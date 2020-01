Paco Alcacers Situation bei Borussia Dortmund nach Erling Haalands Dreierpack: Des einen Freud ...

Wenn der große Gewinner beim 5:3 des Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg Erling Haaland hieß, dann war der große Verlierer wohl Paco Alcacer. Der Spanier hat derzeit einen schweren Stand, gegen den FCA stand er nicht einmal im Kader. Ein Abschied in die Primera Division steht in Raum - doch damit würde der BVB nicht nur ein Problem lösen, sondern auch neue schaffen.

Als Erling Haaland am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr endgültig zur neuen Dortmunder Lichtgestalt auserkoren wurde, saß der bis vor kurzem einzige waschechte Stürmer im Kader der Borussen 430 Kilometer weiter nordwestlich wahrscheinlich auf dem heimischen Sofa. Für eine Nominierung hatte es für Paco Alcacer nicht gereicht - ausgerechnet gegen den Lieblingsgegner.

In jedem Einsatz gegen den FCA hatte Alcacer bislang getroffen. Diesmal hatte Lucien Favre seinen drittbesten Torschützen der laufenden Saison allerdings daheim gelassen. Mit Worten, die trotz der eher typisch sanften Artikulation des Schweizers gehörig widerhallten. Er habe "nicht das Gefühl, dass er bereit ist, uns heute zu helfen", sagte Favre vor dem Spiel. Sportdirektor Michael Zorc sprach von einer "nachvollziehbaren Entscheidung".

Rumms! Samthandschuhe werden derzeit offenbar nicht angezogen, wenn es um Alcacer geht. Die Formulierung ließ zudem eine vernichtende Auslegung zu: Ist der Stürmer nun nicht in der Lage, dem Team zu helfen - oder womöglich auch nicht willens? Zwar ruderte Favre später zurück und sprach bei Sport1 von "ein wenig Trainingsrückstand", doch seine ursprüngliche Aussage passte zu den Meldungen der letzten Tage und Wochen.

Haalands Vorgänger: Alle Dreierpacker beim Bundesligadebüt © getty 1/15 Dortmunds Erling Haaland ist der schnellste Dreierpacker bei seinem Bundesligadebüt. Vor dem 19-Jährigen verzeichneten erst sechs andere Spieler drei Tore im ersten Spiel. Alle "Debüt-Hattricker" im Überblick. © getty 2/15 Erling Haaland (Borussia Dortmund) beim 5:3 beim FC Augsburg am 18.1.2019 in 23 Minuten. © getty 3/15 In der Winterpause war Haaland für 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt. © imago images 4/15 Hermann Ohlicher (VfB Stuttgart) beim 3:0 gegen den FC Schalke 04 am 11.8.1973 in 62 Minuten. © imago images 5/15 Ohlicher war vor der Saison vom FV Ravensburg nach Stuttgart gewechselt, wo er in zwölf Jahren insgesamt 96 Bundesligatore erzielen sollte. 1984 holte er mit dem VfB den Meistertitel. © imago images 6/15 Olaf Marschall (Dynamo Dresden) beim 3:3 beim VfB Leipzig am 7.8.1993 in 69 Minuten. © getty 7/15 Nach Stationen bei Lok Leipzig und Admira Wacker in Österreich zog es Marschall 1993 zu Dynamo, wo er jedoch nur eine Saison verbringen sollte. Anschließend lange Jahre beim 1. FC Kaiserslautern, mit dem er 1998 Meister wurde. © getty 8/15 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) beim 4:0 beim FC Augsburg am 10.8.2013 in 79 Minuten. © getty 9/15 Für Dortmund erzielte er in viereinhalb Jahren in 213 Pflichtspielen 141 Tore. Im Januar 2018 zog es Aubameyang zum FC Arsenal, wo seine Trefferquote ähnlich herausragend ist. © getty 10/15 Adhemar (VfB Stuttgart) beim 6:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern am 3.2.2001 in 79 Minuten. © getty 11/15 Auf seine drei Treffer beim Debüt sollten in der Bundesliga nur mehr sechs weitere folgen. Zunächst wechselte er per Leihe zu seinem Ex-Klub Sao Caetano in seine brasilianische Heimat, später kehrte er fix zurück. Später noch in Japan und Korea tätig. © imago images 12/15 Engelbert Kraus (1860 München) beim 7:1 Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken am 9.11.1963 in 87 Minuten. © imago images 13/15 Kraus spielte mit 1860 nur zwei Jahre in der Bundesliga (22 Spiele, 9 Tore) und kehrte daraufhin zu seinem Ex-Klub Kickers Offenbach zurück. © getty 14/15 Martin Fenin (Eintracht Frankfurt) beim 3:0 gegen Hertha BSC am 2.2.2008 in 90 Minuten © getty 15/15 Fenin blieb dreieinhalb Jahre in Frankfurt und verzeichnete in 89 Bundesligaspielen 14 Treffer. Anschließend kickte er für Cottbus und Chemnitz sowie bei einigen Vereinen in seiner tschechischen Heimat.

Paco Alcacer beim BVB angeblich unglücklich: Er spielt weniger und trifft gar nicht

Dabei wurde Alcacer nämlich im Training eine ausnehmende Lustlosigkeit nachgesagt - also eher schwache Leistungen statt Rückstand. Von der Mannschaft soll er sich abgekapselt haben, laut spanischen Medien soll er eine Rückkehr in die Primera Division forcieren. Als Gründe werden unter anderem Heimweh der Familie gehandelt, oder ein angespanntes Verhältnis zu Favre. Was genau dran ist, ist unklar.

Nicht geholfen haben dürften jedoch die abnehmenden Einsatzzeiten des 26-Jährigen. "Ich bin ein fröhlicher, witziger Mensch", gab er im Sommer bei Sky zu Protokoll, "aber wenn ich auf der Bank sitze, mag ich nichts mehr, dann bin ich ein komplizierter Typ, was mir selbst nicht gefällt."

Zu Saisonbeginn war der so oft von Wehwehchen geplagte Alcacer noch gesetzt - und traf wie am Fließband. Die ersten drei Bundesliga-Partien spielte er durch und erzielte vier Tore. Danach folgte jedoch kein einziger Einsatz mehr über 90 Minuten, im Oktober wurde er durch eine Achillessehnenreizung aus der Bahn geworfen.

Als er zurückkam, spielte er weniger, traf überhaupt nicht mehr - und Favre schaute sich anderweitig nach Toren um. Im Dezember lief der BVB fünfmal auf (viermal Bundesliga, einmal Champions League): Alcacer verbrachte zehn Minuten auf dem Rasen, dreimal saß er über die vollen 90 Minuten auf der Bank.

Paco Alcacers Bundesliga-Einsätze in der Hinrunde:

Spieltag Gegner Startelf Spielminuten Tore Vorlagen 1 Augsburg (H) Ja 90 2 1 2 Köln (A) Ja 90 1 3 Union Berlin (A) Ja 90 1 4 Leverkusen (H) Ja 78 1 5 Frankfurt (A) Ja 76 6 Bremen (H) Nein 18 10 Wolfsburg (H) Nein 1 11 Bayern (A) Nein 29 12 Paderborn (H) Ja 45 15 Mainz (A) Nein 5 17 Hoffenheim (A) Nein 5

Ob nun zuerst die Unzufriedenheit kam und danach die Torflaute und die wenigen Einsatzminuten, oder die Unzufriedenheit vor allem aus den schwächer gewordenen Auftritten auf dem Rasen entspringt, ist ohne Einblick ins Seelenleben Alcacers die Frage nach der Henne oder dem Ei. "Natürlich ist er mit der Situation, die sich zum Ende der Vorrunde ergeben hat, unzufrieden", sagte Zorc im dpa-Interview vor Beginn der Rückrunde. "Er war aber auch relativ häufig angeschlagen."

Fest steht: Der BVB reagierte auf das Sturmproblem - und die mangelnde Kaderplanung im vergangenen Sommer - und schlug bei Haaland zu. Alcacers Einsatzzeiten werden damit noch weiter zusammenschrumpfen. Und die Vereinsführung muss sich nun genau überlegen, ob sie den maulenden Angreifer durch die Saison ziehen oder doch noch bis zum 31. Januar verkaufen wollen.

Borussia Dortmund braucht Erling Haaland und Paco Alcacer

Kategorisch ausgeschlossen wird ein Abgang Alcacers in den kommenden Tagen nicht. "Das kann ich nicht sagen", antwortete Favre auf diese Frage, und auch Zorc ließ sich nicht in die Karten gucken: Man werde es mit den Beteiligten besprechen, "wenn was auf dem Tisch ist". Und auf diesem Tisch liege derzeit "nichts, worüber wir zu befinden hätten". In den letzten Tagen wurden Atletico Madrid, Valencia und Sevilla als mögliche Interessenten gehandelt. Alcacers Vertrag läuft bis 2023, verschenken würde ihn der BVB also auf keinen Fall.

Sportlich Sinn ergeben würde ein Transfer Alcacers ohnehin nicht. Er und Haaland sind unterschiedliche Spielertypen, mit unterschiedlichen Stärken und unterschiedlichen Spielweisen. Wo der Spanier der klassische Neuner ist und an der Abseitslinie lauert, bringt der Norweger eine bullige Robustheit mit sich, eine Alcacer abgehende Dynamik. Favre hätte erstmal wieder Optionen, die über einen zweckentfremdeten Mario Götze oder Thorgan Hazard hinausgehen.

Selbst wenn Haaland Alcacer schon nach einer guten halben Stunde Spielzeit endgültig den Rang abgelaufen hat, braucht es Alternativen: Favre bremste die Forderungen nach einem Einsatz in der Startelf, schließlich habe Haaland nach Knieproblemen noch Trainingsrückstand. Selbst wenn der 19-Jährige körperlich schon enorm weit ist: Eine komplette Runde auf diesem Niveau, in drei Wettbewerben, ist auch für ihn neu. Haaland wird seine Pausen brauchen, und hier und da Schutz vor dem auf ihn einprasselnden Hype.

FC Augsburg - BVB: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/15 Der BVB hat sich in einem aberwitzigen Spiel in Augsburg mit 5:3 durchgesetzt. In der Defensive standen die Schwarzgelben selten sattelfest - offensiv erwischte Debütant Erling "Heiland" Haaland einen Sahnetag. Die Noten und Einzelkritken. © imago images 2/15 ROMAN BÜRKI:Bei allen drei Gegentoren machtlos. Hatte sonst kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Note: 3,5. © imago images 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Ließ sich beim 0:1 von Vargas überlaufen und hatte nicht nur gegen den schnellen Augsburger gleich mehrfach das Nachsehen. Ganz schwache Defensivleistung des Polen. Musste nach 56 Minuten runter. Note: 5. © imago images 4/15 MATS HUMMELS: Wie gewohnt bester BVB-Verteidiger mit guter Antizipation. Lag jedoch beim 0:1 damit falsch, als er Niederlechner im Rücken laufen ließ, anstatt den Winkel zu verkürzen. Bereitete dafür das 3:3 mit einem hervorragenden Ball vor. Note: 2,5. © imago images 5/15 MANUEL AKANJI: Wie so oft in der Hinrunde ein Unsicherheitsfaktor. Am Ball nicht sicher, dazu mit teils schwachem Stellungsspiel. Klärte vor dem 0:2 unnötig direkt in Füße von Torschütze Richter. Schwacher Auftritt. Note: 5. © imago images 6/15 ACHRAF HAKIMI: Hatte die meisten Ballverluste in Halbzeit eins (13) und eine verunglückte Rückgabe, die folgenlos blieb. Besonders im defensiven Umschalten und in seinen direkten Duellen schwach. Nach der Pause deutlich verbessert. Note: 4. © imago images 7/15 RAPHAEL GUERREIRO: Leistete sich keinen groben Schnitzer und spielte eine eher unauffällige Partie. Sein Schuss in der 16. ging über den Kasten. Agierte nach der Pause als Linksverteidiger. Note: 3,5. © imago images 8/15 AXEL WITSEL: : Gab die Vorlage zur Reus-Großchance (29.) und leitete mit einem starken Pass das 4:3 ein. Häufige Anspielstation und gewohnt sicher am Ball. Note: 3. © getty 9/15 JULIAN BRANDT: : Leitete mit einer tollen Einzelleistung die Sancho-Großchance stark ein (28.). Das gilt auch für sein Tor zum 1:2, die Drehung erinnerte an sein Traumtor gegen Leipzig. Ansonsten gut im Zweikampf und mit ordentlichen Pässen. Note: 2,5. © getty 10/15 THORGAN HAZARD: Vergab die erste Torchance (4.) und kam auf die wenigsten Ballaktionen beim BVB in Halbzeit eins. Fatal sein Fehlpass, der das 0:1 einleitete. Nach der Pause mit guten Offensivaktionen und der uneigennützigen Vorlage zum 4:3. Note: 4. © getty 11/15 JADON SANCHO: Scheiterte mit einer Großchance (28.), war dann aber an Dortmunds Ausgleich maßgeblich beteiligt: Haaland legte er das 2:3 auf, das 3:3 schoss er selbst. Kam mit seiner Schnelligkeit im zweiten Abschnitt immer häufiger durch. Note: 2. © imago images 12/15 MARCO REUS: Sehr unglücklicher Auftritt in Halbzeit eins. Vergab zwei Großchancen (8., 29.), die Tore hätten sein müssen. Zudem nur sehr wenig am Spiel beteiligt. Nach der Pause wie alle Dortmunder stärker und mit der Vorlage zum 5:3. Note: 3,5. © getty 13/15 ERLING HAALAND: Kam nach 56 Minuten zu seinem Debüt und hatte 23 Minuten später drei Tore auf dem Konto - Wahnsinn! Traf nur drei Minuten nach seiner Hereinnahme in Mittelstürmermanier, erzielte auch das 4:3 und schloss beim 5:3 eiskalt ab. Note: 1. © imago images 14/15 GIOVANNI REYNA: Wurde nach 72 Minuten für Hazard eingewechselt und feierte sein Debüt in der Bundesliga. Hatte beim 5:3 direkt seine Füße im Spiel. Wird weitere Chancen erhalten, so viel ist sicher. Keine Bewertung. © getty 15/15 MAHMOUD DAHOUD: Kam in Minute 80 für Reus ins Spiel und hatte keine nennenswerten Aktionen mehr. Keine Bewertung.

BVB-Kaderplanung: Eigentlich muss Paco Alcacer bleiben

Ein Wechsel Alcacers würde die Kaderplanung des BVB überdies erneut ad absurdum führen. Man kann nicht mit einem einzigen Stoßstürmer in die Saison gehen, den Fehler schließlich zugeben und Ersatz holen - nur um den alteingesessenen Angreifer im gleichen Transferfenster abzugeben. "Wir hätten definitiv eine zweite Nummer neun verpflichten müssen", hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Mitgliederversammlung im November zugegeben.

Natürlich könnte auch kurzfristig noch ein weiterer Stürmer verpflichtet werden. Doch eine solche preiswerte Verstärkung müsste erst einmal gefunden werden - und die Schwarz-Gelben würden mit zwei Angreifern in die Rückrunde gehen, die sich in Dortmund ein- und an das dortige System gewöhnen müssten. Dafür geht es in der Tabelle eigentlich zu eng zu.

Das Tischtuch zwischen Alcacer und dem BVB müsste schon komplett zerschnitten sein, um ihn noch im Januar abzugeben. Oder ein exorbitantes Angebot auf Zorcs Schreibtisch flattern. Darüber hinaus bleiben Alcacer nur die tröstenden Worte seines Sportdirektors: "Es gibt immer Spieler, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht richtig zufrieden sind. Das kann dann aber in drei Wochen schon wieder ganz anders aussehen." Eine Warnung gab es aber inklusive: "Damit muss ein Spieler professionell umgehen." Sonst bleibt erneut nur das heimische Sofa.