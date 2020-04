FC Schalke 04, News und Gerüchte: Barca-Leihgabe Juan Miranda fordert mehr Einsatzzeit

Der ausgeliehene Juan Miranda hat seinen Verbleib auf Schalke von den Einsatzzeiten abhängig gemacht. Der FC Schalke 04 möchte mit Suat Serdar verlängern und eine Stürmerlegende bringt eine Ausgliederung ins Spiel. Alles News und Gerüchte zu S04 findet Ihr hier.

FC Schalke 04: Leihgabe Juan Miranda fordert mehr Einsatzzeit

Juan Miranda hat in einem Interview mit der Mundo Deportivo mehr Einsatzzeit gefordert. Die Leihgabe mache davon einen weiteren Verbleib auf Schalke abhängig.

"Ich hatte gehofft, hier mehr spielen zu können. Ein 20-jähriger Junge muss spielen - je mehr Minuten, desto besser", sagte der Linksverteidiger, der bis zum Ende der kommenden Saison vom FC Barcelona an die Knappen ausgeliehen ist.

"Wenn es so weitergeht wie bisher, werde ich höchstwahrscheinlich nicht weitermachen, denn ich brauche Minuten", stellte Miranda klar. Ein vorzeitiger Abschied aus Gelsenkirchen steht damit im Raum.

Miranda kommt bei Schalke nicht an Bastian Oczipka vorbei und ist unter Trainer David Wagner zumeist Bankdrücker. In fünf Pflichtspielen stand er lediglich 295 Minuten auf dem Platz in dieser Spielzeit.

S04-News: Suat Serdar soll langfristigen Vertrag erhalten

Schalke 04 arbeitet offenbar an einer Vertragsverlängerung mit Suat Serdar. Laut dem kicker soll der Mittelfeldspieler bis 2024 an den Verein gebunden werden.

"Wir wünschen uns, dass er Schalke noch deutlich länger erhalten bleibt", bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider die Verhandlungen. In dem Arbeitspapier soll dem Bericht zufolge zudem eine hohe Ausstiegsklausel integriert und das Gehalt Serdars angehoben werden.

Der deutsche Nationalspieler kam 2018 vom 1. FSV Mainz 05 für zehn Millionen Euro zu Schalke. In dieser Saison hat der 23-Jährige bereits sieben Bundesliga-Tore vorzuweisen.

Suat Serdar: Leistungsdaten in der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Assists Minuten Bundesliga 18 7 - 1474 DFB-Pokal 2 - - 80

Die schnellsten Spieler des FC Schalke 04 © getty 1/26 Für den FC Schalke 04 waren in den letzten Jahren viele blitzschnelle Spieler am Ball. Doch welcher Knappe war seit Beginn der Datenerfassung 2013/14 der schnellste? SPOX zeigt das Ranking der sprintstärksten Königsblauen. © getty 2/26 PLATZ 25 - Benedikt Höwedes am 11. August 2013: 33,64 km/h (Quelle: Opta) © getty 3/26 PLATZ 24 – Naldo am 23. Oktober 2016: 33,67 km/h © getty 4/26 PLATZ 22 – Jermaine Jones am 28. September 2013: 33,69 km/h © getty 5/26 PLATZ 22 – Jean-Clair Todibo am 28. Februar 2020: 33,69 km/h © getty 6/26 PLATZ 21 – Fabian Reese am 17. Dezember 2016: 33,73 km/h © getty 7/26 PLATZ 20 – Benito Raman am 24. August 2019: 33,74 km/h © getty 8/26 PLATZ 19 – Julian Draxler am 9. November 2013: 33,75 km/h © getty 9/26 PLATZ 18 – Thilo Kehrer am 17. Februar 2018: 33,88 km/h © getty 10/26 PLATZ 17 – Nabil Bentaleb am 27. August 2016: 34,03 km/h © getty 11/26 PLATZ 16 – Yevhen Konoplyanka am 4. November 2017: 34,06 km/h © getty 12/26 PLATZ 15 – Weston McKennie am 7. Dezember 2019: 34,09 km/h © getty 13/26 PLATZ 14 – Joel Matip am 8. November 2015: 34,11 km/h © getty 14/26 PLATZ 13 – Sead Kolasinac am 14. März 2014: 34,21 km/h © getty 15/26 PLATZ 11 – Franco di Santo am 27. August 2016: 34,30 km/h © getty 16/26 PLATZ 11 – Atsuto Uchida am 31. Oktober 2014: 34,30 km/h © getty 17/26 PLATZ 10 – Felipe Santana am 5. Oktober 2013: 34,38 km/h © getty 18/26 PLATZ 9 – Leon Goretzka am 16. April 2017: 34,40 km/h © getty 19/26 PLATZ 8 – Hamza Mendyl am 29. September 2018: 34,42 km/h © getty 20/26 PLATZ 6 – Breel Embolo am 5. Mai 2019: 34,54 km/h © getty 21/26 PLATZ 6 – Abdul Rahman Baba am 25. September 2016: 34,54 km/h © getty 22/26 PLATZ 5 – Daniel Caligiuri am 29. September 2017: 34,58 km/h © getty 23/26 PLATZ 4 – Jefferson Farfan am 10. Mai 2015: 34,64 km/h © imago images 24/26 PLATZ 3 – Christian Clemens am 11. August 2013: 34,84 km/h © getty 25/26 PLATZ 2 – Rabbi Matondo am 9. November 2019: 34,95 km/h © getty 26/26 PLATZ 1 – Leroy Sane am 26. September 2015: 34,97 km/h

S04-Legende Klaus Fischer schlägt Ausgliederung vor

Durch die Coronakrise ist der FC Schalke 04 finanziell angeschlagen. Der ehemalige S04-Stürmer Klaus Fischer schlägt daher eine Ausgliederung der Fußballabteilung vor.

"Eines ist doch klar: Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss sich auch Schalke gegebenenfalls neu orientieren", sagte Fischer den Ruhr Nachrichten.

Laut dem 70-Jährigen werde das Thema auf der nächsten Mitgliederversammlung auf die Agenda kommen: "Schalke sollte den Gegnern der Ausgliederung klar die Frage stellen: Was wollt ihr?" Andernfalls müsse der Verein die Ansprüche deutlich herunterschrauben.

Bundesliga: Tabelle nach dem 25. Spieltag