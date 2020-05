Im Rennen um die Meisterschaft will Leipzig drei wichtige Punkte gegen Hertha einfahren. Die Begegnung zwischen RB Leipzig und Hertha BSC am 28. Spieltag gibt es hier in unserem Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig vs. Hertha heute live im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn RB Leipzig gewann 6 der 7 Bundesliga-Duelle gegen Hertha BSC - nur im Dezember 2017 gab es zu Hause ein 2:3. Gegen kein anderes Team gewannen die Roten Bullen in der Bundesliga so oft wie gegen die Alte Dame (6-mal).

Vor Beginn Nur gegen die SG Wattenscheid 09, gegen die beide Begegnungen verloren gingen, hat Hertha BSC in der Bundesliga einen niedrigeren Punkteschnitt als gegen RB Leipzig (0.4 pro Partie).

Vor Beginn RB Leipzig erzielte gegen Hertha BSC 26 Bundesliga-Tore - nur gegen Mainz 05 mehr (28). Auf der anderen Seite kassierte Hertha gegen kein anderes BL-Team im Schnitt so viele Gegentreffer wie gegen die Sachsen (3.7 pro Partie).

Vor Beginn: Am Mittwoch gastiert die Hertha bei RB Leipzig. Anpfiff der Begegnung ist um 18.30 Uhr.

RB Leipzig vs. Hertha: Übertragung im TV und Livestream

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Hertha BSC ist nicht im Free-TV zu sehen. Dennoch besteht die Möglichkeit die Partie kostenfrei zu verfolgen! DAZN zeigt Leipzig gegen Hertha nämlich im Livestream in voller Länge. Mit dem kostenlosen Probe-Monat könnt Ihr somit das Spiel gratis sehen.

Im Anschluss kostet eine Abonnement entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Welche Bundesliga-Spiele DAZN bis zum Saisonende noch alles zeigt, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig vs. Hertha: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulasci- Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Laimer- Nkuku, Olmo, Kampl, Sabitzer- Werner, Poulsen

Gulasci- Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Laimer- Nkuku, Olmo, Kampl, Sabitzer- Werner, Poulsen Hertha BSC: Jarstein- Plattenhardt, Torunarigha, Boyata, Pekakrik- Grujic, Skejlbred, Lukebakio, Darida, Cunha- Ibisevic

