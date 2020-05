Auch nach der Corona-Pause überträgt der Streamingdienst DAZN wieder mehrere Bundesliga-Spiele live. Aufgrund des veränderten Spielplans gehören dazu nun auch Partien der englischen Wochen. SPOX verrät euch, welche Spiele genau ihr in den nächsten Wochen dort sehen könnt.

Schaue zahlreiche Bundesliga-Spiele live im Livestream bei DAZN. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga live im Livestream sehen: Diese Spiele zeigt DAZN

An den normalen Wochenendspieltagen behält DAZN auch nach der Corona-Pause seine üblichen Übertragungszeiten. Somit seht ihr auch für den Rest der Saison die Freitagsspiele bei dem Streamingdienst. Auch das verbleibende Montagsspiel am 29. Spieltag sowie die Partie am Sonntagmittag der 30. Runde könnt ihr wie gewohnt auf DAZN sehen.

Durch die Änderung des Spielplans gibt es allerdings zwei zusätzliche englische Wochen für die Bundesliga. An diesen Spieltagen wird jeweils die Partie am Mittwoch um 18.30 Uhr bei DAZN zu sehen sein.

Dazu kommen die Relegationsspiele sowohl zwischen 1. und 2. Bundesliga als auch zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga. Eine genaue Terminierung für diese Spiele gibt es allerdings noch nicht.

Bundesliga-Übertragung: Diese Spiele zeigt DAZN live

Spieltag Datum Heim Gast 28. Mi., 27. Mai 20.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC 29. Fr., 29. Mai 20.30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 29. Mo., 01. Juni 20.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 30. Fr., 05. Juni 20.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 30. So., 07. Juni 13.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 31. Fr., 12. Juni 20.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 32. Mi., 17. Juni 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Schalke 04

Bundesliga im Livestream: Was ist DAZN?

DAZN überträgt neben der Bundesliga eigentlich noch viele weitere europäische Fußballligen und -wettbewerbe wie die Primera Division, Serie A, Champions League oder Europa League.

Aber auch in der aktuellen Corona-Zeit hat DAZN zahlreiche Live-Highlights zu bieten. So könnt ihr im Darts die PDC Home Tour und die German Super League sehen oder zahlreiche Fights der WWE und der UFC. Dazu kommen viele Dokumentationen aus den verschiedenen Sportarten ebenso wie historische Highlightspiele.

DAZN kostet dabei pro Monat 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro. Der erste Monat ist aber in jedem Fall kostenlos und unverbindlich. Hier kommt ihr zum Probemonat.

Bundesliga-Highlights bei DAZN

Neben den Liveübertragungen gibt es bei DAZN auch die Highlights sämtlicher Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Bereits ab 40 Minuten nach Abpfiff könnt ihr die Videos jederzeit auf dem Streamingportal abrufen.

Nach Ende des Spieltags stellt euch auch SPOX die Highlightvideos auf dieser Seite bereit, die ihr dann kostenlos und ohne Anmeldung schauen könnt.