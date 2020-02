BVB - News und Gerüchte: PSG-Kapitän Thiago Silva schwärmt von Borussia Dortmunds Erling Haaland

Vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den BVB (Di., 21 Uhr live auf DAZN) gerät PSG-Kapitän Thiago Silva ins Schwärmen über Erling Haaland. Außerdem kommt es zum Wiedersehen des BVB mit Thomas Tuchel, der vor Borussia Dortmund warnt. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Thiago Silva schwärmt von Erling Haaland

Am Dienstag kommt es wohl häufiger zum direkten Zweikampf zwischen PSG-Kapitän Thiago Silva und BVB-Stürmer Erling Haaland. Trotz der 16 Jahre Altersunterschied hat Silva großen Respekt vor dem 19 Jahre jungen Norweger. "Er schießt eine Menge Tore. Neun Tore in sechs Spielen, das ist unglaublich, das ist riesig", sagte er gegenüber RMC Sport.

Silva hofft, dass Haaland erst wieder am nächsten Wochenende in der Bundesliga trifft. Angst habe PSG aber nicht vor Haaland und dem BVB. "Wir haben keine Angst, aber wir haben viel Respekt. Ich habe das Spiel gegen Frankfurt gesehen, sie haben viel Qualität in der Offensive, sie haben vier Tore erzielt, mit unglaublicher Technik, Bewegungen, die schwer zu verteidigen sind", sagte Silva.

BVB, News: Rückkehrer Thomas Tuchel warnt vor Dortmund

Rückkehrer Thomas Tuchel warnt wie Silva vor der Qualität des BVB. Der ehemalige BVB-Trainer, seit 2018 für PSG tätig, sagte im Interview mit der Welt: "Das wird superschwer werden."

Zur guten Dortmunder Mannschaft komme auch noch die besondere Atmosphäre im Signal Iduna Park. Die PSG-Stars seien jedoch auf alle Arten von Herausforderungen vorbereitet. "Ich weiß sehr gut, welche Energie da auf uns zukommt", sagte Tuchel, "aber deshalb laufe ich auf keinen Fall die ganze Zeit mit erhobenem Zeigefinger durch die Kabine".

Tuchel, der im Mai 2017 beim BVB entlassen wurde, sieht das Spiel aber nicht als Chance für einen persönlichen Racheakt: "Dieses Spiel ist keine Bühne, um irgendetwas aufzuarbeiten. Die Dinge sind aufgearbeitet und verarbeitet für mich, die Dinge bleiben da, wo sie jetzt sind."

Der 46-Jährige spielte die Bedeutung des Duells mit Dortmund herunter: "Ich habe schon meiner Oma (...) immer gesagt: 'Es ist am Ende nur Sport. Wir operieren keine Kinder, wir retten keine Leben'."

Borussia Dortmund: Das sind die ältesten Torschützen der Bundesligahistorie des BVB © getty 1/31 Mit seinem Tor zum 1:0 gegen Frankfurt wurde Lukasz Piszczek am Freitag zu Dortmunds zweitältestem Bundesliga-Torschützen in diesem Jahrtausend. Wer war in der gesamten Bundesligahistorie noch älter, als er für den BVB traf? SPOX hat die Top30. © getty 2/31 Platz 30: Oliver Kirch am 26.4.2014 beim 2:2 bei Bayer Leverkusen (Tor zum 1:1) - 31 Jahre, 248 Tage alt. © imago images 3/31 Platz 29: Erwin Kostedde am 18.3.1978 beim 2:1 gegen den 1. FC Saarbrücken (Tor zum 1:0) - 31 Jahre, 301 Tage alt. © getty 4/31 Platz 28: Patrick Owomoyela am 14.10.2011 beim 2:0 beim SV Werder Bremen (Tor zum 2:0) - 31 Jahre, 343 Tage alt. © imago images 5/31 Platz 27: Miroslav Stevic am 18.12.2001 beim 2:2 beim 1. FC Nürnberg (Tor zum 2:2) - 31 Tage, 345 Tage alt. © imago images 6/31 Platz 26: Murdo MacLeod am 7.9.1990 beim 1:0 gegen den VfL Bochum - 31 Jahre, 348 Tage alt. © imago images 7/31 Platz 25: Michael Schulz am 12.11.1993 beim 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern (Tor zum 2:1) - 32 Jahre, 70 Tage alt. © getty 8/31 Platz 24: Jörg Heinrich am 7.4.2002 beim 2:1 gegen den TSV 1860 München (Tor zum 2:1) - 32 Jahre, 122 Tage alt. © getty 9/31 Platz 23: Antonio da Silva am 24.10.2010 beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Tor zum 1:1) - 32 Jahre, 133 Tage alt. © imago images 10/31 Platz 21: Marcel Raducanu am 7.4.1987 beim 2:2 beim FC 08 Homburg (Tor zum 2:2) - 32 Jahre, 168 Tage alt. © imago images 11/31 Platz 21: Thomas Häßler am 14.11.1998 beim 3:0 gegen den FC Schalke 04 (Tor zum 2:0) - 32 Jahre, 168 Tage alt. © imago images 12/31 Platz 19: Reinhold Wosab am 12.9.1970 beim 1:2 gegen den FC Schalke 04 (Tor zum 1:1) - 32 Jahre, 199 Tage alt. © imago images 13/31 Platz 19: Andreas Möller am 19.3.2000 beim 1:3 gegen Arminia Bielefeld (Tor zum 1:0) - 32 Jahre, 199 Tage alt. © imago images 14/31 Platz 18: Gerhard Cyliax am 20.5.1967 beim 7:0 gegen den Hamburger SV (Tor zum 7:0) - 32 Jahre, 270 Tage alt. © imago images 15/31 Platz 17: Jürgen Schütz am 19.5.1972 beim 1:1 gegen den VfL Bochum (Tor zum 1:0) - 32 Jahre, 323 Tage alt. © getty 16/31 Platz 16: Jan Koller am 13.5.2006 beim 2:3 beim FC Bayern München (Tor zum 2:3) - 33 Jahre, 44 Tage alt. © imago images 17/31 Platz 15: Willi Lippens am 17.3.1979 beim 3:0 gegen Hertha BSC (Tor zum 3:0) - 33 Jahre, 127 Tage alt. © imago images 18/31 Platz 14: Manfred Burgsmüller am 4.6.1983 beim 4:6 gegen Borussia Mönchengladbach (Tor zum 4:3) - 33 Jahre, 164 Tage alt. © getty 19/31 Platz 13: Diego Klimowicz am 23.2.2008 beim 1:0 gegen Hansa Rostock - 33 Jahre, 232 Tage alt. © getty 20/31 Platz 12: Sebastian Kehl am 9.3.2014 beim 1:0 beim SC Freiburg - 34 Jahre, 24 Tage alt. © imago images 21/31 Platz 11: Alfred Nijhuis am 13.5.2000 beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 (Tor zum 1:1) - 34 Jahre, 51 Tage alt. © imago images 22/31 Platz 10: Manuel Friedrich am 8.2.2014 beim 5:1 gegen den SV Werder Bremen (Tor zum 3:0) - 34 Tage, 148 Tage alt. © imago images 23/31 Platz 9: Horst Hrubesch am 5.10.1985 beim 5:2 gegen den KFC Uerdingen (Tor zum 2:1) - 34 Tage, 168 Tage alt. © getty 24/31 Platz 8: Jürgen Kohler am 29.4.2000 beim 2:1 beim VfB Stuttgart (Tor zum 1:0) - 34 Tore, 206 Tage alt. © imago images 25/31 Platz 7: Rolf Rüssmann am 18.5.1985 beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt (Tor zum 1:0) - 34 Jahre, 217 Tage alt. © getty 26/31 Platz 6: Lukasz Piszczek am 14.2.2020 beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt (Tor zum 1:0) - 34 Jahre, 256 Tage alt. © imago images 27/31 Platz 5: Frank Mill am 16.4.1993 beim 6:0 gegen die SG Wattenscheid 09 (Tor zum 5:0) - 34 Jahre, 267 Tage alt. © imago images 28/31 Platz 4: Michael Zorc am 4.10.1997 beim 1:3 bei Arminia Bielefeld (Tor zum 1:1) - 35 Jahre, 40 Tage alt. © imago images 29/31 Platz 3: Julio Cesar am 18.4.1998 beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach (Tor zum 1:2) - 35 Jahre, 41 Tage alt. © getty 30/31 Platz 2: Christian Wörns am 29.9.2007 beim 1:3 beim Karlsruher SC (Tor zum 1:1) - 35 Jahre, 142 Tage alt. © imago images 31/31 Platz 1: Sigfried Held am 14.10.1978 beim 2:3 gegen Kaiserslautern (Tor zum 1:1) - 36 Jahre, 68 Tage alt.

BVB, News: Einsatz von Neymar gegen Borussia Dortmund unsicher

Möglicherweise muss Tuchel im Hinspiel auf Superstar Neymar verzichten. Der Brasilianer fehlt seit zwei Wochen wegen einer Rippenprellung.

Laut Tuchel wird am Sonntag entschieden, ob es bei Neymar für Dienstag reicht oder nicht. Thiago Silva ist da weitaus optimistischer: "Er hatte eine gute Vorbereitungswoche. Ich denke, das wurde vom Trainerstab und dem Ärzteteam gut geplant. Ich bin sicher, er wird am Dienstag spielen können."

