Bundesliga: Rummenigge nimmt den Fußball bei Wiederaufnahme in die Pflicht

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat für die Diskussionen um eine angebliche Sonderrolle des deutschen Fußballs in der Coronakrise Verständnis, glaubt jedoch auch an die besondere Kraft des Sports. "Wir haben die wahrscheinlich größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, und es ist klar, dass in dem emotionalen Thema Fußball teils konträre und polarisierende Meinungen kundgetan werden. Aber der Fußball kann eine wichtige Signalwirkung haben", sagte Rummenigge dem Münchner Merkur und der tz (Donnerstagsausgabe).

Der Fußball könne nach Ansicht des 64-Jährigen "wieder für ein Stück Normalität sorgen, das die Menschen so dringend benötigen". Die DFL hat für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein umfangreiches Sicherheitskonzept präsentiert, für das es aus hohen politischen Kreisen bereits Zustimmung gab. Kritische Stimmen hingegen sehen eine Bevorzugung des Fußballs gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen.

"Wir wollen keine Sonderrolle, aber der Profi-Fußball ist ein Beruf - und wir möchten gewährleisten, dass dieser Beruf unter Einhaltung bestimmter Vorschriften wieder ausgeführt werden kann", sagte Rummenigge dazu.

Die Kritik sei jedoch zu erwarten gewesen, erklärte Rummenigge. "Uns war von Anfang an klar, als wir uns entschlossen haben, das Konzept auszuarbeiten mit Polittkern und Medizinern, dass es dafür nicht nur Beifall gibt. Die eine oder andere Kritik muss der Fußball aushalten. Wir müssen unsere Kritiker überzeugen, dass der Fußball das Thema Coronavirus seriös angeht", stellte er klar.

Die Bundesligaklubs hoffen auf eine Fortsetzung des Spielbetriebs Mitte Mai, eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Sollte es dazu kommen, müsse der Fußball "von Spiel zu Spiel den Beweis erbringen, dass wir mit den Vorgaben vorbildlich und diszipliniert vorgehen. Diese Anforderung hat die Politik zurecht an den Fußball gestellt", sagte Rummenigge und versprach: "Wir wollen und werden unserer Verantwortung gerecht werden."

FC Bayern München: 429 Millionen Euro! Die teuerste Startelf der FCB-Geschichte © imago images 1/13 Die teuersten Transfers des FC Bayern waren nicht immer die lukrativsten. Wir stellen Bayerns teuerste Startelf vor, die insgesamt 429 Millionen Euro gekostet hat! © imago images 2/13 TOR: Manuel Neuer (30 Millionen Euro, 2011 vom FC Schalke). Der Dienstälteste dieser Top 11 steht im Tor und ist Weltmeister. Neuer hat beim FC Bayern sieben deutsche Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal und einmal die Champions League gewonnen. © imago images 3/13 ABWEHR: Benjamin Pavard (35 Millionen Euro, 2019 vom VfB Stuttgart). Der nächste Weltmeister hat bisher 34 Spiele für den FC Bayern absolviert. Pavard steht noch bis 2024 unter Vertrag beim FCB und könnte sich als Schnäppchen herausstellen. © getty 4/13 Medhi Benatia (28 Millionen Euro, 2014 von der AS Roma). Spielte lediglich zwei Jahre für den FC Bayern, ehe er erst per Leihe und dann gest zu Juventus wechselte. Aktuell bei Al Duhail in Katar tätig. © imago images 5/13 Mats Hummels (35 Millionen Euro, 2016 von Borussia Dortmund). Nach neun Spielzeiten schockte Hummels die BVB-Fans mit seinem Wechsel zum Rivalen aus München, seinem Jugendklub. Machte 8 Tore in 113 Spielen für die Bayern, ist seit Juli wieder beim BVB. © imago images 6/13 Niklas Süle (20 Millionen Euro, 2017 von der TSG Hoffenheim). Süle hat sich schon in jungem Alter in der Innenverteidigung des Rekordmeisters etabliert. Der 24-Jährige arbeitet aktuell an seiner Rückkehr aufs Feld nach einem Kreuzbandriss. © imago images 7/13 Lucas Hernandez (80 Millionen Euro, 2019 von Atletico Madrid). Der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Bayern konnte bisher noch keine feste Rolle in der Verteidigung der Münchner finden. Hernandez kam erst in 14 Partien zum Einsatz. © imago images 8/13 MITTELFELD: Arturo Vidal (37,5 Millionen Euro, 2015 von Juventus Turin). Nach drei erfolgreichen Jahren beim FCB setzte der Chilene seine Tour durch die besten Klubs Europas fort. Vidal ist seit 2018 beim FC Barcelona. © imago images 9/13 Javi Martinez (40 Millionen Euro, 2012 von Athletic Bilbao). Der Spanier stand diese Saison erst in 12 Ligaspielen auf dem Feld, hat aber insgesamt schon 225 Partien für den FC Bayern absolviert und zwölf Tore geschossen. © imago images 10/13 Renato Sanches (35 Millionen Euro, 2016 von Benfica Lissabon). Sanches ist vermutlich einer der wenigen Spieler in dieser Top 11, dessen Transfer die Bayern-Bosse bereuen. Sanches wechselte 2019 nach nur 2 Toren in 26 Spielen als Münchner zu Lille OSC. © imago images 11/13 Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro, 2017 von Olympique Lyon). Der dritte Franzose im Bunde stand nach seiner starken ersten Saison beim FC Bayern nur noch unregelmäßig in der Startelf des Rekordmeisters. Verletzungen sind ein großer Grund dafür. © imago images 12/13 Mario Götze (37 Millionen Euro, 2013 von Borussia Dortmund). Wie bei Hummels waren BVB-Fans empört, als Götze zum Erzrivalen FC Bayern wechselte. Nach drei Meisterschaftsjahren bei den Münchnern kehrte er 2016 zum BVB zurück. © imago images 13/13 STURM: Mario Gomez (30 Millionen Euro, 2009 vom VfB Stuttgart). 30 Millionen vor über 10 Jahren war schon eine Ansage, Gomez zahlte das Vertrauen aber mit 113 Toren in 174 Spielen beim FC Bayern zurück. Wechselte 2013 zu AC Florenz für 15,5 Millionen.

Rummenigge über eine mögliche Gehaltsobergrenze

Außerdem schloss sich Rummenigge DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in der Debatte um eine Veränderung des Fußballs hin zu mehr Bodenständigkeit und Nachhaltigkeit an. "Wenn diese Krise vorbei ist, sind wir verpflichtet, uns damit seriös auseinanderzusetzen, dass man gewisse Dinge mit Augenmaß wieder zurückdreht", sagte Rummenigge mit Blick auf die finanziellen Schwierigkeiten zahlreicher Profiklubs.

Besonders das Thema Gehaltsobergrenze ist für Rummenigge interessant, dies sei mit dem europäischen Wettbewerbsrecht aber "nicht in Einklang zu bringen", sagte der 64-Jährige. Die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie könne aber automatisch zu einer Veränderung führen, weil alle Klubs betroffen sind. "Kein Klub hat Interesse daran, dass jedes Jahr die Ablösesummen und Gehälter nach oben gehen. Wir wollen mit Augenmaß fahren. Jede Krise birgt auch die Chance", sagte Rummenigge.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren war für den früheren Europameister nicht mehr nachzuvollziehen. "Bis dato war es ein Rattenrennen, das um die besten Spieler der Welt stattfindet. Wir müssen gewisse Exzesse versuchen, zu normalisieren. Fußballspieler waren immer im Vergleich zu normalen Arbeitnehmern hoch bezahlt, aber was insbesondere in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, hat zu ungesunden Entwicklungen geführt. In anderen Ländern war das ja noch dramatischer als hier", sagte er.

Seifert hatte sich zuvor in der FAZ für eine Deckelung von Berater- und Spielergehältern ausgesprochen. Der Chef der Deutschen Fußball Liga verwies aber auch auf die zu erwartenden heftigen Reaktionen. "Sicher ist auch, dass der Widerstand groß sein wird und auch Berater aus Deutschland sofort antreten würden, diesen Plan anzufechten", sagte er.