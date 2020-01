FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde kommt es am heutigen Freitagabend zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenfünften Schalke 04 und dem Zweiten Borussia Mönchengladbach. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie im Fersehen, per Livestream und per Liveticker verfolgen könnt.

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Anstoß, Datum, Spielort

Schalke empfängt die Borussia am heutigen Freitag, 17. Januar, um 20.30 Uhr in der heimischen Veltins-Arena, die 62.271 Zuschauer fasst.

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream sehen

Wie jedes Freitagsspiel der Bundesliga wird auch die Partie zwischen Schalke und Borussia Mönchengladbach live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst begleitet die Partie mit folgender Besetzung live vor Ort:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Neben allen Freitagsspielen überträgt DAZN auch alle fünf Montagsspiele sowie fünf Bundesliga-Partien sonntags.

DAZN kostet im Monat 11,99 Euro oder im Jahresabonnement 119,99 Euro.

Alternativ überträgt zum Rückrundenauftakt ausnahmsweise auch das ZDF das Freitagsspiel im Fernsehen und per Livestream.

Schalke gegen Gladbach heute live im Liveticker

Falls es Euch heute nicht möglich sein sollte Livebilder vom Spiel zu sehen, bleibt Ihr auch mit dem SPOX-Liveticker immer auf dem Laufenden.

FC Schalke 04: Jean-Clair Todibo kommt zu S04

Kurz vor dem Duell mit Mönchengladbach hat sich Schalke noch mit einem Spieler verstärkt. Jean-Clair Todibo kommt auf Leihbasis vom FC Barcelona. Trainer David Wagner ist bereits voll des Lobes für den Innenverteidiger.

"Wir haben ja im Trainingslager in Spanien gesagt, dass wir personell nur noch einmal aktiv werden, wenn sich etwas für uns auftut, das uns weiterbringt", lobte Wagner. "Das gilt sicherlich für Jean-Clair Todibo, der zu den besten jungen Innenverteidigern gehört, die es derzeit in Europa gibt. Da die Genesung von Benjamin Stambouli leider etwas länger als von allen erhofft dauert, ist es sinnvoll, einen weiteren Innenverteidiger dazu zu nehmen."

Borussia Mönchengladbach: Ähnlichkeiten mit Schalke

Für Mönchengladbach-Trainer Marco Rose pflegt der kommende Gegner einen ähnlichen Spielstil wie seine Mannschaft: "Man erkennt einen klaren Plan, eine Idee. Das Team will Fußball spielen, versucht zielstrebig zu sein, hat bei eigenem Ballbesitz einen Plan. Schalke presst aber auch aktiv und sehr aggressiv und schaltet nach Ballgewinn sehr schnell um. Das ist vergleichbar mit uns. Deswegen können wir davon ausgehen, dass es am Freitagabend ein Spiel wird mit viel Tempo und der einen oder anderen Torszene."

Generell ist Rose sehr angetan vom Potenzial der Schalker Mannschaft: "Die Mannschaft hat eine richtig gute Entwicklung genommen. Die Vorsaison war für Schalke nicht einfach. Es war zu erwarten, dass Schalke nicht noch so eine Saison spielen wird, denn sie haben einen Kader mit viel Qualität. Es sind richtig gute Kicker dabei."

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Bilanz und letzte Duelle

Bisher kam es zwischen den beiden Teams zu insgesamt 113 Duellen in Pflichtspielen, wobei auffällig viele Begegnungen unentschieden endeten. In 34 Spielen gab es keinen Sieger, auch drei der letzten fünf Partien endeten remis. Bei den Siegen hat Gladbach mit 44 Erfolgen aber die Nase vorn, während Schalke 35 mal siegte.