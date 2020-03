BVB: Erling Haaland plant offenbar Wechsel zu Real Madrid

Stürmer Erling Haaland soll kein halbes Jahr nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund bereits seinen Abgang planen. Auch sein nächstes Ziel soll bereits feststehen: Real Madrid.

Haaland ist Dortmunds Shootingstar seit dem Wechsel im Januar für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Geht es nach dem Norweger, könnte sich das aber bereits im Sommer wieder ändern.

Wie ABC Deportes berichtet, soll Haaland bereits intern klargemacht haben, dass er gerne schon im Sommer zu den Königlichen wechseln wolle. Der Bericht besagt jedoch auch, dass Haaland auch mit einem Wechsel bis ins Jahr 2021 oder gar 2022 warten könne.

Sein Hauptkriterium für einen Wechsel sei demnach ein Stammplatz bei Real Madrid. Eine Reservistenrolle hingegen wolle er nicht hinnehmen und stattdessen noch länger beim BVB spielen. Die Borussia lehne im Übrigen einen Wechsel schon in diesem Sommer ab.

Haaland soll den BVB auch darum gebeten haben, ihm jegliche Angebote anderer Vereine mitzuteilen, sodass er diese dann an Real Madrid kommunizieren könne, da er nur zu Real Madrid wechseln wolle.

BVB, Bayern und Real Madrid gehört die Zukunft: Die U21-Spieler mit dem höchsten Marktwert © getty 1/54 Das CIES Football Observatory hat eine Studie zu den Marktwerten der besten Spieler des Jahrgangs 2000 und jünger in Europas Top-5-Ligen erstellt. SPOX zeigt die Top-50. © football-observatory.com 2/54 Wie wurden die Marktwerte ermittelt? Die CIES-Studie berücksichtig beim Marktwert acht Faktoren, die entscheidend Einfluss nehmen. Dabei liegen drei Faktoren außerhalb des Einflusses des Spielers selbst. © getty 3/54 Das sind zum einen das wirtschaftliche und sportliche Level des Klubs, für den der Spieler aktiv ist, und zum anderen der zeitliche Kontext des Transferfensters. Dadurch würden die historische Entwicklung von Marktwerten und die Inflation berücksichtigt. © getty 4/54 PLATZ 51: MARASH KUMBULLA (Hellas Verona, Jahrgang 2000, Verteidiger, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 6,7 Millionen Euro. © getty 5/54 PLATZ 49: AHMED KUTUCU (Schalke 04, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 7 Millionen Euro. © getty 6/54 PLATZ 49: ERIC GARCIA (Manchester City, Jahrgang 2001, Verteidger, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 7 Millionen Euro. © getty 7/54 PLATZ 48: MOHAMED SIMAKAN (Racing Straßburg, Jahrgang 2000, Verteidger, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 7,5 Millionen Euro. © getty 8/54 PLATZ 47: PAULINHO (Bayer Leverkusen, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 8 Millionen Euro. © getty 9/54 PLATZ 46: RABBI MATONDO (Schalke 04, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 8,8 Millionen Euro. © getty 10/54 PLATZ 45: VICTOR GOMEZ (RCD Espanyol, Jahrgang 2000, Verteidger, Vertrag bis 2025) - Marktwert: 8,9 Millionen Euro. © getty 11/54 PLATZ 44: AARON CONNOLLY (Brighton & Hove, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 9,1 Millionen Euro. © getty 12/54 PLATZ 43: TIAGO DJALO (OSC Lille, Jahrgang 2000, Verteidiger, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 9,2 Millionen Euro. © getty 13/54 PLATZ 42: SERGIO CAMELLO (Atletico Madrid, Jahrgang 2001, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 9,3 Millionen Euro. © getty 14/54 PLATZ 40: JOAO PEDRO (FC Watford, Jahrgang 2001, Stürmer, Vertrag bis 2025) - Marktwert: 9,5 Millionen Euro. © getty 15/54 PLATZ 40: AURELIEN TCHOUAMENI (AS Monaco, Jahrgang 2000, Mittelfeldspieler, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 9,5 Millionen Euro. © getty 16/54 PLATZ 39: BAFODE DIAKITE (FC Toulouse, Jahrgang 2001, Verteidger, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 9,6 Millionen Euro. © imago images 17/54 PLATZ 38: TIMOTHY WEAH (OSC Lille, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 10,1 Millionen Euro. © getty 18/54 PLATZ 37: SEBASTIAN WALUKIEWICZ (Cagliari Calcio, Jahrgang 2000, Verteidiger, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 10,3 Millionen Euro. © getty 19/54 PLATZ 36: ANDER BARRENETXEA (Real Sociedad, Jahrgang 2001, Stürmer, Vertrag bis 2025) - Marktwert: 10,4 Millionen Euro. © getty 20/54 PLATZ 35: UNAI VENCEDOR (Athletic Bilbao, Jahrgang 2000, Mittelfeldspieler, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 10,6 Millionen Euro. © imago images 21/54 PLATZ 34: RAYAN AIT NOURI (SCO Angers, Jahrgang 2001, Verteidiger, Vertrag bis 2021) - Marktwert: 10,8 Millionen Euro. © imago images 22/54 PLATZ 33: JORIS CHOTARD (HSC Montpellier, Jahrgang 2001, Mittelfeldspieler, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 10,9 Millionen Euro. © getty 23/54 PLATZ 32: DUSAN VLAHOVIC (AC Florenz, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 11 Millionen Euro. © getty 24/54 PLATZ 31: YACINE ADLI (Girondins Bordeaux, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 11,8 Millionen Euro. © imago images 25/54 PLATZ 30: REINIER JESUS (Real Madrid, Jahrgang 2002, Stürmer, Vertrag bis 2026) - Marktwert: 12,7 Millionen Euro. © getty 26/54 PLATZ 29: PEDRO NETO (Wolverhampton Wanderers, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 12,9 Millionen Euro. © getty 27/54 PLATZ 28: BRANDON WILLIAMS (Manchester United, Jahrgang 2000, Verteidiger, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 13,2 Millionen Euro. © getty 28/54 PLATZ 27: WESLEY FOFANA (AS Saint-Etienne, Jahrgang 2000, Verteidiger, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 13,7 Millionen Euro. © getty 29/54 PLATZ 26: JOSH SARGENT (Werder Bremen, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 16,6 Millionen Euro. © imago images 30/54 PLATZ 25: LEONARDO CAMPANA (Wolverhampton Wanderers, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 17,3 Millionen Euro. © getty 31/54 PLATZ 24: DIEGO LAINEZ (Real Betis, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 20,2 Millionen Euro. © imago images 32/54 PLATZ 23: KANG-IN LEE (FC Valencia, Jahrgang 2001, Stürmer, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 21,9 Millionen Euro. © getty 33/54 PLATZ 22: GABRIEL MARTINELLI (FC Arsenal, Jahrgang 2001, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 25,2 Millionen Euro. © getty 34/54 PLATZ 21: WILLIAM SALIBA (AS Saint-Etienne, Jahrgang 2001, Verteidger, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 26,7 Millionen Euro. © imago images 35/54 PLATZ 20: BENOIT BADIASHILE (AS Monaco, Jahrgang 2001, Verteidger, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 27,2 Millionen Euro. © getty 36/54 PLATZ 19: HAMED TRAORE (US Sassuolo, Jahrgang 2000, Mittelfeldspieler, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 27,6 Millionen Euro. © getty 37/54 PLATZ 18: SANDRO TONALI (Brescia Calcio, Jahrgang 2000, Mittelfeldspieler, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 36,9 Millionen Euro. © getty 38/54 PLATZ 17: RYAN SESSEGNON (Tottenham Hotspur, Jahrgang 2000, Mittelfeldspieler, Vertrag bis 2025) - Marktwert: 38,9 Millionen Euro. © getty 39/54 PLATZ 16: DEJAN KULUSEVSKI (Parma Calcio, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 39,6 Millionen Euro. © getty 40/54 PLATZ 15: MAX AARONS (Norwich City, Jahrgang 2000, Verteidger, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 40,4 Millionen Euro. © getty 41/54 PLATZ 14: TAKEFUSA KUBO (ausgeliehen von Real Madrid an RCD Mallorca, Jahrgang 2001, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 41,2 Millionen Euro. © getty 42/54 PLATZ 13: ANSU FATI (FC Barcelona, Jahrgang 2002, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 42,7 Millionen Euro. © getty 43/54 PLATZ 12: OZAN KABAK (Schalke 04, Jahrgang 2000, Verteidiger, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 43,5 Millionen Euro. © getty 44/54 PLATZ 11: MOISE KEAN (FC Everton, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 46 Millionen Euro. © getty 45/54 PLATZ 10: PHIL FODEN (Manchester City, Jahrgang 2000, Mittelfeldspieler, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 50,4 Millionen Euro. © getty 46/54 PLATZ 9: MASON GREENWOOD (Manchester United, Jahrgang 2001, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 50,6 Millionen Euro. © getty 47/54 PLATZ 8: EDUARDO CAMAVINGA (Stade Rennes, Jahrgang 2002, Mittelfeldspieler, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 53 Millionen Euro. © getty 48/54 PLATZ 7: FERRAN TORRES (FC Valencia, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2021) - Marktwert: 55,2 Millionen Euro. © getty 49/54 PLATZ 6: CALLUM HUDSON-ODOI (FC Chelsea, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 72,3 Millionen Euro. © getty 50/54 PLATZ 5: VINICIUS JUNIOR (Real Madrid, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2025) - Marktwert: 73,9 Millionen Euro. © getty 51/54 PLATZ 4: RODRYGO (Real Madrid, Jahrgang 2001, Stürmer, Vertrag bis 2025) - Marktwert: 88,9 Millionen Euro. © getty 52/54 PLATZ 3: ALPHONSO DAVIES (FC Bayern München, Jahrgang 2000, Verteidger, Vertrag bis 2023) - Marktwert: 92,5 Millionen Euro. © getty 53/54 PLATZ 2: ERLING HAALAND (Borussia Dortmund, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2024) - Marktwert: 101 Millionen Euro. © getty 54/54 PLATZ 1: JADON SANCHO (Borussia Dortmund, Jahrgang 2000, Stürmer, Vertrag bis 2022) - Marktwert: 198,5 Millionen Euro.

Helfen guten Kontakte zwischen BVB und Real bei Haaland-Wechsel?

Die guten Kontakte von Real-Präsident Florentino Perez zu Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sollen beim letztendlichen Wechsel helfen.

Haaland hat in dieser Saison bei Salzburg und Dortmund bereits 40 Tore in 32 Spielen in allen Wettbewerben erzielt und wird vom bekannten Spielerberater Mino Raiola vertreten, der des Öfteren lukrative Transfers einfädelt.