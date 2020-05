BVB: Restlicher Spielplan, Gegner in der Bundesliga

Wie geht es für Borussia Dortmund nach dem Topspiel gegen den FC Bayern weiter? SPOX wirft einen Blick auf das Restprogramm des BVB und zeigt Euch den Spielplan und die Gegner.

Borussia Dortmund: Diese Spiele stehen noch an

Neben dem Topspiel gegen den FC Bayern München stehen für die Schwarz-Gelben noch weitere Highlights an. Das sportlich interessanteste Aufeinandertreffen dürfte gleichzeitig auch das brisanteste sein.

Gemeint ist das Duell der Borussia mit RB Leipzig am 33. Spieltag der Bundesliga. Einerseits gehören die beiden Klubs seit einiger Zeit zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hat, andererseits gehören die Fans des BVB zu den größten Kritikern vom Fußball-Engagement des österreichischen Red-Bull-Konzerns und haben sich in der Vergangenheit nicht mit öffentlicher Kritik zurückgehalten.

Außerdem sind die Schwarz-Gelben noch beim SC Paderborn, bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Heimrecht genießt das Team von Lucien Favre dagegen nach der Partie gegen den FCB noch gegen die Hertha, Mainz und Hoffenheim.

BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga

Inklusive des Spiels gegen die Bayern stehen für den BVB noch sieben Ligaspiele auf dem Programm.

Datum Uhrzeit Heim/Gast Gegner 26. Mai 18.30 Uhr Heim FC Bayern München 31. Mai 18 Uhr Gast SC Paderborn 6. Juni 18.30 Uhr Heim Hertha BSC 13. Juni 15.30 Uhr Gast Fortuna Düsseldorf 17. Juni 20.30 Uhr Heim Mainz 05 20. Juni 15.30 Uhr Gast RB Leipzig 27. Juni 15.30 Uhr Heim TSG Hoffenheim

BVB: Aus der Champions League und dem DFB-Pokal schon ausgeschieden

Weitere Pflichtspiele werden für die Schwarz-Gelben in dieser Saison nicht mehr dazukommen, schließlich ist das Team von Lucien Favre sowohl aus der Champions League als auch aus dem DFB-Pokal bereits ausgeschieden.

In der CL musste sich der BVB Paris Saint-Germain geschlagen geben. Nach einem 2:1-Hinspiel-Erfolg im heimischen Signal-Iduna-Park war nach einer 0:2-Niederlage im Parc de Princes Schluss.

Im DFB-Pokal kam es noch etwas dicker für den BVB, mussten sich die Borussen doch beim SV Werder Bremen mit 2:3 geschlagen geben. Bereits zur Pause lag der BVB dabei 0:2 im Hintertreffen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Vor dem Topspiel gegen die Münchner liegt der BVB vier Punkte hinter dem Rekordmeister.