Hertha BSC: Jürgen Klinsmann rechnet mit Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer ab

Jürgen Klinsmann rechnet in einem Protokoll, welches die Sport Bild veröffentlichte, mit Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer ab. Außerdem wollte Klinsmann Ralf Rangnick verpflichten.

In diesem Protokoll spricht Klinsmann von "jahrelangen katastrophalen Versäumnissen von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen." Auch die "Planung der Vorbereitung auf die Rückrunde, für die Michael Preetz verantwortlich ist," sei eine "Katastrophe".

Hertha BSC hielt sein Wintertrainingslager in Orlando/USA ab und absolvierte dort ein Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Im Team-Hotel herrschte laut Klinsmann ein Klima, dass "der komplette Trainerstab als verachtenswert dem Trainerstab gegenüber empfand". Wie der 55-Jährige ausführte, gab es eine "Urlauber"-Gruppe, die weintrinkend und zigarrenrauchend auf der Terrasse des Hotels saß.

Das Trainingslager an sich kritisiert Klinsmann zudem. Nach seiner Auffassung stellten sich der Verein und das Management nicht der aktuellen sportlichen Situation, sondern "überschätzte sein Wirken in der Weltpolitik". Durch den Trip in die USA hätte man mindestens drei Trainingstage verloren.

Jürgen Klinsmann: Sein Engagement als Trainer bei Hertha BSC im Zeitraffer © getty 1/20 Lediglich 76 Tage dauerte das Engagement von Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC. In dieser Periode ist beim Hauptstadtklub einiges passiert. Klinsmann und die Hertha - ein Überblick im Zeitraffer. © getty 2/20 7. November 2019: Klinsmann beginnt bei Hertha - zunächst nicht als Trainer, sondern als Aufsichtsrat. Er ist einer von 4 Vertretern des neuen Investors Lars Windhorst im neunköpfigen Kontrollgremium. © getty 3/20 Zuvor war Klinsmann noch als Trainer Ecuadors gehandelt worden, nun ist er in der Hauptstadt, bei dem laut Klinsmann "spannendsten Fußball-Projekt Europas". © getty 4/20 25. November 2019: Die Berliner verlieren ihr viertes Ligaspiel in Folge. Das 0:4 in Augsburg bringt Trainer Ante Covic in arge Bedrängnis: Die Hertha liegt nach dem 12. Spieltag auf Platz 15. © getty 5/20 27. November 2019: Covic wird entlassen, Klinsmann übernimmt 10 Jahre nach dem Ende seiner Bayern-Amtszeit wieder einen Bundesligisten, offiziell bis zum Saisonende. Für manche der Anfang einer Machtübernahme von Investor Windhorst. © getty 6/20 30. November 2019: Klinsmanns Premiere misslingt, gegen den BVB gibt's ein 1:2. Für Aufregung sorgt Klinsmann selbst: Vor den Kameras filmt er mit seinem Handy die Berliner Hymne "Nur nach Hause". © getty 7/20 Allerdings ist dabei deutlich das Logo seines persönlichen Ausrüsters adidas zu sehen. Hertha wird aber vom Konkurrenten Nike gesponsert ... © getty 8/20 14. Dezember 2019: Beim 1:0 gegen Freiburg gelingt Klinsmanns erster Sieg, danach folgt ein 1:0 in Leverkusen und ein 0:0 gegen Gladbach - Hertha scheint zum Ende des Jahres stabilisiert. Die Hinrunde beenden die Berliner als Zwölfter. © imago images 9/20 27. Dezember 2019: Hertha beginnt als erster Bundesligist die Vorbereitung auf die Rückrunde. Schon zu diesem Zeitpunkt sorgen Gerüchte um Winterneuzugänge für gehörige Aufmerksamkeit. Gehandelt werden unter anderem Götze, Draxler oder Xhaka. © imago images 10/20 Letztlich kommen Rekordneuzugang Lucas Tousart (Olympique Lyon), Krzysztof Piatek (AC Mailand), Matheus Cunha (RB Leipzig) und Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) - für angeblich insgesamt rund 80 Millionen Euro. © getty 11/20 14. Januar 2020: Aufregung vor dem ersten Rückrundenspiel: Klinsmann fehlt offenbar die notwendige Trainerlizenz. Rechtzeitig vor dem Bayern-Spiel wird die Lizenz verlängert, Klinsmann musste Nachweise über absolvierte Fortbildungen nachreichen. © getty 12/20 19. Januar 2020: Trotz des neu lizenzierten Trainers verliert Hertha 0:4 gegen den Rekordmeister, die Woche danach gewinnt das Team 2:1 beim VfL Wolfsburg. © imago images 13/20 24. Januar 2020: Wieder Aufregung. Zunächst teilt der Klub mit, dass die "öffentlichen" Trainingseinheiten nur noch 20 Minuten für Fans und Medien frei zugänglich seien. Der Aufschrei ist groß. © imago images 14/20 Wenig später die Klarstellung: Nur in den ersten 20 Minuten dürfe gefilmt werden, Fans und Medien aber weiterhin die gesamten Einheiten besuchen. Klinsmann spricht von einem Missverständnis. © imago images 15/20 8. Februar: Hertha verliert gegen Mainz mit 1:3. Klinsmann macht dafür auch die Aufregung um die rassistisch motivierten Beschimpfungen gegen Jordan Torunarigha während des DFB-Pokal-Spiel auf Schalke verantwortlich. Er gibt seinem Team zwei Tage frei. © twitter.com/HerthaBSC 16/20 10. Februar 2020: Klinsmann stellt sich in einem Facebook-Chat den Fragen der Fans. "Am Dienstag kommen die Jungs frisch zurück aufs Gelände, und dann legen wir den vollen Fokus auf den SCP", sagte er da mit Blick auf das Spiel beim Schlusslicht. © twitter.com/HerthaBSC 17/20 Und Klinsmann weiter: "Die nächsten Spiele werden nicht einfach, aber wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg und guter Dinge." © imago images 18/20 11. Februar 2020: Davon war er einen Tag später wohl nicht mehr überzeugt: Klinsmann tritt völlig überraschend zurück - 76 Tage nach Amtsbeginn und per Nachricht auf Facebook. Damit überrascht er auch den Verein, der davon nichts wusste. © imago images 19/20 Der Grund: Angeblich mangelnde Unterstützung durch die handelnden Personen. Hertha teilt mit, dass es für Klinsmanns Schritt "keinerlei Anzeichen" gab. © imago images 20/20 Kurios: Den Platz im Aufsichtsrat will Klinsmann behalten - und damit die Personen kontrollieren, die hm angeblich zu wenig Rückendeckung gaben.

Klinsmann: "Der Klub hat keine Leistungskultur"

Auch Präsident Werner Gegenbauer wird von der Klinsmann-Kritik nicht verschont. Ihn beschreibt er unter anderem als "völlig übel gelaunter Präsident". Gegenbauer soll demnach auch verhindert haben, dass Investor Lars Windhorst nach dem Antrittsspiel Klinsmanns gegen Borussia Dortmund (1:2) nicht in die Kabine kommen konnte. Ohne die Entlassung von Vorgänger Ante Covic, wäre der Klub "direkt in die 2. Liga abgestiegen", so Klinsmann.

In seiner Zeit als Aufsichtsrat soll Klinsmann Ralf Rangnick, der in Hoffenheim und Leipzig Projekte aufbaute, als zukünftigen Trainer vorgeschlagen haben. "Rangnick teilt unmissverständlich mit, dass er das Projekt Berlin spannend findet, in einer Konstellation mit Michael Preetz als sein Vorgesetzter jedoch niemals kommen würde".

"Der Klub hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung", erklärt Klinsmann außerdem: "Es gibt eine Lügenkultur, die auch das Vertrauensverhältnis der Spieler mit Preetz zerstört hat".

Nach 76 Tagen im Amt als Trainer der Hertha legte der ehemalige Nationaltrainer Deutschlands und der USA sein Amt in Berlin nieder. Durch seinen Rücktritt wird er auch nicht mehr im Aufsichtsrat sitzen, wie Investor Lars Windhorst erklärte. Um den Klub nun dennoch zu einem "Big Player" zu machen, fordert Klinsmann: "Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden."