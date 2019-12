Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt heute im TV und Livestream?

Heute spielt in der Bundesliga der FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt. Wer das Spiel heute im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh die Partie Mainz gegen Frankfurt umsonst!

Wer zeigt / überträgt Mainz gegen Frankfurt heute im TV und Livestream?

Wie alle anderen Montagsspiele der Bundesliga wird auch dieses live und exklusiv in voller Länge auf DAZN ausgestrahlt. Kurz vor dem Anpfiff um 20.30 Uhr beginnt der Streaming-Dienst seine Übertragung, die sowohl am Smart-TV als auch am PC sowie allen mobilen Endgeräten zu sehen ist - wichtig ist nur eine Internetverbindung.

Dieses Personal führt Euch durch die Übertragung:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Neben der Bundesliga hat DAZN noch zahlreiche weitere Sport-Events im Programm. Ihr könnt dort beispielsweise über 100 Champions-League-Spiele oder die Europa League live sehen, ebenso wie US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis (Australian Open, French Open, US Open dank der Kooperation mit Eurosport), Boxen, UFC und vieles mehr.

Ein Monatsabo kostet Euch 11,99 Euro und kann monatlich gekündigt werden - wenn Ihr gleich ein ganzes Jahr bucht, zahlt Ihr 119,99 Euro. Hier könnt Ihr das Programm kostenlos testen.

1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER auf SPOX

Auch bei uns auf SPOX kommt Ihr selbstverständlich nicht zu kurz. Neben der heutigen Partie findet Ihr viele weitere Sport-Highlights, schaut dazu einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei.

Bundesliga - Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Vorschau

Das sind die wichtigsten Fakten rund um diese Partie:

Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Opel Arena, Mainz

Opel Arena, Mainz Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Manuel Gräfe Der 1. FSV Mainz 05 ist in der Bundesliga zu Hause gegen Eintracht Frankfurt noch ungeschlagen (fünf Siege, sechs Remis). Elf ungeschlagene Heimspiele in Folge schafften die Mainzer gegen keinen anderen Bundesligisten.

Sowohl der 1. FSV Mainz 05 (ein Sieg) als auch Eintracht Frankfurt (drei Siege, zwei Remis) sind in der Bundesliga in Montagsspielen unbesiegt.

Dem 1. FSV Mainz 05 gelang es beim 5:1 gegen die TSG Hoffenheim als erstem Team in der Bundesliga, auswärts vier Treffer in Unterzahl zu erzielen.

Mainz' neuer Coach Achim Beierlorzer spielte als erster Bundesliga-Trainer an zwei Spieltagen in Folge gegen denselben Gegner und feierte dank des 5:1 mit Mainz auswärts gegen Hoffenheim seinen höchsten Sieg als Bundesliga-Trainer.

Eintracht Frankfurt blieb in den letzten beiden BL-Spielen ohne Torerfolg, was es zuletzt im August 2017 gegeben hatte. Mehr Spiele in Folge waren es in der Liga letztmals im März/April 2017 (vier).

Eintracht Frankfurt verlor sechs der letzten sieben Bundesliga-Auswärtsspiele (dazwischen ein 2:1-Sieg bei Union Berlin am 6. Spieltag).

Mainz vs. Eintracht Frankfurt: Die letzten Duelle im Überblick

Im letzten Duell zwischen den beiden Teams gewann der FSV in Frankfurt mit 2:0. Damals sorgten zwei Tore von Anthony Ujah für den Sieg.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 12.05.2019 Eintracht Frankfurt 1.FSV Mainz 05 0:2 Bundesliga 19.12.2018 1.FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 2:2 Bundesliga 17.03.2018 Eintracht Frankfurt 1.FSV Mainz 05 3:0 DFB-Pokal (Viertelfinale) 07.02.2018 Eintracht Frankfurt 1.FSV Mainz 05 3:0 Bundesliga 27.10.2017 1.FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1:1

Bundesliga: Die Tabelle vor Mainz gegen Frankfurt

Eintracht Frankfurt benötigt dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die internationalen Ränge zu verpassen. Mainz 05 dagegen kann sich mit Punkten aus dem Tabellenkeller befreien. Die 05er könnten bis auf Platz 12 vorrücken.