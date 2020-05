Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga geht flott weiter. Am 28. Spieltag empfängt Fortuna Düsseldorf heute den FC Schalke 04. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, seht Ihr hier.

Nach dem gestrigen Spitzenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München wird am heutigen Mittwoch der 28. Spieltag fortgesetzt. Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04 heißt die Begegnung. Diese wird um 18.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf angepfiffen.

Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Partie zwischen der Fortuna und dem FC Schalke liegen heute exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die heutige Begegnung sowohl im TV als auch im Livestream.

Mittels SkyGo oder SkyTicket kommt der Kunde zum Livestream. Beide Angebote sind jedoch mit Kosten verbunden.

Die Highlights der Spiels zeigt dann 40 Minuten nach Spielende der Streaming-Dienst DAZN. Die Plattform hält ebenfalls die Rechte für ausgewählte Spiele der höchsten deutschen Spielklasse, der Serie A, Primera Division, Champions League und Europa League.

Neben der Bundesliga hat das "Netflix des Sports" auch andere Sportarten und Events im Angebot. Unter anderem sind die Wrestling-Shows der WWE oder auch UFC-Kämpfe im DAZN-Programm enthalten.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet das Abo für DAZN im Monat 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro.

Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04 im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung im TV und Livestream ist das Spiel auch im Liveticker vertreten. SPOX bietet die Möglichkeit, während dem Spiel mitzulesen. Hier entlang zum Liveticker!

Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04: Die vergangenen fünf Begegnungen

Datum Heim Auswärts Ergbenis Wettbewerb 09.11.2019 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 3:3 Bundesliga, 11. Spieltag 02.03.2019 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 0:4 Bundesliga, 24. Spieltag 06.02.2019 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 4:1 DFB-Pokal, Achtelfinale 06.10.2018 Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 0:2 Bundesliga, 7. Spieltag 23.02.2013 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 2:1 Bundesliga, 23. Spieltag

Bundesliga - Die Tabelle vor dem 28. Spieltag

Die Schalker haben bis jetzt einen schwachen Bundesliga-Restart hingelegt. Direkt im ersten Spiel nach der Corona-Pause verlor man das Revierderby gegen den BVB mit 0:4, am Spieltag darauf folgte eine weitere Niederlage gegen den FC Augsburg (0:3).

Dadurch sind die Königsblauen auf Tabellenrang acht abgerutscht. Gegen den Abstiegskandidaten aus Düsseldorf erhofft man sich jedoch wieder Punkte.