag gelegt haben, ist umso schöner."

... zum Tabellenplatz: "Das ist momentan Ausdruck unserer Qualität, das ist Ausdruck unserer Leistung, die wir bisher gespielt haben und wir haben uns jetzt da oben festgebissen. Momentan spielen wir eine sehr gute Rolle."

Florian Neuhaus (Torschütze Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Wir haben uns heute viel vorgenommen, haben viel auf den Platz gebracht von dem, was wir vorher besprochen haben. Wir sind natürlich glücklich, dass wir 4:1 gewinnen konnten."

... zur Frage, was sie sich vorgenommen hatten: "Wir wollten wieder mehr Präsenz nach vorne zeigen. Ich glaube, das ist uns mit vier Toren gut gelungen."

... zu seinem Tor, was das 3000. in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach war: "Das ist natürlich eine schöne Zahl. Das freut mich, so ein besonderes Tor für den Verein erzielt zu haben, aber noch mehr freue ich mich über den Sieg, der war wichtig im Kampf um die Champions League."

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Kampf um die Champions League: "Wir wissen alle, was Dortmund für eine Qualität hat. Es ist nicht mein primäres Ziel, sondern es gibt mit Leverkusen und Leipzig auch noch zwei andere und deshalb wird es einen erwischen, der in der Euro League spielen muss, aber wir geben alles dafür, dass wir es nicht sind."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zu seiner Halbzeitansprache: "Ich habe fast nichts gesagt, nur ein Satz: Wir müssen so weitermachen. Denn wir haben gut gepresst, wir haben die anderen müde gespielt und es war klar, dass sie dieses Tempo nicht bis zum Schluss halten können. Wir haben in der zweiten Halbzeit dann nur ein wenig die Bewegung der Flügelspieler geändert und weiter mit Intensität gespielt."

... zum Tor von Marcel Schmelzer: "Marcel war sehr zufrieden. Er war leider ein paar Mal verletzt. Seit ein paar Wochen dreht er wieder auf. Er ist gut im Training und er ist gut auf dem Platz. Er hat hervorragend gespielt, ein Tor und ein Assist gemacht."

... zum Kampf um die Champions League: "Wir haben noch fünf Spiele und wollen nur von Spiel zu Spiel denken."

... zur Frage, ob es noch eine Restchance auf den Titel gibt: "Ich habe schon darüber gesprochen, es wird brutal schwer für uns."

SC Paderborn - Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/17 Die beiden Startelfrückkehrer Jadon Sancho und Emre Can haben großen Anteil am 6:1-Sieg von Borussia Dortmund beim SC Paderborn. Marcel Schmelzer avancierte zum Super-Joker. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/17 Roman Bürki: Durchlebte einen komplett betätigungslosen Tag. Bis zu dem Elfer, an dem er fast dran war, bekam Bürki keinen Schuss aufs Tor. Note: 3,5. © imago images 3/17 Lukasz Piszczek: Unauffälliges aber souveränes Spiel von Piszczek. Verzeichnete gute Pass- und Zweikampfquoten. Note: 2,5. © imago images 4/17 Mats Hummels: Defensiv ein extrem stabiler Auftritt des Dortmunder Abwehrchefs, glänzte mit der einen oder andere guten Klärungsaktion. Darüber hinaus spielte er einige starke Pässe in die Spitze. Note: 2,5. © imago images 5/17 Manuel Akanji: Wirkte defensiv einen Tick wackliger als seine beiden Nebenleute Piszczek und Hummels. Akanjis Gegenspieler Antwi-Adjei kam im Laufe der ersten Halbzeit dreimal zum Abschluss. Note: 3. © imago images 6/17 Achraf Hakimi: War zwar oft am Ball, leistete sich aber auch etliche Ungenauigkeiten in seinen Aktionen. Verzeichnete die meisten Ballverluste aller Dortmunder. In der 49. scheiterte er freistehend an Zingerle – in der 85. machte er es besser. Note: 3. © imago images 7/17 Emre Can: Sorgte bei seinem Startelfdebüt nach der Coronapause für viel Offensivdrang und legte das 1:0 von Hazard auf. Der zweikampfstärkste Dortmunder Startelfspieler. Mit einem unglücklichen Handspiel verschuldete er den Elfer. Note: 2. © imago images 8/17 Thomas Delaney: In einem sehr fair geführten Spiel war er in der ersten Halbzeit der einzige Spieler, der ein Foul beging. Delaney waren immer wieder leichte Tempodefizite anzumerken. In der 68. für Witsel ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images 9/17 Raphael Guerreiro: Unauffälliger als bei seinen beiden starken Spielen gegen Schalke und Wolfsburg. Vergab in der 26. eine Chance, trat ansonsten aber eher weniger in Erscheinung. Note: 3,5. © imago images 10/17 Jadon Sancho: Zeigte sich bei seinem ersten Startelfeinsatz seit dem Re-Start der Bundesliga von Beginn an bemüht, zunächst aber auch etwas übermotiviert. In der zweiten Halbzeit war er zielstrebiger in seinen Aktionen und traf dreifach. Note: 1,5. © imago images 11/17 Thorgan Hazard: Verzeichnete die erste BVB-Chance, als er in der 17. aus spitzem Winkel an Zingerle scheiterte. Mit seinem Tempo ein steter Gefahrenherd. Vergab in der 51. eine gute Gelegenheit, ehe er in der 54. zum wichtigen 1:0 traf. Note: 2,5. © imago images 12/17 Julian Brandt: Ließ sich teilweise tief in die eigene Hälfte fallen, um das Spiel anzukurbeln. War überall auf dem Platz zu finden und an etlichen gefährlichen Aktionen direkt beteiligt. Das 2:0 bereitete er vor. Note: 2,5. © imago images 13/17 Axel Witsel: Kam in der 68. für Delaney rein und fügte sich nahtlos ins Dortmunder Spiel ein. Das 5:1 bereitete er vor. Note: 3. © imago images 14/17 Marcel Schmelzer: Super-Joker! In der 80. für Guerreiro eingewechselt – und direkt voll da: Bereitete das 4:1 vor und machte das 5:1 selbst. Keine Bewertung. © imago images 15/17 Giovanni Reyna: Durfte die letzten zehn Minuten statt Brandt mitwirken. Keine Bewertung. © imago images 16/17 Leonardo Balerdi: Kam spät und durfte etwas Spielpraxis sammeln. Keine Bewertung. © imago images 17/17 Mateu Morey: Siehe Balerdi. Keine Bewertung.

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund) ...

... zur Frage, wie die Mannschaft nach der Niederlage gegen den FC Bayern München reagieren wird (vor dem Spiel): "Ich glaube, es ist die Aufgabe, diese Niederlage und Enttäuschung zu verarbeiten. Es ist klar, Bayern wird am Ende wieder deutscher Meister und deshalb brauchen wir eine neue Zielsetzung: Wir wollen so schnell wie möglich die Champions-League-Qualifikation schaffen. Wir stehen aktuell auf Platz zwei und da wollen wir auch am Ende stehen."

... zum Hinspiel (vor dem Spiel): "Wir haben da eines unserer schlechtesten Spiele gemacht oder zumindest die schlechteste Halbzeit ever gespielt und danach sind einige Prozesse bei uns angestoßen worden: Die Mannschaft hat sich alleine mit dem Trainer zusammengesetzt und gesagt, dass sowas, was wir da gesehen haben, nicht mehr vorkommt."

... zu den Stärken von Lucien Favre (vor dem Spiel): "Ich glaube, Lucien hat eine klare Vorstellung, wie seine Mannschaft Fußball spielen soll und das kann man unserer Mannschaft auch ansehen."

Roman Bürki (Torhüter Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir haben in der ersten Halbzeit das falsch gemacht, was wir in der Hinrunde auch schon in der ersten Halbzeit falsch gemacht haben. Wir haben sie nicht von Anfang an unter Druck gesetzt, wenn wir den Ball verloren haben, waren wir nicht schnell genug, um den Ball zu erobern. Denn wir wissen, dass sie sehr schnelle Spieler vorne haben und sehr guten Konter-Fußball spielen. Zum Glück ist nichts passiert in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht und das Spiel dann auch mehr oder weniger kontrolliert."

... zum Elfmeter: "Ich habe leider die Wiederholung noch nicht gesehen. Aus meiner Perspektive war es keiner, weil die Distanz sehr kurz ist und keine Bewegung zum Ball ist. Aber Handelfmeter ist ja immer so eine strittige Sache."

... zur Frage, ob einigen Spielern die Frische gefehlt hat: "Kann gut sein, dass manche Spieler sich auch ein bisschen träge gefühlt haben. Es war auch sehr warm. Schlussendlich können wir aber zufrieden sein, denn wir wissen, dass Paderborn ein sehr unangenehmer Gegner sein kann."

... zum Kampf um die Meisterschaft: "Wir geben alles, um jedes Spiel zu gewinnen. Alles andere liegt nicht mehr in unserer Hand."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn) ...

... zum Hinspiel (vor dem Spiel): "Das war ein ganz anderes Spiel. Dortmund ist zu dem Zeitpunkt ganz anders aufgetreten, auch in der Struktur. Danach haben sie angefangen, in einer Dreierkette zu agieren. Dass uns das Erlebnis im Kopf bleibt und dass wir das genossen haben, ist aber ganz klar."