Fankurven kündigen erneute Proteste für das Wochenende an: "Nehmen Abbrüche weiter in Kauf"

Die deutschen Fanszenen haben für den kommenden Spieltag weitere Proteste angekündigt und schrecken dabei auch nicht vor den möglichen Konsequenzen zurück. "Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen", gab der "Fanszenen-Deutschland"-Zusammenschluss in einem Statement bekannt.

Die Stellungnahme mit der Überschrift "Kollektivstrafen zum "Schutze" eines Milliardärs - der DFB zeigt erneut sein wahres Gesicht" kritisiert unter anderem die "Doppelmoral und Demokratiefeindlichkeit der Verteter des so genannten modernen Fußballs", der am vergangenen Wochenende seinen Höhepunkt erreicht habe.

Den Vorwurf der Doppelmoral richtete das Fanbündnis insbesondere an Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der sich wie die DFB für eine Zukunft mit "hochgezüchteten Retortenvereinen mit unkritischem Klatschpublikum" einsetze und seine Trainingslager in Katar abhalte, "einem Land, welches Menschenrechte und somit die oben erwähnten Werte mit Füßen tritt".

Betont wurde nochmals die Forderung, dass Kollektivstrafen nicht akzeptabel seien und unverzüglich abgeschafft werden müssen - und nicht nur ausgesetzt, wie es zurzeit der Fall ist. "Es wird Zeit, dass der DFB sein mittelalterliches Rechtsverständnis für alle Zeit hinter sich lässt. Im gleichen Zuge erwarten wir die sofortige Aufhebung der gegen Borussia Dortmund ausgesprochenen Zuschauerausschlüsse", schreiben die Ultraszenen.

Schmähplakate, Fast-Abbruch, Nichtangriffspakt zwischen Hoffenheim und Bayern: Die Bilder des Tages © imago images 1/16 Beim Spiel zwischen 1899 und dem FC Bayern gerät das Sportliche in den Hintergrund: Nach Schmäh-Plakaten gegen Dietmar Hopp steht das Spiel vor dem Abbruch. Es folgt ein Nichtangriffspakt - und eine beispiellose Solidarisierung. Die Bilder des Tages. © imago images 2/16 Aber der Reihe nach: Sportlich ist die Partie schnell entschieden, die Bayern haben mit 1899 Hoffenheim überhaupt keine Probleme. © imago images 3/16 Auch mehrere Pyro-Aktionen der Fans im Bayernblock stören einen harmonischen Ablauf nur kurz. © imago images 4/16 Die Verantwortlichen der Bayern um Karl-Heinz Rummenigge (l.) haben auf der Tribüne ihren Spaß, Hoffenheims Mäzen verfolgt das Spiel in seiner Loge. © imago images 5/16 In der 67. Minute entrollen die Fans im Bayern-Block ein großes Schmäh-Banner. Ziel der sogenannten Fans: Der DFB - aber auch Dietmar Hopp. © imago images 6/16 Erste Reaktion: Schiedsrichter Dingert unterbricht das Spiel. © imago images 7/16 Mehrere Bayern-Akteure, darunter David Alaba, der ja selbst einmal für Hoffenheim spielte, versuchen, den eigenen Anhang zur Vernunft zu bringen. Auch mit dabei ... © imago images 8/16 ... ist Bayern-Trainer Hansi Flick, der sich über die Beleidigungen fürchterlich aufregt ... © getty 9/16 ... und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © imago images 10/16 Rummenigge entschuldigte sich derweil bei Hopp, der später auch an die Seitenlinie kam und mit seinen Spielern abklatschte, als schließlich weitergespielt wurde. © imago images 11/16 Die Hoffenheimer Fans wehrten sich an diesem Nachmittag mit eigenen Plakaten. Schließlich war Hopp zuletzt auch von den Dortmunder und Gladbacher Fans attackiert worden. © imago images 12/16 Leider war aber noch nicht Schluss: In der 77. Minute wurde erneut ein beleidigendes Banner im Bayern-Block gezeigt. © imago images 13/16 Diesmal schickte Referee Dingert beide Teams in die Kabine, für insgesamt 15 Minuten blieb die Partie unterbrochen. Eins war klar: Eine weitere Unterbrechung würde den vollständigen Abbruch des Spiels zur Folge haben. © imago images 14/16 Als die Spieler wieder auf dem Platz waren, hatten sie sich auf eine ganz besondere Reaktion geeinigt: Es kam zum Nichtangriffspakt. In der letzten Viertelstunde spielten sich beide Teams den Ball am Mittelkreis zu und warteten den Abpfiff ab. © imago images 15/16 Anschließend wurde Dietmar Hopp in den Mittelkreis geholt: Die Spieler und Verantwortlichen der Bayern solidarisierten sich offen mit dem Unternehmer und applaudierten. © getty 16/16 Rummenigge sprach im Anschluss vom "hässlichen Gesicht" des FC Bayern und hoffte darauf, dass dieser Samstag in Deutschland zu einer Zäsur und einem Umdenken führen würde.

Protest gegen DFB: "Geht schlichtweg um die Bekämpfung unserer Fankultur"

Gegen die BVB-Anhänger wurde ein zweijähriger Ausschluss von den Auswärtsspielen in Hoffenheim ausgesprochen, nachdem diese während einer Bewährungsfrist mit weiteren Beleidigungen und verunglimpfenden Plakaten gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp auffällig geworden waren. Der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte sich im August 2017 noch klar gegen Kollektivstrafen ausgesprochen.

Die jetzige Kehrtwende sei in den Augen der "Fanszenen Deutschland" weder als "antirassistisches Engagement" noch als Kampf gegen "Diskriminierung und schon gar nicht um Anstand und Werte" zu verstehen. "In diesem Falle hätte sich der DFB in der Vergangenheit entschiedener, auch im eigenen Dunstkreis, positionieren müssen. Dieses geschah, wie zu erwarten nicht. Es geht schlichtweg um die Bekämpfung unserer Fankultur und unserer Werte."

Daraus schließt die Organisation, dass der Einsatz der Fans als "Basis und Seele des Fußballs" weitergeführt werden müsse. "Dieser Kampf kann plakativ, zugespitzt und provokant geführt werden oder tiefgründig und differenziert - wichtig ist, dass wir ihn führen!"

In Folge der Spielunterbrechungen in Hoffenheim, Hannover und Berlin am vergangenen Spieltag der 1. und 2. Bundesliga blieb es im DFB-Pokal-Viertelfinale ruhig. An den DFB und Hopp gerichtete Plakate hatten keinen Einfluss auf die Durchführung der Spiele.