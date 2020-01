Bundesliga: Wer zeigt BVB gegen Mainz heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund absolviert gegen den FSV Mainz 05 das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart. SPOX verrät Euch, wer das Spiel im TV und Livestream zeigt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Probemonat und sieh dieses Spiel umsonst!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wer zeigt BVB gegen Mainz heute live im TV und Livestream?

Die Partie der Schwarz-Gelben gegen die Mainzer wird vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Berichterstattung beginnt mit Spielbeginn um 17 Uhr.

Begleitet wird das Spiel von Kommentator Claus Müller.

Neben mehreren Testspiel überträgt DAZN 40 Spiele pro Bundesliga-Saison, über 100 Partien der UEFA Champions League sowie jedes Spiel der Serie A, Ligue 1, La Liga und Europa League. Außerdem zeigt DAZN die NFL-Playoffs, NBA-Spiele, UFC-Kämpfe, Boxen und noch vieles mehr.

Das DAZN-Abo kostet nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

© getty

Borussia Dortmund gegen Mainz 05: Vorschau

Anpfiff zur heutigen Partie ist um 17 Uhr. Austragungsort hierfür ist das Estadio Municipal in Marbella. In dem spanischen Ort bereiten sich beide Mannschaften auf die Rückrunde vor.

BVB: Die kommenden Spiele im Überblick

Der BVB startet am Samstag, 18. Januar, beim FC Augsburg in die Rückrunde. Danach folgen zwei Heimspiele gegen den 1. FC Köln und Union Berlin. Gegen die Eisernen hatten die Schwarz-Gelben im Hinspiel an der Alten Försterei das Nachsehen.

Datum Wettbewerb Gegner 18. Januar Bundesliga FC Augsburg (A) 24. Januar Bundesliga 1. FC Köln (H) 1. Februar Bundesliga Union Berlin (H) 4. Februar DFB-Pokal Werder Bremen (A) 8. Februar Bundesliga Bayer Leverkusen (A)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

Borussia Dortmund liegt nach 17 Spielen auf Rang 4. Das Team von Trainer Lucien Favre hat sieben Punkte Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig.