Bundesliga: Wer zeigt / überträgt SC Paderborn gegen 1. FC Köln heute live?

SC Paderborn - 1. FC Köln: Zeit, Datum, Ort

Die Paderborner empfangen den Effzeh am Freitagabend, dem 6.3.2020. Der Anstoß wird um 20 Uhr erfolgen. Grund für den verfrühten Anpfiff sind die Lärmschutzbedingungen in Paderborn

Ausgetragen wird die Begegnung nämlich in der Paderborner Benteler Arena, die nur bis 22 Uhr geöffnet sein darf.

Wer zeigt / überträgt SC Paderborn gegen 1. FC Köln?

Auch am 25. Spieltag wird das Freitagsspiel in der Bundesliga von DAZN gezeigt. Der Streamingdienst zeigt alle Freitags-, Montags- und alle frühen Sonntagsspiele live und exklusiv.

Die Übertragung auf DAZN soll um 19.45 Uhr losgehen, folgendes Team ist dann im Einsatz.

Kommentator: Robby Hunke

Robby Hunke Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Moderator: Tobi Wahnschaffe

SC Paderborn gegen 1. FC Köln im Liveticker

Wer die Partie nicht live im Stream verfolgen kann oder will, kann auf unseren Liveticker zurückgreifen. Dort werden alle wichtigen Szenen des Spiels in Textform begleitet, Ihr verpasst kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Zum Liveticker des Spiels Paderborn gegen Köln geht es hier entlang, unseren ausführlichen Liveticker-Kalender findet ihr hier.

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 25. Spieltag

Die Gastgeber brauchen am 25. Spieltag dringend einen Dreier, andernfalls droht Paderborn den Anschluss an das rettende Ufer zu verpassen. Die Kölner könnten sich mit einem Sieg derweil noch weiter von der Abstiegszone absetzen und unter Umständen sogar in die Nähe der Europa-Ränge vorstoßen.