BVB - News und Gerüchte: Angeblich doch interne Grundsatzdiskussion bei Borussia Dortmund über Favre

Nach der 0:1-Pleite im Topspiel gegen den FC Bayern München steht BVB-Trainer Lucien Favre in der Kritik. Angeblich soll es trotz anderweitiger Aussagen in der Öffentlichkeit doch interne Grundsatzdiskussionen über die Zukunft des Schweizers geben. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick.

BVB: Interne Diskussionen um Trainer Lucien Favre?

Bei Borussia Dortmund wird nach der erneuten Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München offenbar doch eine Grundsatzdiskussion über die Zukunft von Trainer Lucien Favre geführt. Das berichtet die WAZ am Samstag unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach sollen die Verantwortlichen des BVB derzeit die Stärken und Schwächen des Schweizers abwägen, um herauszufinden, ob Favre auch noch nach der laufenden Saison der richtige Mann für den Job des Trainers ist.

Favre war nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern aufgrund seiner als mutlos kolportierten Herangehensweise an das Spitzenspiel in die Kritik geraten, auch weil er nach der Partie ein Interview gab, das dahingehend interpretiert wurde, dass er selbst mit einem Rücktritt als Trainer der Dortmunder kokettieren würde ("Ich werde in ein paar Wochen darüber sprechen"). Etwaige Aussagen in diese Richtung wie jene von Sky-Experte Lothar Matthäus, der sogar Niko Kovac als Favre-Ersatz ins Gespräch brachte, bezeichnete Favre selbst anschließend jedoch als "absolut inakzeptabel".

Am Freitag dementierte Sportdirektor Michael Zorc, dass die Personalie Favre in Dortmund überhaupt aktuell zur Debatte stehe. "Im Klub ist es sehr ruhig", beteuert der 57-Jährige, auf der Pressekonferenz vor dem Dortmunder Gastspiel am Sonntag in Paderborn (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Generell handele es sich wieder nur um eine Diskussion, "die von außen losgetreten wurde". Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte unlängst klar gestellt, dass man keine Trainerdiskussion führe.

Trotz allem wird der BVB wohl auch in der zweiten Saison unter Lucien Favre ohne den bei dessen Amtsantritt noch klar anvisierten Titel dastehen. Aus dem DFB-Pokal und der Champions League waren die Dortmunder bereits vor der Corona bedingten Spielpause ausgeschieden. Im Kampf um die Meisterschaft hat der BVB nach der Pleite gegen Bayern München nun sechs SPieltage vor dem Ende sieben Punkte Rückstand auf Platz eins.

Borussia Dortmund - FC Bayern München: Die Reaktionen zum Topspiel © imago images 1/16 Der FC Bayern hat mit 1:0 bei Borussia Dortmund gewonnen und steht vor dem achten Meistertitel in Serie. Die Reaktionen aus den sozialen Netzwerken und der internationalen Presse im Überblick. © imago images 2/16 The Sun (England): "Das Titelrennen in der Bundesliga ist nun praktisch vorbei nach dieser Partie. Aber der gewaltige Fußball ist mit einem Knall zurück." © imago images 3/16 L'Equipe (Frankreich): "Bayern einzigartig. In diesem sehenswerten Klassiker setzen sich die Bayern gegen Dortmund durch wegen eines Geniestreichs von Joshua Kimmich." © imago images 4/16 Gazzetta dello Sport (Italien): "Es ist immer Bayern: Treffer in Dortmund! Magie von Kimmich - und der Titel in Reichweite". © imago images 5/16 Marca (Spanien): "Er ist athletisch, vielseitig, macht alles... und macht alles gut. Wie viel kostet Kimmich?" © imago images 6/16 © imago images 7/16 © imago images 8/16 Gary Lineker (ehemaliger englischer Nationalspieler, heute TV-Experte) © imago images 9/16 © imago images 10/16 Günter Klein (Münchner Merkur) © imago images 11/16 © imago images 12/16 Ronan Murphy (goal.com): Spielt auf das CL-Halbfinal-Hinspiel im Mai 2015 an, als Messi Boateng mit einem unfassbaren Dribbling zu Boden zwang. © imago images 13/16 © imago images 14/16 Thomas Nowag (SID) © imago images 15/16 Declan Rice (West Ham United) © imago images 16/16 Romelu Lukaku (Inter Mailand)

Borussia Dortmund: Telefonat mit Jürgen Klopp

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat verraten, dass sich der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp inmitten der Trainer-Diskussion um Lucien Favre gemeldet hat. Dabei ging es allerdings um den erfolgreich gestalteten Restart der Bundesliga. Demnach wollte sich der Teammanager des FC Liverpool erkundigen, was es aus organisatorischer Hinsicht vor dem Neustart zu beachten gebe. Die Premier League steigt am 17. Juni wieder in den Spielbetrieb ein.

BVB: Saison-Aus für Dahoud

Für Mahmoud Dahoudist ist die Saison beendet. Der Mittelfeldspieler, der seit dem Restart zur Stammelf des BVB gehörte, zog sich im Topspiel gegen den FC Bayern eine Knieverletzung zu. Dahoud war nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zweimal in der Startelf von Trainer Lucien Favre gestanden und überzeugte mit guten Leistungen. "Leider", so Favre "kann er in dieser Saison nicht mehr weiterspielen." Dahoud habe am Mittwoch etwas im Knie gespürt, es handele sich um "ein kleines Problem", sagte Favre, aber dieses kleine Problem ist so groß, dass Dahoud die sechs noch ausstehenden Begegnungen abhaken muss.

Borussia Dortmund: Sancho will BVB verlassen

Jadon Sancho will nach England zurückkehren - und das schon in diesem Sommer. Nach Informationen von SPOX und Goal will der BVB-Leistungsträger Borussia Dortmund bereits in diesem Sommer verlassen. Demnach ist eine Verlängerung seines bis 2022 datierten Vertrags für den 20-Jährigen keine Option. Hier gibt es alle Informationen.

© imago images

Bundesliga: Tabelle