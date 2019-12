Den FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg am letzten Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause live verfolgen? Wir sagen Euch, wo Ihr immer live am Ball seid und garantiert nichts verpasst.

Der 17. Spieltag steht an: Noch neun Spiele in der Bundesliga, dann heißt es Winterpause.

FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Freiburg gibt es live und exklusiv nur auf Sky. Als Einzelpartie könnt Ihr das Spiel auf Sky Bundesliga 3 HD und in der Konferenz auf Sky Bundesliga 1 HD verfolgen.

Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream via Sky Go an. Dieser ist für alle internetfähigen Endgeräte verfügbar, jedoch ebenso kostenpflichtig.

© getty

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg im SPOX-Liveticker

Alle, die nicht live im Stadion sind und keinen Sky-Zugang haben, können das Bundesliga-Spiel zwischen Schalke und Freiburg bei uns im Liveticker verfolgen. Auch alle anderen Spiele des 17. Spieltages und viele weitere Veranstaltungen findet Ihr in unserem Livticker-Kalender.

Wo und wann findet die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Freiburg statt?

Austragungsort des Bundesliga-Spitzenspiels ist die Schalker Veltins-Arena. Das Stadion bietet 62.271 Zuschauern Platz. Anpfiff der Begegnung am 17. Spieltag ist am heutigen Samstag, 21. Dezember, um 15.30 Uhr.

© getty

FC Schalke 04 - SC Freiburg: Die Tabelle nach dem 16. Spieltag

Nur vier Punkte trennen die beiden Kontrahenten vor dem 17. Spieltag. Können die Freiburger näher an die Schalker heranrücken?