FC Schalke 04, Spielplan: Die nächsten Gegner von S04

Der FC Schalke 04 bereitet sich in diesen Tagen auf die Rückrunde der Bundesliga vor. SPOX verrät Euch, auf welche Gegner die Königsblauen in den nächsten Spielen treffen und zeigt Euch, wie Ihr diese live sehen könnt.

FC Schalke 04, Spielplan: Die nächsten Gegner

Bis zum 9. Januar hat sich Schalke 04 im spanischen Fuente Alamo auf die Rückrunde vorbereitet. Im Rahmen des Trainingslagers bestritt S04 zudem ein Testspiel, was mit 0:1 gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden verloren ging. Zurück in Deutschland fand ein weiterer Test beim Hamburger SV statt, den Königsblau mit 4:0 gewann. Dabei erzielte Augsburg-Leihgabe Michael Gregoritsch den Treffer zum 1:0.

Die zweite Saisonhälfte startet dann mit dem Kracher gegen Borussia Mönchengladbach, der die Rückrunde zudem eröffnet. Auch im DFB-Pokal ist Schalke noch vertreten. Dort geht es gegen Hertha BSC.

Datum Programm Gegner 17. Januar (20.30 Uhr) 18. Spieltag Bundesliga Borussia Mönchengladbach (H) 25. Januar (18.30 Uhr) 19. Spieltag Bundesliga FC Bayern München (A) 31. Januar (20.30 Uhr) 20. Spieltag Bundesliga Hertha BSC (A) 4. Februar (20.45 Uhr) Achtelfinale DFB-Pokal Hertha BSC (H)

FC Schalke 04: Die nächsten Spiele im TV und Livestream

Alle Freitagsspiele und somit auch die Partie zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wird am 17. Januar live bei DAZN gezeigt. Darüber hinaus hat sich das ZDF die Übertragungsrechte am Rückrundenauftaktsspiel gesichert.

Der Streamingdienst hat auch noch jede Menge weiteren europäischen Spitzenfußball im Programm, darunter die Serie A, Ligue 1, Champions League, Europa League und LaLiga.

Die Spiele am Samstag und Sonntag (15.30 Uhr, 18.00 Uhr) werden wie üblich von Sky übertragen.

FC Schalke 04: Transfers im Winter

In der aktuellen Transferphase hat Schalke 04 bereits viel unternommen. Steven Skrzybski wurde an Fortuna Düsseldorf, das zudem eine Kaufoption für den Stürmer hat, ausgeliehen. Mit Mark Uth und Fabian Reese sind zwei weiterere Stürmer gewechselt. Uth kehrte zum 1. FC Köln, für den er bereits in der Jugend spielte, zurück. Reese ist an Holstein Kiel verkauft worden.

Zudem wird Alexander Nübel im kommenden Sommer zum FC Bayern München wechseln - und zwar ablösefrei. Doch auch ein Zugang ist bereits offiziell.

Michael Gregoritsch wurde bis zum Saisonende vom FC Augsburg ausgeliehen. Zudem steht die Leihe von Barca-Juwel Jean-Clair Todibo unmittelbar bevor.

FC Schalke 04 auf Platz fünf: Die Bundesliga-Tabelle

Tabelle nach der Hinrunde: