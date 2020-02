Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Eintracht aus Frankfurt gastiert am heutigen Samstag zum 20. Spieltag der Bundesliga bei der Fortuna aus Düsseldorf. Alle Infomationen zur Partie sowie zu deren Übertragung im TV, Stream und Ticker, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt: Anpfiff und Austragungsstätte

Anpfiff ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf, wo Platz für insgesamt 51.500 Zuschauer ist.

Düsseldorf gegen Frankfurt heute live im TV und Livestream

Die Begegnung wird live, exklusiv und in voller Länge bei Sky Sport gezeigt. Ab 15.15 Uhr beginnen die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga 5 HD. Kommentator ist Tom Bayer. Wer das Spiel gerne von unterwegs sehen möchte, kann dies mit SkyGo oder SkyTicket tun.

Fortuna Düsseldorf vs. Eintracht Frankfurt: SPOX Liveticker

Selbstverständlich sind auch wir bei SPOX live dabei. In unserem Liveticker - wahlweise im Einzelspiel oder der Konferenz - verpasst Ihr keine wichtigen Aktionen aus Düsseldorf.

Fortuna gegen Eintracht: Die OPTA-Facts zum Spiel

Eintracht Frankfurt gewann die vergangenen vier Bundesliga-Duelle gegen Fortuna Düsseldorf allesamt (wie gegen die TSG Hoffenheim). Gegen kein anderes aktuelles BL-Team hat die SGE aktuell eine längere Siegesserie.

Fortuna Düsseldorf verlor nur gegen Bayern München mehr Bundesliga-Spiele (29) als gegen Eintracht Frankfurt (25, wie gegen Borussia Mönchengladbach).

Mit der Zwischenbilanz von 15 Punkten und -22 Toren spielt Fortuna Düsseldorf nach 19 Spieltagen die zweitschwächste Bundesliga-Saison der Vereinshistorie - nur 1986/87 waren es noch weniger Punkte (umgerechnet 12 Zähler).

Gegen kein anderes Bundesliga-Team sammelte Frankfurts Goncalo Paciencia in der Bundesliga so viele Torbeteiligungen wie gegen Fortuna Düsseldorf (2 Tore und 2 Vorlagen).

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt: Mögliche Startformationen

So könnten Neu-Fortunen-Trainer Uwe Rösler und Eintracht-Coach Adi Hütter ihre Mannschaften auf den Platz schicken:

Fortuna Düsseldorf : Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Morales, Sobottka - Stöger - Thommy, Hennings, Kownacki

: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Morales, Sobottka - Stöger - Thommy, Hennings, Kownacki Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Sow, Rode, Kostic - Gacinovic - Dost

Düsseldorf gegen Frankfurt: Vergangene Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 01.09.2019 Bundesliga Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 2:1 11.03.2019 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 0:3 19.10.2018 Bundesliga Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 7:1 04.05.2013 Bundesliga Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 3:1 30.11.2012 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 4:0

