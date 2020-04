BVB - Ex-Kollege über Erling Haaland vor seinem Durchbruch: "Wir haben ihn ausgelacht"

Ruben Gabrielsen spielte vor zwei Jahren mit Borussia Dortmunds Erling Haaland bei Molde FK in Norwegen und hat nun offenbart, dass Haaland zu Beginn seiner Karriere nicht das Potenzial gezeigt habe, einmal ein großer Stürmer zu werden.

"Als er mit mir in Norwegen zusammenspielte, hat er ein paar Wochen lang nicht getroffen. Wir haben ihn ausgelacht deswegen", sagte Gabrielsen, der seit Januar beim FC Toulouse in der Ligue 1 spielt, in einem Interview mit dem Portal Get French Football News: "Als wir dann hörten, dass er gegen Brann Bergen von Beginn an spielen soll, habe ich gedacht: 'Auf gar keinen Fall. Wie soll ich mit dem spielen?'"

Ohnehin sei Haaland "nicht so gut" gewesen, als er 2017 von Bryne FK nach Molde wechselte. "Er war recht klein. Dann wurde er krank und verletzte sich und wir haben ihn lange nicht gesehen. Doch als er zurückkam war er so verdammt groß. Er war plötzlich ein Tier", erklärte Gabrielsen. "Er zerstörte alle im Training und ich dachte: 'Wer ist der Typ?'"

Gabrielsen: Haaland? "Ab dem Zeitpunkt explodierte er"

Seine Torflaute, für die er von Gabrielsen und den anderen Molde-Spielern verlacht worden war, beendete Haaland gegen Brann Bergen eindrucksvoll. "In 50 Minuten traf er viermal. Ab dem Zeitpunkt explodierte er", sagte Gabrielsen. Dem stimmt auch der heute 19 Jahre alte Haaland in der Retrospektive zu. Erst kürzlich bezeichnete der das Spiel gegen Brann Bergen als "Wendepunkt in meiner Karriere". Sein damaliger Trainer war Ole Gunnar Solskjaer, der mittlerweile Manchester United trainiert.

Haaland steht noch bis 2024 bei Dortmund unter Vertrag. Nach seinem Wechsel von RB Salzburg zu den Dortmundern im vergangenen Winter setzte Haaland seine herausragende Torquote aus der Hinrunde in Österreich (16 Tore in 14 Ligaspielen) fort und traf für den BVB in elf Pflichtspielen zwölfmal. Bei seinem Bundesligadebüt gegen den FC Augsburg gelang Haaland nach Einwechslung ein Dreierpack.