Bundesliga, Wintertransfers: Zeiten und Rahmenbedingungen des Transferfensters

Das Wintertransferfenster in der Bundesliga hat geöffnet! Wie lange die Bundesliga-Teams noch neue Spieler verpflichten können und welche Rahmenbedingungen sie dabei einzuhalten haben, erfahrt Ihr bei SPOX.

Wintertransferfenster: So lange dürfen die Vereine neue Spieler verpflichten

In der Bundesliga gilt der Januar als Wintertransferfenster. Die Vereine müssen dabei aber aufpassen: Am 31. Januar schließt das Transferfenster nicht erst am Tagesende, sondern bereits um 18 Uhr, d.h. bis dahin müssen die entsprechenden Unterlagen bei der Liga eingegangen sein.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In anderen Ligen gelten hingegen andere Zeiträume für das Wintertransferfenster. Ein deutscher Verein könnte zum Beispiel auch Anfang Februar noch Spieler in die österreichische Bundesliga verkaufen.

Die Transferfenster der europäischen Topligen im Winter 2020

Liga Öffnung des Transferfensters Schließung des Transferfensters Bundesliga 1. Januar 2020 31. Januar 2020 - 18 Uhr Premier League 1. Januar 2020 31. Januar 2020 - 18 Uhr Serie A 2. Januar 2020 31. Januar 2020 - 23.59 Uhr LaLiga 2. Januar 2020 31. Januar 2020 - 23.59 Uhr Ligue 1 1. Januar 2020 31. Januar 2020 - 23.59 Uhr Bundesliga Österreich 7. Januar 2020 6. Februar 2020 Eredivisie 3. Januar 2020 31. Januar 2020 Süper Lig 4. Januar 2020 31. Januar 2020

© getty

Wintertransfers, Rahmenbedingungen: Spielberechtigung im Europapokal

Besonders für Fans des BVB ist die Frage nach dem Transfer von Erling Haaland von RB Salzburg spannend: Dürfen im Winter transferierte Spieler für den neuen Verein im Europapokal spielen?

Lange Zeit durften Spieler nicht für den neuen Klub antreten, wenn sie im Europapokal bereits für den alten Verein gespielt haben. Diese Regel wurde aber mittlerweile angepasst.

Bis zum 3. Februar dürfen die Teilnehmer an der KO-Phase der Champions bzw. Europa League drei Spieler nachmelden - ohne jegliche Einschränkungen. Haaland, der für Salzburg in der Gruppenphase acht Tore erzielt hat, wird also für den BVB gegen Paris Saint-Germain auflaufen dürfen.

© getty

Bundesliga: Bestätigte Transfers im Wintertransferfenster 2020

Einige Teams waren in diesem Winter bereits auf dem Transfermarkt aktiv. Neben dem Transfer von Erling Haaland zum BVB hat auch Bayer Leverkusen ein Toptalent verpflichten können. Mittelfeldmann Exequiel Palacios kommt von River Plate in die Bundesliga.

Spieler Land Alter Position abgebender Verein aufnehmender Verein Kolportierte Ablösesumme Erling Haaland Norwegen 19 MS FC Salzburg Borussia Dortmund 20 Mio. Euro Exequiel Palacios Argentinien 21 ZM River Plate Bayer Leverkusen 17 Mio. Euro Julian Weigl Deutschland 24 ZM Borussia Dortmund Benfica 20 Mio. Euro Santiago Ascacibar Argentinien 22 ZM VfB Stuttgart Hertha BSC 12 Mio. Euro Dawid Kownacki Polen 22 MS Sampdoria Fortuna Düsseldorf 7,5 Mio. Euro (war zuvor ausgeliehen) Michael Gregoritsch Österreich 25 HS FC Augsburg FC Schalke 04 500.000 Euro Leihgebühr

Bundesliga: Die Tabelle vor der Rückrunde

Herbstmeister RB Leipzig hat sich in der aktuellen Transferperiode noch nicht aktiv betätigt.