BVB startet mit alter Baustelle in die Rückrunde: Haaland löst kein Problem

Sieben Punkte gilt es aufzuholen: Der BVB startet am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr im LIVETICKER) in die Rückrunde. Durch den Transfer von Erling Haaland macht sich in Dortmund Euphorie breit, doch der neue Stürmer löst kein altes Problem beim BVB.

Erling Haaland spricht, winkt, schreibt Autogramme, lächelt in fremde Frontkameras, hält schwarze-gelbe Trikots hoch. Manchmal isst er sogar oder atmet. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Als nächstes soll er Tore schießen.

Der Norweger war eben das Thema dieser Winterpause. Michael Zorc und Co. warnen einerseits vor zu hoher Erwartungshaltung von Medien und Fans, doch der Hype um Haaland ist auch vom BVB selbst induziert.

"Ich glaube, seit Lewy hatten wir so einen Spielertypen nicht mehr", sagte Marco Reus im Sky-Interview. Haaland verleihe dem BVB "mehr Killerinstinkt" und "Gier auf Tore", sagte Zorc der Sportschau. "Haaland hilft uns weiter! Er hat etwas Besonderes", versicherte Lucien Favre dem kicker.

Ohne Frage, der 19-jährige Neuzugang von Red Bull Salzburg bringt eine neue Komponente ins Dortmunder Spiel. Haaland sei "ein echter Stürmer, der sich meistens zwischen den Innenverteidigern aufhält, den nachrückenden Mittelfeldspielern aber auch gern entgegenkommt. Wenn er auf dem Platz ist, müssen wir ein paar Korrekturen vornehmen", sagte Favre. Doch offensiv läuft es ohnehin ganz gut.

BVB: Offensiv gut - defensiv anfällig

41 Tore erzielte Dortmund in der Hinserie. Nur Bayern (46) und Leipzig (48) trafen öfter. Dortmunds größtes Problem, das selbst "Heiland" Haaland nicht beheben kann, ist die Defensive. 24 Gegentore kassierte der BVB - damit ist Dortmund auf einem Level mit Union Berlin. Aus der oberen Tabellenhälfte kassierte nur Hoffenheim (25) mehr Buden.

"Definitiv", antwortete Favre daher auf die kicker-Frage, ob ihm die Defensive mehr Sorgen bereite als die Offensive.

Immerhin: Am System liegt es nicht. Auch nach der Umstellung von 4-2-3-1 (von Favre bevorzugt) auf 3-4-3 (nach dem einschneidenden 3:3 gegen Paderborn) musste Roman Bürki in sechs Spielen siebenmal hinter sich greifen. Spielerisch lief es mit Dreierkette und den höher agierenden Außenspielern besser. Auf die nackten Zahlen in der Defensive hatte die Systemumstellung aber keinen Effekt.

Bundesliga: Offensiv- und Defensiv-Ranking der Top-9

Platz Team Offensiv-Rang (Tore) Defensiv-Rang (Gegentore) 1. RB Leipzig 1 (48) 3 (20) 2. Borussia M'gladbach 4 (33) 1 (18) 3. Bayern München 2 (46) 6 (22) 4. Borussia Dortmund 3 (41) 8 (24) 5. Schalke 04 5 (29) 4 (21) 6. Bayer Leverkusen 11 (23) 4 (21) 7. TSG Hoffenheim 9 (25) 9 (28) 8. SC Freiburg 7 (27) 7 (23) 9. Wolfsburg 17 (18) 1 (18)

Borussia Dortmund fehlt die Konstanz über 90 Minuten

"Wir kassieren zu viele unnötige Tore durch Stellungsfehler oder mangelnde Antizipation", erklärte Favre. Es sei nicht möglich, immer selbst drei Tore zu schießen, um zu gewinnen. Der BVB kassiert die meisten Gegentore (7 von 24) in der Schlussviertelstunde. Dortmund fehlt die Konstanz innerhalb eines Spiels.

Vor allem in den Spielen gegen Hoffenheim (1:0-Führung bis zur 79. Minute, 1:2 Endstand) und Leipzig (2:0-Führung zur Pause, 3:3 Endstand) wurde das deutlich. "Wir gewinnen vier Spiele in Serie und lassen dann gegen Leipzig und Hoffenheim völlig unnötig fünf Punkte liegen, obwohl wir beide Partien über weite Strecken dominiert haben", sagte Manuel Akanji zu Sport Bild.

"Über diese beiden Spiele ärgere ich mich noch immer maßlos. Wenn wir sie gewonnen hätten, wären wir jetzt Zweiter", sagte Zorc dem kicker. Meist sind individuelle Fehler die Ursache. "Solche Phasen müssen wir als Mannschaft besser überstehen. Zu oft haben wir Punkte verloren, weil wir uns fußballerisch naiv angestellt haben", mahnte Akanji.

Borussia Dortmund: Das Zeugnis aller BVB-Spieler für die Hinrunde 2019/2020 © getty 1/25 26 Pflichtspiele bestritt Borussia Dortmund im ersten Halbjahr der Saison 2019/20 - viele wirklich überzeugende Leistungen waren nicht dabei. Trainer Lucien Favre setzte insgesamt 24 Spieler ein. SPOX vergibt für jeden das Zeugnis für die Hinrunde. © getty 2/25 TOR - Roman Bürki (20 Spiele): Sehr solide Hinrunde des Schweizers, der stark gegen Gladbach und weltklasse in der CL gegen Prag hielt. Leistete sich gegen Leipzig jedoch einen üblen Patzer. Note: 2,5. © getty 3/25 Marwin Hitz (7 Spiele): Musste aufgrund von Bürkis zwischenzeitlichen Verletzungen aushelfen und tat das mit Bravour. Mit ihm im Kasten verlor der BVB kein Spiel und kassierte nur zwei Gegentore. Note: 2,5. © getty 4/25 ABWEHR - Achraf Hakimi (26 Spiele, 6 Tore): Einer der besten Dortmunder im vergangenen Halbjahr. War mit seinem unglaublichen Tempo immer wieder an gefährlichen Situationen beteiligt. Erst Recht, als er als Flügelstürmer aufgeboten wurde. Note: 2. © getty 5/25 Manuel Akanji (25 Spiele): Befand sich fast das gesamte Halbjahr über in einem Leistungsloch, so dass es schwer verwunderte, weshalb ihn Favre immer wieder spielen ließ. Steigerte sich immerhin seit der Systemumstellung auf Dreierkette. Note: 5. © getty 6/25 Mats Hummels (22 Spiele): Im Hinspiel gegen Barcelona mit einer Weltklasse-Leistung und auch sonst in der wackligen Defensive mit Abstand der Konstanteste. Fehlerfrei blieb allerdings auch er nicht. Note: 3. © getty 7/25 Dan-Axel Zagadou (11 Spiele): Musste lange auf seinen ersten Startelfeinsatz warten. Seitdem der BVB mit Dreierkette spielt jedoch gesetzt und mit teils bärenstarken Leistungen. Bereitete gegen Mainz mit einem Solo-Lauf sogar einen Treffer vor. Note: 2,5. © getty 8/25 Nico Schulz (14 Spiele, 1 Tor): Wurde früh in der Saison von einer Verletzung ausgebremst und fand danach nicht mehr in seinen Rhythmus. Lieferte gleich mehrere schwache Spiele am Stück ab. Von ihm muss deutlich mehr kommen. Note: 5. © getty 9/25 Leonardo Balerdi (2 Spiele): Zwölf Minuten gegen Düsseldorf und sieben gegen Prag lautet die Bilanz des Argentiniers. Laut Aussagen der Verantwortlichen hat Balerdi die Eingewöhnungszeit hinter sich und darf 2020 auf mehr Einsätze hoffen. Keine Bewertung. © getty 10/25 Ömer Toprak (1 Spiel): Spielte beim Supercup-Sieg gegen die Bayern durch und wechselte anschließend aufgrund mangelnder Perspektive beim BVB zu Werder Bremen. Dort plagen ihn zahlreiche Verletzungen. Keine Bewertung. © getty 11/25 Lukasz Piszczek (20 Spiele): 13 Startelfeinsätze sind nicht besonders viel für den Polen, zwischenzeitlich bremste ihn ein Faserriss aus. Hat noch Luft nach oben, eine wirklich überzeugende Vorstellung war nicht dabei. Note: 4. © getty 12/25 Marcel Schmelzer (2 Spiele): 4 Bundesligaminuten - das war's für Schmelzer in diesem Halbjahr. Eine erwartbare Bilanz, Favre wird in diesem Leben nicht mehr auf ihn setzen. Zog sich zu allem Überfluss auch noch einen Faserriss zu. Keine Bewertung. © getty 13/25 Marius Wolf (1 Spiel): Spielte neun Minuten im Supercup und ging am Ende der Sommer-Transferperiode auf Leihbasis zu Hertha BSC. Dort als Rechtsverteidiger gesetzt, seit Klinsmanns Übernahme jedoch nicht mehr. Keine Bewertung. © getty 14/25 MITTELFELD - Axel Witsel (21 Spiele, 3 Tore): Trat nicht mehr so dominant auf wie in der Vorsaison und leistete sich auffällig viele Ballverluste. Auch er war vor Dortmunds Krise nicht gefeit. Stürzte dann zuhause und fiel aus. Note: 3,5. © getty 15/25 Raphael Guerreiro (19 Spiele, 2 Tore): Wandelte zwischen Mittelfeld und Linksverteidigung. Hinterließ meist einen ordentlichen Eindruck, mehr aber auch nicht. Böser Schnitzer beim 3:3 gegen Leipzig. Verlängerte im Oktober bis 2023. Note: 3,5. © getty 16/25 Julian Weigl (20 Spiele, 1 Tor): Musste nur noch fünfmal als Innenverteidiger ran, die restlichen Spiele bestritt er wieder wie gewohnt im defensiven Mittelfeld. In der CL mit schwachen Auftritten, ansonsten solide. Note: 4. © getty 17/25 Thomas Delaney (9 Spiele): Enttäuschende Hinrunde für den Dänen, der seinen Stammplatz verlor und nur gegen Barca und Leverkusen überzeugende Partien ablieferte. Verletzte sich Mitte November bei der Nationalmannschaft und fällt seitdem aus. Note: 4,5. © getty 18/25 Mahmoud Dahoud (8 Spiele): Kam lediglich auf drei Startelfeinsätze und insgesamt 276 Spielminuten. Nutzt wie schon im Vorjahr seine seltenen Chancen nicht. Note: 5. © getty 19/25 Jadon Sancho (24 Spiele, 12 Tore): Trotz seiner zwischenzeitlichen Disziplinlosigkeiten bester Dortmunder. Bereitete weitere zwölf Tore vor. Ohne sein Tempo und seine Effizienz wäre der BVB deutlich weniger wert. Note: 1,5. © getty 20/25 Julian Brandt (24 Spiele, 6 Tore): Fand sehr schwer in die Saison, was auch daran lag, dass er nicht im Zentrum spielte. Als Favre dies dann änderte, zeigte Brandt sein Gesicht vom Vorjahr in Leverkusen. Weltklasse-Bude gegen Leipzig. Note: 3,5. © getty 21/25 Marco Reus (22 Spiele, 10 Tore): Gemessen an seinem Potential eine schwache Hinserie des Kapitäns, der in einigen Partien bedenklich abtauchte, anstatt zu führen. 15 Torbeteiligungen sind dennoch gut. Note: 3,5. © getty 22/25 Thorgan Hazard (23 Spiele, 4 Tore): Gehörte in den mauen Wochen zu den offensiv Auffälligsten, brauchte jedoch lange, bis erstmals der Ball im Tor zappelte. Anfangs allenfalls solide, dennoch immer wieder mit guten, willensstarken Leistungen. Note: 3,5. © getty 23/25 ANGRIFF - Paco Alcacer (15 Spiele, 7 Tore): Startete mit 7 Toren in 6 Pflichtspielen furios, doch dann kamen die Blessuren zurück. Schoss sein letztes Tor im September. Leidtragender der Systemumstellung, kam im Dezember nur auf elf Minuten. Note: 4. © getty 24/25 Mario Götze (16 Spiele, 3 Tore): Mit nur 6 Startelfeinsätzen wird Götze nicht zufrieden sein, weshalb er auch mit einer Vertragsverlängerung zögert. Mit unverändert schwerem Stand bei Favre und nur gegen Bremen und Inter überzeugend. Note: 4,5. © getty 25/25 Jacob Bruun Larsen (9 Spiele): 158 Einsatzminuten sind die wenigsten aller BVB-Spieler, die mehr als 2 Spiele bestritten. Im Vorjahr zum Saisonstart noch die positive Überraschung, jetzt nur noch Bankdrücker. Kommt auf einen Startelfeinsatz. Note: 5.

Marco Reus warnt: "Da müssen wir schleunigst hin"

Das Problem besteht seit Beginn der Saison und darüber hinaus. Beim BVB ist sich dessen jeder bewusst. Nur gebessert hat sich bisher nichts. Die Borussia bestritt kaum ein Spiel, in der sie sattelfest wirkte.

Das defensive Umschalten war und ist die Achillesferse des BVB, das offenbarte selbst die Vorbereitung. Auch die Aufbauprobleme bei gegnerischem Pressing sind noch längst nicht behoben. Das ist nicht nur ein Problem der Abwehrkette. Die ganze Mannschaft muss daran arbeiten.

"Den Schalter müssen wir einfach umlegen, dass wir es über 90 Minuten komplett durchziehen", sagte Reus zu Sky. "Da müssen wir jetzt schleunigst hin, weil wir auch kaum mehr Zeit haben", fuhr der Kapitän fort. Das war vor acht Tagen. Es klingt, als könnte die Zeit in der Winterpause nicht ausgereicht haben, um das Problem zu beheben.

Der Erfolg der Rückrunde hängt jedoch genau davon ab - viel eher als von der Frage, ob Haaland auf Anhieb einschlägt und Tore schießt. Mit ihm habe der BVB "die Möglichkeit, flexibler zu sein, auf verschiedene Spielstände zu reagieren", sagte Reus. Idealerweise kommt der BVB jedoch dorthin, dass er in den Spielen so agiert, dass er nur noch in Ausnahmefällen reagieren muss.