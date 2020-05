BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund bindet Abwehrjuwel Collins langfristig

Borussia Dortmund hat Abwehrjuwel Nnamdi Collins langfristig an den Klub gebunden. Mario Götze wird wohl kein neuer Vertrag angeboten werden und Erling Haaland gab an, dass Zlatan Ibrahimovic ein Vorbild für ihn sei. Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB stattet Abwehrjuwel Collins mit Profivertrag aus

Der BVB hat Abwehrtalent Nnamdi Collins langfristig an den Verein gebunden. Dabei trotzte Borussia Dortmund auch den Offerten von namhaften europäischen Top-Klubs.

Das berichten die Bild und Sport1 übereinstimmend. Demnach habe der 16-jährige Collins einen Profivertrag über drei Jahre unterschrieben. Im Anschluss besteht bei dem Modell die Option auf eine Verlängerung um weitere zwei Jahre, womit er bis 2024 bei der Borussia unter Vertrag stehen würde.

Collins gilt als großes Talent auf der Innenverteidiger-Position. Der gebürtige Düsseldorfer soll Angebote von Manchester City, dem FC Arsenal, dem FC Chelsea und Juventus Turin ausgeschlagen haben, obwohl ihm offenbar Handgelder in Millionenhöhe angeboten wurden.

Collins kam 2013 von Dortuna Düsseldorf zum BVB und kommt in dieser Saison auf 21 Einsätze für die U17 in der B-Junioren Bundesliga West.

© imago images

BVB: Mario Götze bekommt wohl keinen neuen Vertrag

Mario Götzes Zeit bei Borussia Dortmund neigt sich offenbar endgültig dem Ende entgegen. Nach Angaben von Sport1 bekommt der 27-Jährige keinen neuen Vertrag angeboten.

Zuvor hatte bereits der kicker berichtet, dass Götze keine Zukunft bei den Schwarz-Gelben habe, obwohl BVB-Boss Hans-Joachim Watzke Gespräche mit dem Offensivspieler angekündigt hatte. "Wir werden das Gespräch mit Mario, sobald wir wieder spielen, relativ schnell suchen", sagte Watzke gegenüber RTL.

Der Vertrag von Götze beim BVB läuft im Sommer aus. Der WM-Finaltorschütze wird mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Mehreren Klubs aus der Serie A und der Premier League wird diversen Medienberichten zufolge ein Interesse an Götze nachgesagt.

© imago images

BVB: Haaland nennt Ibrahimovic als Vorbild

Erling Braut Haaland hat angegeben, dass Zlatan Ibrahimovic sein Vorbild ist. Das bestätigte er bei einem Frage-und-Antwort-Spiel bei Bleacher Report.

"Held, Vorbild oder Idol - ich weiß nicht genau, wie ich es bezeichnen soll, aber ja er war einer davon", sagte Haaland.

Neben Ibrahimovic hatte es Haaland vor allem auch Michu angetan. Der spanische Stürmer hatte seine beste Zeit bei Swansea City in der Premier League, als er in der Saison 2012/13 18 Tore in 35 Spielen erzielte.

