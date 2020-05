Hertha BSC vs. Union Berlin: So kannst du das Freitagsspiel der Bundesliga sehen

Der Auftakt in der Bundesliga am 27. Spieltag zwischen Hertha BSC und Union Berlin wird nur bei einem Streamingdienst zu sehen sein. Wir zeigen Euch, wie du das Freitagsspiel in der Bundesliga sehen kannst.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Derby-Time in der Hauptstadt

Es ist Derby-Zeit in Deutschlands Haupstadt: Hertha BSC empfängt Union Berlin im ersten Freitagsspiel nach der Corona-Zwangspause. Auch diese Partie wird mit großen Sicherheitsvorkehrungen ablaufen. In der Ostkurve werden die Hertha-Ultras fehlen und auch sonst sind keine Fans innerhalb des Stadions erlaubt. Nur wenige Journalisten und Delegierte haben Zutritt zum Stadion.

Die Eisernen sind trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die Bayern gut gestimmt auf die Partie. In den letzten drei Bundesliga-Auswärtsspielen feierte Union Berlin zwei Siege (2:0 in Bremen, 2:1 in Frankfurt) und holte in diesen Partien mehr Siege und Punkte (sechs) als in den ersten zehn Gastspielen im Oberhaus (ein Sieg, fünf Punkte).

Hertha BSC - Union Berlin: So kannst du das Spiel sehen

Das Hauptstadtduell wird exklusiv und nur bei DAZN zu sehen sein. Los geht's um 20.30 Uhr aus dem Olympiastadion im Berliner Westen.

Die Übertragung beginnt beim Streamingdienst um 20.15 Uhr, dann werden euch Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch in Empfang nehmen und das Spiel kommentieren.

Hertha - Union: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften von Beginn an auflaufen:

Hertha : Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Lukebakio, Grujic, Skjelbred, Mittelstädt - Cunha, Ibisevic

: Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Lukebakio, Grujic, Skjelbred, Mittelstädt - Cunha, Ibisevic Union: Gikiewicz - Hübner, Friedrich, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz - Ingvartsen, Andersson, Bülter

Alte Dame gegen die Eisernen: So siehts in der Tabelle aus:

In der Tabelle sind die beiden Teams äußerst nah beisammen, für einen Aufsteiger schlagen sich die Eisernen beachtlich. Platz zwölf kurz vor Ende der Saison ist eine starke Leistung.