RB Leipzig statt FC Bayern München: Dani Olmo erklärt seinen Wechsel

Nach dem 0:0 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern hat der spanische Nationalspieler Dani Olmo die Beweggründe für seinen Winter-Transfer von Dinamo Zagreb zu RB Leipzig erklärt.

Leipzig sei "der perfekte Ort" für ihn und seine Entwicklung, sagte der 20-Millionen-Neuzugang nach Spielende in der Mixed Zone gegenüber spanischen Journalisten der AS. "Wegen des sportlichen Projekts, das der Klub verfolgt, und wegen der Arbeitsweise. Hier bekommen junge Spieler eine Chance, das gefällt mir sehr."

Selbst diverse Last-Minute-Anfragen, angeblich auch eine des Rekordmeisters aus München, von denen RB-Sportdirektor Markus Krösche zuletzt berichtet hatte, habe ihn nicht von seinem Plan abbringen können, bei den Sachsen zu unterschreiben.

"Mir war von Anfang an klar, dass ich hierherkommen möchte. Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung. Der Klub hat sich sehr um mich bemüht", sagte Olmo und verriet, dass Krösche ihn sogar in Zagreb besucht habe, um ihm einen Transfer nach Deutschland schmackhaft zu machen. Zudem habe ihm ein Telefonat mit Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann "ein positives Gefühl" gegeben. "Ich will das Vertrauen nun rechtfertigen", betonte der 21-Jährige.

FC Bayern - RB Leipzig: Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Timo Werner (r.) schaute bedröppelt drein. Beim 0:0 in München vergab der Nationalspieler eine Mega-Chance. Aber auch andere Akteure blieben beim Spitzenspiel unter ihren Möglichkeiten. Die Einzelkritiken und Noten von SPOX. © imago images 2/29 MANUEL NEUER: Musste nicht ins Geschehen eingreifen, weil die Leipziger ihre Hochkaräter allesamt neben oder über das Tor setzten. Verschätzte sich einmal beim Rauslaufen gegen Werner (52.). Note: 3,5. © imago images 3/29 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose verteidigte hoch, was zur Folge hatte, dass Boateng zu häufig ins Laufduell mit Nkunku geschickt wurde. Rutschte kurz vor Schluss bei einer Kimmich-Flanke knapp am Ball vorbei. Note: 3,5. © imago images 4/29 JEROME BOATENG (bis 67.): Hatte einer sehr souveränen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang sichtlich zu kämpfen. Boateng legte unfreiwillig für Werner auf (49.), der die Chance allerdings nicht nutzte. Wurde später durch Hernandez ersetzt. Note: 4. © imago images 5/29 DAVID ALABA: Als die Bayern hinten ins Schlittern gerieten, war Alaba noch der Verlässlichste in der Viererkette. Der Österreicher rettete unter anderem einmal in höchster Not auf der Linie. Kam zudem auf zehn Balleroberungen. Note: 3. © getty 6/29 ALPHONSO DAVIES: Sorgte für das erste Highlight im Spiel, als er nach einem Mega-Sprint Olmo abkochte. In der Folge immer wieder mit verheißungsvollen Vorstößen, seine Hereingaben waren aber nicht immer präzise. Note: 3. © imago images 7/29 JOSHUA KIMMICH: Mit Abstand die meisten Ballaktionen aufseiten der Münchner. Hatte aber besonders in der zweiten Halbzeit Probleme, das Spiel im Mittelfeld zu ordnen und produzierte selbst den einen oder anderen Fehler. Note: 4. © getty 8/29 THIAGO: Starke erste Halbzeit, riss vor allem mit seiner herausragenden Ballmitnahme Löcher. Ließ sich nach dem Seitenwechsel aber von der Unsicherheit seiner Kollegen anstecken. Wartete immerhin mit guter Zweikampfbilanz auf (64 Prozent). Note: 4. © imago images 9/29 LEON GORETZKA (bis 85.): Nach seiner Pause gegen Hoffenheim diesmal wieder in der Startelf. Spielte eine ordentliche erste Hälfte, tauchte danach aber ab. Hatte die große Chance aufs 1:0, scheiterte aber freistehend an Gulacsi. Note: 3,5. © getty 10/29 SERGE GNABRY (bis 60.): Erlebte einen mäßigen Abend. Setzte sich kaum einmal im Eins-gegen-Eins durch und sorgte auch ansonsten nicht für Gefahr. Gnabry gewann nur 22 Prozent seiner direkten Duelle und wurde durch Coutinho ersetzt. Note: 5. © getty 11/29 THOMAS MÜLLER: Nicht so stark wie in den vergangenen Partien. War zwar – wie immer – extrem engagiert, kam aber gegen Angelino nur selten in gefährliche Situationen. Brachte zudem nur 69 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Note: 4. © getty 12/29 ROBERT LEWANDOWSKI: War beim starken Upamecano weitgehend abgemeldet. Ein Spiel ohne Lewy-Treffer hat mittlerweile schon Seltenheitswert. Note: 4. © imago images 13/29 COUTINHO (ab 60.): Spielte unter der Woche gegen Hoffenheim unglücklich und knüpfte nach seiner Einwechslung an diesen Auftritt an. Hat weiterhin Probleme, seine Qualität konstant auf den Platz zu bringen. Note: 4,5. © imago images 14/29 LUCAS HERNANDEZ (ab 67.): Comeback nach dreieinhalb Monaten für den Franzosen. Hernandez ersetzte Boateng und machte seinen Job gut. Brachte wieder mehr Sicherheit in die Defensive und gewann alle Zweikämpfe. Note: 2,5. © imago images 15/29 KINGSLEY COMAN: Sollte in den Schlussminuten noch dazu beitragen, dass die Hausherren drei Punkte eintüten, hatte aber keinen Einfluss mehr aufs Geschehen. Keine Bewertung. © imago images 16/29 PETER GULACSI: Parierte einen Thiago-Schlenzer in Hälfte eins und hatte Glück, dass die Bayern in dieser Phase zu wenig Zielwasser intus hatten. Zeigte in der 80. eine Weltklasse-Reaktion im Eins-gegen-Eins mit Goretzka. Note: 2. © getty 17/29 LUKAS KLOSTERMANN: Ließ sich rechts in der Dreierkette wenig zuschulden kommen, hatte bei einigen Bayern-Abschlüssen seinen Fuß dazwischen. Zuverlässiger Auftritt des Nationalspielers. Note: 2,5. © getty 18/29 DAYOT UPAMECANO: Bester Zweikämpfer der Gäste (77,8 Prozent), antizipierte viele Bälle herausragend. Hatte Lewandowski weitgehend im Griff – bis auf ein Foul im Strafraum in der 62., das wegen einer Abseitsstellung nicht geahndet wurde. Note: 2. © imago images 19/29 MARCEL HALSTENBERG: Führte die Abwehr der Leipziger mit lautstarken Anweisungen. Gewann wie Klostermann starke 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © imago images 20/29 CHRISTOPHER NKUNKU (bis 82.): Mal rechts, mal links offensiv zu finden. Hatte wenige Ballaktionen, arbeitete dafür aber gut mit nach hinten und gab immerhin zwei Torschussvorlagen ab. Note: 3. © imago images 21/29 KONRAD LAIMER: Gewann im defensiven Mittelfeld nur rund 40 Prozent seiner Zweikämpfe, war jedoch stets eng beim Gegenspieler und zählte zu den laufstärksten Akteuren auf dem Feld. Note: 2,5. © imago images 22/29 TYLER ADAMS: Warf sich in jeden Ball, hatte an der Seite von Laimer seine liebe Mühe und Not, dem Leipziger Spiel Struktur zu verleihen. Wies die schwächste Zweikampfquote aller Defensivspieler von RB auf (31,6 Prozent). Note: 4. © getty 23/29 ANGELINO: Feierte sein Startelf-Debüt in der Bundesliga und hinterließ trotz 14 Ballverlusten (Höchstwert bei RB) einen ordentlichen Eindruck. Machte dem glücklosen Gnabry das Leben schwer. Note: 3. © getty 24/29 MARCEL SABITZER: Vergab eine aussichtsreiche Chance im Strafraum kurz nach dem Seitenwechsel. Blieb offensiv ansonsten blass. Note: 4. © getty 25/29 DANI OLMO (bis 69.): Kein Schuss, keine Torschussvorlage, wenig Bindung zum Spiel. Leipzigs Winter-Neuzugang wusste in seinem ersten Startelfeinsatz nicht zu überzeugen. Braucht noch Zeit. Note: 4,5. © getty 26/29 TIMO WERNER (bis 90.+3): Unglücklicher Auftritt des Nationalspielers, der wie alle Offensivspieler von RB überall auftauchte. Vergab in Durchgang zwei die Riesenchance für RB allein vor Neuer. Produzierte zudem 12 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 27/29 PATRIK SCHICK (ab 69.): Kam gute 20 Minuten vor Ende für Olmo. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 4. © getty 28/29 ADEMOLA LOOKMAN (ab 82.): Ersetzte Nkunku kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © getty 29/29 YUSSUF POULSEN (ab 90.+3): Kam wenige Sekunden vor Abpfiff für Werner. Keine Bewertung.

Olmo spricht über Bundesliga und EM

Olmo, der in Leipzig einen Vertrag bis 2024 unterschrieb, kam im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt zu seinem Debüt für den Bundesliga-Zweiten - und erzielte gleich einen Treffer. In München hingegen blieb der offensive Mittelfeldspieler weitestgehend blass. "Ich muss mich noch an die Spielweise gewöhnen", gab er anschließend zu. Die Bundesliga sei "eine der besten Ligen der Welt", in der es "sehr körperlich" und "sehr direkt" zugehe.

"Es gibt sehr viele Rhythmuswechsel, das kenne ich so noch nicht." Sein Ziel für die kommenden Monate: "Ich möchte mich Schritt für Schritt integrieren und mich hier durchsetzen." Eine Teilnahme an der EM im Sommer, so der Jung-Nationalspieler, wäre "ein Traum".

RB Leipzig: Die nächsten Gegner