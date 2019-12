SpVgg Greuther Fürth gegen VfL Bochum: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Bochum ist zur 16. Spielrunde der 2. Bundesliga am heutigen Samstag bei der Spielvereinigung Greuther Fürth zu Gast. Alles was Ihr zur Partie wissen müsst und wo Ihr diese live mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Greuther Fürth - VfL Bochum: Wann und wo findet das Spiel statt?

Gespielt wird ab 13 Uhr im Sportpark Ronhof, der Heimspielstätte der Spielvereiningung Greuther Fürth. Schiedsrichter ist Nicolas Winter.

Fürth gegen Bochum heute live im TV und Livestream

Im deutschen TV überträgt SkySport das Spiel zwischen Fürth und Bochum live und exklusiv. Ab 12.10 Uhr startet der Pay-TV-Sender die Übertragung auf SkySport Bundesliga 5HD mit Kommentator Ulli Potofski. Mit SkyGo können auch mobile Sky-Kunden via Livestream die Partie sehen.

SpVgg Greuther Fürth vs. Bochum: Liveticker

Selbstverständlich begleiten wir hier bei SPOX die Partie auch im Liveticker, wo Ihr zwischen Konferenz und Einzelspiel entscheiden könnt.

Fürth gegen VfL Bochum: Vorschau

Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Plätze beziehungsweise zwei Pünktchen, weshalb der Sieger im heutigen Duell zwischen Greuther Fürth und dem VfL Bochum den jeweils anderen in den Absteigskampf hineinziehen kann. Während sich Bochum jedoch in den vergangenen Wochen verbessert zeigte und aus vier Spielen acht Zähler mitnahm, steckt Fürth im grauen Mittelfeld der Tabelle fest.

Zu inkonstant waren die letzten Leistungen der Kleeblätter - vor allem an der Chancenverwertung hapert es bei der Spielvereinigung. "Effizienz kannst Du nicht trainieren. Du kannst die Spieler in ihren Abläufen bestärken, sie immer wieder in diese Abläufe bringen. Das ist im Training permanent verankert. Es geht jetzt drum, die Gelegenheiten im Spiel konsequenter zu nutzen", weiß auch Fürth-Trainer Stefan Leitl.

Greuther Fürth vs. VfL Bochum: Voraussichtliche Startaufstellungen

SpVgg Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, Mavraj, Wittek - Sarpei - S. Ernst, Stefaniak - Hrgota, Keita-Ruel, Nielsen

Nicht im Kader: Caligiuri (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Green (Teilabriss des Innenbandes), Seguin (5. Gelbe Karte)

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Decarli, Bella Kotchap, Danilo - Janelt, Tesche - Pantovic, C.-Y. Lee, D. Blum - Ganvoula

Nicht im Kader: Bapoh (Kreuzbandriss), Leitsch (Aufbautraining), Losilla (5. Gelbe Karte), Maier (Sprunggelenk-OP)

Fürth - Bochum: Die letzten Duelle

Greuther Fürth konnte keines der letzten sechs Aufenandertreffen mit dem VfL Bochum für sich entscheiden.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 14.04.2019 2. Bundesliga VfL Bochum SpVgg Greuther Fürth 3:2 02.11.2018 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth VfL Bochum 2:2 20.04.2018 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth VfL Bochum 1:1 18.11.2017 2. Bundesliga VfL Bochum SpVgg Greuther Fürth 1:1 16.04.2017 2. Bundesliga VfL Bochum SpVgg Greuther Fürth 1:0

2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 15. Spieltag

Beide Klubs trennen lediglich zwei Tabellenplätze.