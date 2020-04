FC Bayern München – Thomas Müller exklusiv: "Ich hatte extrem viel Respekt vor Maik Franz"

Thomas Müller vom FC Bayern München verrät bei SPOX und DAZN, wer in jungen Jahren sein härtester Gegenspieler war. Außerdem erinnert sich der 30-Jährige an den schönsten Moment nach dem Gewinn der Champions League 2013.

Der 30-Jährige gehört zu den erfahrensten Profis des FC Bayern München und traf in über zehn Jahren im Profifußball bereits auf einige hochklassige Verteidiger. Ein Spieler blieb ihm aber besonders in Erinnerung.

"Als ich noch sehr jung war, hatte ich extrem viel Respekt vor Maik Franz", sagte der Offensivspieler im Format DAZN QUIZN (die komplette Folge heute ab 18 Uhr auf DAZN) und erinnerte sich an eine spezielle Situation mit dem damaligen Profi von Eintracht Frankfurt: "In einer meiner ersten Spielzeiten hat er in der Allianz Arena auf Höhe der Mittellinie in einem normalen Zweikampf zur Grätsche ausgeholt und ich war mir sicher, dass es jetzt knallt. Deshalb bin ich abgehoben und zusammengesackt, obwohl er zurückgezogen hat."

FC Bayern: Thomas Müller über Schwalbe gegen Maik Franz

Müller habe den anschließenden Freistoß nach eigenem Empfinden zu Unrecht bekommen: "De facto war es eine Schwalbe, aber eine unabsichtliche. Eigentlich war es ein Lifesaver", erklärte er augenzwinkernd.

Heute habe er aufgrund seiner Spielweise aber keine Angst mehr vor einem speziellen Spieler: "Da ich mich im Rücken von meinen Gegnern wegschleiche, ist mir die Zweikampfstärke meiner Gegenspieler meistens egal."

Müller hatte während der durch die Coronakrise verhängten Zwangspause erst kürzlich seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2023 verlängert. Zu weiteren Plänen in der nahen Zukunft hielt sich der Ex-Nationalspieler aber bedeckt.

Unter anderem gilt Müller als Kandidat für das Olympia-Team des DFB in Tokio, wo er von Trainer Stefan Kuntz auf die aufgrund der Verschiebung nun nicht mehr aktuelle vorläufige Nominierungs-Liste gesetzt worden war.

"Das steht in den Sternen", sagte er daher bezüglich einer weiteren Medaille in seiner Sammlung bei einer Teilnahme im auf 2021 verschobenen Turnier.

Bayerns Müller über CL-Sieg 2013: "Mausetot" nach dem Abpfiff

Neben dem WM-Titel 2014 bleibt aber der Champions-League-Triumph mit dem FC Bayern im Finale gegen Borussia Dortmund 2013 sein größter Erfolg. Die Anspannung sei allerdings im Vorfeld enorm gewesen nach den zuvor verlorenen Endspielen 2010 (gegen Inter Mailand) und 2012 (gegen den FC Chelsea).

"Es war ein sehr intensives Spiel. Wir waren mit der Geschichte aus dem Vorjahr enorm unter Druck. Die Gefahr, dass wir die ganz großen Verlierer werden, war damals allgegenwärtig. Dann hätten wir innerhalb von vier Jahren drei Champions-League-Finals verloren", berichtete Müller.

Der schönste Moment war für ihn daher, "als der Schiedsrichter abgepfiffen hat". Denn: "Wir waren mausetot."

CL-Saison 2012/13: Bayerns Weg nach Wembley © getty 1/19 Nach dem verlorenen "Finale dahoam" wollten die Münchner unbedingt erneut ins Endspiel. Der Weg war weit: Zwölf Spiele mussten bis Wembley absolviert werden © getty 2/19 Der deutsche Rekordmeister begann seine Champions-League-Reise in der Allianz Arena gegen Valencia. Schweinsteiger brachte Bayern in Führung, Kroos erhöhte in der 76. Spielminute auf 2:0. Valdez verkürzte - aber dem FCB gelang der Auftakt nach Maß © getty 3/19 In Spiel zwei sollten die Bayern in Weißrussland stolpern. Gegen das Team von Alex Hleb, BATE Borissow, setzte es eine bittere, aber hoch verdiente 1:3-Niederlage. Der Treffer von Franck Ribery in der Nachspielzeit war deutlich zu wenig © getty 4/19 Auch gegen den dritten Gruppengegner tat man sich im Hinspiel schwer. Gegen den französischen Meister OSC Lille siegten die Münchner mit 1:0 durch einen Elfmetertreffer von Thomas Müller © getty 5/19 Im Rückspiel gegen Lille taten sich die Bayern deutlich einfacher. Zur Halbzeit stand es 5:0 - Claudio Pizarro traf dreifach. Im zweiten Durchgang ließ es Bayern ruhiger angehen. Am Ende sprang ein ungefährdeter 6:1-Sieg heraus © getty 6/19 Im Estadio Mestalla von Valencia taten sich die Bayern verdammt schwer. Trotz Überzahl geraten die FCB-Akteure nach 77. Minuten durch Feghouli in Rückstand. Thomas Müller gleicht wenige Minuten später aus - 1:1 im Rückspiel © getty 7/19 Die Schmach aus dem Hinspiel sollte vergessen gemacht werden - und es gelang. Bayern siegte nach der Mario-Gomez-Führung letzten Endes mit 4:1. Jerome Boateng sah kurz nach der Halbzeit die Rote Karte © getty 8/19 Gruppenphase geschafft. Im Viertelfinale traf der "Stern des Südens" auf die Gunners. Bereits nach sieben Minuten führte der FCB im Emirates. Nach 21 Minuten erhöhte Müller auf 2:0. Endstand: 3-1. Ausgangslage perfekt - Arsenal geschlagen? © getty 9/19 Doch die Bayern mussten im Wohnzimmer Allianz Arena zittern. Nach nur drei Minuten führte Arsenal durch Olivier Giroud bereits 1:0. Fünf Minuten vor dem regulären Ende erhöhte Laurent Koscielny auf 2:0. Doch Bayern zitterte sich in das Viertelfinale © getty 10/19 Viertelfinale gegen Juventus. Nach nicht einmal einer Minute führten die Münchner zu Hause durch einen Distanzschuss von Alaba. Müller erhöhte auf 2:0. Wehmutstropfen: Der FCB verlor nach nur 16 Minuten den verletzten Toni Kroos - Saisonende! © getty 11/19 Im Rückspiel steigerte sich Juventus, doch auch am 10. April hieß es: Buffon geschlagen, Juventus geschlagen. Wie im Hinspiel siegte Bayern 2:0 - Mandzukic und Pizarro trafen © getty 12/19 Durch die Halbfinal-Auslosung vermied Bayern das Aufeinandertreffen mit Dortmund. Stattdessen: Barcelona! Es galt die Rechnung für die Schmach aus dem Frühjahr 2009 zu begleichen - und es sollte trotz kleiner Trainingsschwierigkeiten gut laufen © getty 13/19 Im Hinspiel in der Allianz Arena waren die Bayern von Beginn an drückend überlegen. Der angeschlagene Weltfußballer Lionel Messi sah keinen Stich, tauchte ab und blieb ohne große Wirkung © getty 14/19 Und die Sensation nahm ihren Lauf. Thomas Müller brachte die Münchner per Kopf auf die Siegesstraße. Mario Gomez, Arjen Robben und Thomas Müller schraubten das Ergebnis bis auf 4:0 hoch. Bayern siegte hoch verdient und souverän © getty 15/19 Die Ausgangsbasis war perfekt. Barcelona? Gedemütigt! Die internationale Presse überschlug sich mit Lobhuldigungen auf die "Super-Bayern". Doch im Bayern-Lager blieben die Verantwortlichen vorsichtig, mahnten zur Konzentration © getty 16/19 Das Spiel vor Augen, die Mission im Blick. Die Bayern hatten im Camp Nou zu Barcelona mehr Ballbesitz als fast jede andere Mannschaft in den letzten Jahren. Der Champions-League-Sieger von 2001 dominierte und ließ wenig zu © getty 17/19 Die Geschichte des Rückspiels: Tito Vilanova ließ Lionel Messi über 90 Minuten auf der Bank. Auch die anderen zwei Kreativköpfe, Xavi und Iniesta, wurden vor der 70. Minute ausgewechselt. Zauderer statt Zauberer. Großes Comeback? Keine Spur © getty 18/19 Robben besorgte die Führung kurz nach der Pause. In der 72. Minute erhöhte Pique unfreiwillig per Eigentor auf 0:2. Müller stellte mit seinem achten CL-Treffer den Endstand her. Barca vermöbelt - die Bayern entzauberten das Camp Nou © getty 19/19 Die Bayern zogen verdient in das Finale ein. Das Torverhältnis spricht Bände: 29 Treffer, nur sechs Gegentore. Nach den Niederlagen gegen Inter und Chelsea soll endlich der Henkelpott zurück nach München geholt werden

Nach einer umkämpften Partie hatten sich die Münchner durch ein spätes Tor von Arjen Robben mit 2:1 im Wembley-Stadion gegen den BVB durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer hätte Müller, der in sicherer Position vor dem halbleeren Tor stand, gerne selbst gemacht.

"Ich habe die Szene oft gesehen und denke mir jedes Mal wieder: Mit einem guten Auge hätte man auch querlegen können", sagte er und schob lachend nach: "Als ich aber gesehen habe, dass der Ball ins Tor geht, war es okay."