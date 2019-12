Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Zum Abschluss des 15. Spieltages der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 die Eintracht aus Frankfurt. Wo Ihr die Partie live sehen könnt und was es sonst zu wissen gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt: Spielbeginn, Schiedsrichter, Spielort

Austragungsort der Begegnung ist die Veltins-Arena in Gelsenkirchen, die insgesamt 62.000 Zuschauer fasst. Der Anpfiff ist auf 18 Uhr terminiert. Die Leitung der Partie übernimmt Felix Zwayer.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Schalke gegen Frankfurt live und exklusiv. Ab 17.30 Uhr startet die Übertragung auf SkySport Bundesliga 1 HD mit Kommentator Wolff Fuss. Alle mobilen Sky-Kunden können via SkyGo außerdem auf einen Livestream zurückgreifen.

Bereits 40 Minuten nach Spielende stehen die Highlights der Begegnung auf DAZN zur Verfügung.

Schalke vs. Frankfurt: Liveticker

Wie zu allen Bundesligaspielen bieten wir Euch auch für die Partie Schalke - Frankfurt einen kostenlosen Liveticker an.

Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt: Vorschau

Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Serie - von denen man drei sogar als Sieger beendete - verlor der FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende gegen Bayer Leverkusen mal wieder ein Spiel und verpasste den Sprung auf Tabellenrang drei. Nichtsdestotrotz spielt Königsblau bislang eine solide Saison, was vor allem an Trainer David Wagner liegt. "Es ist eine der Kernkompetenzen eines Trainers: zu sprechen, zu kommunizieren. Und am liebsten rede ich mit meinen Spielern. Ich freue mich jeden Tag auf sie", begründete der 48-Jährige jüngst die guten Leistungen seines Teams.

Bei Gegner Frankfurt sieht die Lage düsterer aus. Zwar zog die SGE unter der Woche in die Zwischenrunde der Europa League ein, in der Bundesliga will es aber nicht so recht laufen. Seit vier Bundesligaspielen konnte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter nicht mehr gewinnen - der letzte Dreier datiert von Anfang November, als man den FC Bayern mit 5:1 vom Platz fegte. In der Tabelle liegen die Frankfurter derzeit nur auf Platz zwölf, sieben Zähler hinter den internationalen Plätzen.

S04 vs. SGE: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke 04: Nübel - Kenny, Kabak, McKennie, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Caligiuri, Harit - Raman, Kutucu

Nicht im Kader: Bentaleb (nicht berücksichtigt), Mi. Langer (nicht berücksichtigt), Nastasic (Knieprellung), Sané (Außenmeniskusriss), Schöpf (Faserriss), Stambouli (Fußbruch), Uth (muskuläre Probleme)

Eintracht Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Fernandes, Kostic - Gacinovic, Kamada - Paciencia

Nicht im Kader: Abraham (Rotsperre), Cavar (nicht berücksichtigt), Cetin (nicht berücksichtigt), de Guzman (muskuläre Probleme), Finger (nicht berücksichtigt), Kohr (Rotsperre), Russ (Achillessehnenriss), N. Stendera (nicht berücksichtigt), Trapp (Schulter-OP), Zimmermann (nicht berücksichtigt)

Schalke - Frankfurt: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 06.04.19 Bundesliga FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1:2 11.11.18 Bundesliga Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 3:0 12.05.18 Bundesliga FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1:0 18.04.18 DFB-Pokal FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 0:1 16.12.17 Bundesliga Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 2:2

