FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Guido Burgstaller: "Man weiß nicht, wie es weitergeht"

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller meldet sich aus der Quarantäne. Gerald Asamoah folgt dem Beispiel der Spieler und verzichtet ebenfalls auf sein Gehalt. Der FC Schalke 04 entscheidet den ersten Spieltag der Bundesliga Home Challenge für sich.

S04-News, Guido Burgstaller: "Man hängt in der Luft"

Seit dem 11. März wurde aufgrund der Coronakrise in der Bundesliga keine Partie mehr bestritten. Die Spieler des FC Schalke befinden sich momentan in Quarantäne und trainieren von Zuhause aus. Schalke-Angreifer Guido Burgstaller sprach im Sky-Interview über die momentane Situation.

"So ein Tag ist schon anstrengender als manchmal zweimal Training. Aber es macht natürlich Spaß. Ich genieße das, mit meiner Familie den Tag zu verbringen", sagte der Österreicher.

"Gott sei Dank hat es von meiner Familie noch niemanden erwischt, aber wenn man das so mitbekommt, belastet das einen schon sehr. Man hängt so in der Luft und weiß nicht, wie es weitergeht. Jetzt nicht nur im Fußball, auch in der Wirtschaft. Das betrifft ja die ganze Welt. Und sowas gab es glaube ich noch nie. Von dem her macht man sich schon so seine Gedanken darüber und hofft nur das Beste", zeigte sich der 30-Jährige besorgt.

Ein Mannschaftstraining mache im Moment "überhaupt keinen Sinn". Er fügte hinzu: "Bisschen gegen den Ball treten, sollte man dann schon irgendwann. Mit Radfahren und Laufen kann man sich natürlich fit halten, aber ein bisschen wieder das Gefühl für den Ball und den Mitspieler auf dem Platz zu trainieren, wäre nicht schlecht".

Das machen die Bundesliga-Klubs während der Corona-Pause © getty 1/19 Die 18 Vereine der Bundesliga schicken ihre Spieler aufgrund der Corona-Krise größtenteils nach Hause, bei vielen steht Individualtraining an. Einige Klubs sind sogar in Quarantäne. SPOX gibt einen Überblick über die Aktivitäten aller Klubs. © getty 2/19 SC Paderborn: Der normale Trainingsbetrieb ist ausgesetzt. Die Spieler, die sich in Quarantäne befinden, werden bis auf weiteres zu Hause bleiben. Bezüglich der Wiederaufnahme des Trainings werde es "keinen Schnellschuss" geben. © getty 3/19 Werder Bremen: Bis vorerst 30. März arbeiten die Hanseaten zu Hause an ihrer Fitness - nach Vorgaben von Trainer Florian Kohfeldt: "Die Spieler haben volle Trainingstage. Was wegfällt, ist das taktische Arbeiten auf dem Platz." © getty 4/19 Fortuna Düsseldorf: Die Spieler trainieren bis auf Widerruf individuell - diese Ansage gibt es seit geraumer Zeit. Die Profis sind unter anderem mit Spinning-Rädern ausgestattet worden. Mit den Mitarbeitern wurde zudem Kurzarbeit vereinbart. © getty 5/19 FSV Mainz 05: Die Profis sollen sich weiterhin in "Heimarbeit" fit halten, der geregelte Trainingsbetrieb bleibt auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Ab April will der Verein auf Kurzarbeit umstellen. © getty 6/19 FC Augsburg: Die Schwaben trainieren trotz der Warnung der DFL nach Angaben des kicker munter weiter. Das Team halte sich unter Anleitung von Neu-Trainer Heiko Herrlich aber "an sämtliche Vorlagen". © getty 7/19 Hertha BSC: Die Berliner befinden sich nach einem positiven Coronafall in der Mannschaft geschlossen in 14-tägiger Quarantäne. Eigentlich sollte das Team Mitte März wieder ins Training einsteigen. Seither arbeitet jeder für sich zu Hause. © getty 8/19 Eintracht Frankfurt: Nachdem ein zweiter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, befindet sich die Mannschaft weiter in Quarantäne. Dort soll sie aber aktiv bleiben und sich möglichst fit halten. © getty 9/19 Union Berlin: Ursprünglich wollte Union am 20. März wieder gemeinsam trainieren, doch einen Tag vorher entschied man sich dagegen. Stattdessen ist das Mannschaftstraining bis 31. März ausgesetzt und die Profis arbeiten individuell. © getty 10/19 1. FC Köln: Die FC-Profis haben zwar eine Ausnahmegenehmigung für Training, nutzen sie aber nicht. Bis zum 5. April ist laut Geschäftsführer Alexander Wehrle kein Mannschatstraining geplant. © getty 11/19 TSG Hoffenheim: Die TSG hat den Trainingsstopp nach der Empfehlung der DFL erneut verlängert. Profis und U23-Spieler halten sich weiterhin mit Trainingsplänen, die per App zu Verfügung gestellt werden, individuell zu Hause fit. © getty 12/19 SC Freiburg: Die Profis arbeiten individuell zu Hause. Neben Trainingsplänen wurden die Spieler vom Verein mit Spinning-Rädern ausgestattet. © getty 13/19 VfL Wolfsburg: Nach einem einwöchigen Home Office nahmen die Wölfe am Montag das Training wieder auf. Allerdings in zeitversetzt agierenden Kleingruppen, unter Einhaltung strenger hygienischer Vorsichtsmaßnahmen und ausschließlich im Kraftraum. © getty 14/19 Schalke 04: Ursprünglich wollten die Königsblauen am vergangenen Montag wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen, doch der Klub verlängerte das Home Office. Derzeit trainieren die Profis per Video-Call gemeinsam. © getty 15/19 Bayer Leverkusen: Alle Bayer-Profis befinden sich bis auf Weiteres im Home Office und wurden mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet. © getty 16/19 Mönchengladbach: Nachdem die Gladbacher unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert hatten, waren kürzlich drei freie Tage angesetzt. Ob und in welcher Form das Training fortgesetzt wird, ist zunächst unbekannt. © getty 17/19 RB Leipzig: Die Profis des Tabellenzweiten trainierten zuletzt individuell oder in sehr kleinen Gruppen. Derzeit hat Trainer Julian Nagelsmann seine Spieler wieder ins Home Office geschickt. © getty 18/19 Borussia Dortmund: Am Montag startet der BVB wieder mit dem Training. Allerdings werden die Übungen aufgrund der Auflagen nur zu zweit an der Hohenbuschei ausgeführt. © getty 19/19 FC Bayern: Die Bayern-Stars trainieren derzeit im Home Office. Vormittags bittet Hansi Flick die Spieler zu einem Training via Video-Liveschaltung. Meistens wird sich mit Gewichten oder auf Laufbändern fit gehalten.

Schalke-Legende Asamoah verzichtet ebenfalls auf Gehalt

In der Bundesliga herrscht seit der Corona-Pandemie Stillstand. Spieler mehrerer Klubs verzichten auf Teile ihrer Gehälter, um die Vereine finanziell zu entlasten. Vereinslegende Gerald Asamoah zeigt sich solidarisch und verzichtet, wie die Spieler der ersten Mannschaft, ebenfalls auf Geld.

"Es ist eine Selbstverständlichkeit", erklärt der aktuelle U23-Manager von Schalke in der aktuellen Ausgabe des kicker. "Dieser Verein hat mir so viel ermöglicht", zeigt sich der Deutsche dankbar.

Zwar sei die Situation "dramatisch", dennoch ist der Vizeweltmeister weiterhin optimistisch: "Wir stehen das durch. Gemeinsam."

Gerald Asamoah: Seine Karrierestatistiken im Überblick

Verein Spiele Tore Vorlagen FC Schalke 04 381 64 45 Hannover 96 89 29 1 FC Schalke 04 II 50 8 8 SpVgg Greuther Fürth 30 5 4 FC St.Pauli 27 6 7

Schalke erfolgreich beim Auftakt der Home Challenge

Die Corona-Pandemie zwang den Fußball zu einer Pause. Deshalb haben sich 26 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga zu einer "Bundesliga Home Challenge" zusammengeschlossen. Am Samstag, den 28. März traten der FC Schalke 04 und der FC St. Pauli am ersten Spieltag der Challenge aufeinander.

Für den FC Schalke 04 spielten der FIFA-Profi Tim "Tim Latka" Schwartmann und Lizenzspieler Nassim Boujellab in einem Live-Stream vor 4.500 Fans. Die Schalke-Gamer gewannen nach zwei Partien mit insgesamt 4:1.

Das erste Spiel zwischen Tim Schwartman und Luca Zander wurde erst in der 81. Minute entschieden. Die Partie endete 1:0 für Schwartmann. Der virtuelle Torschütze war Suat Serdar.

Im Battle der Profifußballer spielte Nassim Boujellab für Schalke gegen Marvin Knoll vom FC St. Pauli. Der Schalker Mittelfeldspieler entschied die Begegnung mit einem 3:1 für sich.

