SC Freiburg gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Freiburg empfängt am 16. Spieltag der Bundesliga am Mittwochabend den FC Bayern München. Alle Infos zum Spiel, zur Übertragung im TV und im Livestream gibt es hier.

Der vorletzte Spieltag der Hinrunde ist traditionell in eine englische Woche eingebettet: Gespielt wird am Dienstag und Mittwoch, am darauffolgenden Wochenende wird die Hinrunde abgeschlossen.

SC Freiburg gegen Bayern München: Uhrzeit, Spielort und Schiedsrichter

Freiburg und die Bayern stehen sich am Mittwoch (18. Dezember) gegenüber. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Freiburger Schwarzwald-Stadion. Dort finden in der Liga 24.000 Zuschauer Platz.

Folgende Unparteiische sind am Mittwoch in Freiburg im Einsatz:

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Assistenten: Mike Pickel und Frederick Asmuth

Vierter Offizieller: Nicolas Winter

VAR: Sven Waschitzki

SC Freibug vs. Bayern München heute live im TV und Livestream sehen

Live wird das Gastspiel der Bayern im Breisgau nur vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr. Kommentator der Partie ist Kai Dittmann.

Zudem hat Sky eine Konferenz der vier Spiele im Angebot, die um 20.30 Uhr angepfiffen werden. Die mobilen Sky-Kunden können via SkyGo außerdem auf einen Livestream zurückgreifen.

SC Freiburg gegen FC Bayern München, Highlights: Tore im Video

40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr die Highlights der Partie auf DAZN sehen. Neben der Bundesliga gibt es beim Streamingdienst auch jede Menge weiteren Fußball zu sehen, darunter Champions League, Europa League oder internationale Ligen wie die Primera Division oder die Serie A. Auch Fans des US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB) oder von großen Box- und UFC-Events kommen auf ihre Kosten.

In der englischen Woche sind die Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls im Einsatz: Das Erste zeigt ab 22.45 Uhr Highlights der Begegnungen vom Mittwoch.

Freiburg gegen FCB im LIVE-TICKER

Auf SPOX findet Ihr Liveticker zu allen Partien der Bundesliga und der 2. Liga. Bei uns verpasst Ihr also keine entscheidende Spielszene. Hier geht es zum Liveticker der Partie Freiburg gegen Bayern.

SC Freiburg - FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Die finalen Aufstellungen werden erst ca. eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. So könnten die beiden Teams am Mittwochabend aber auflaufen:

SC Freiburg: Flekken - Gulde, Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Höler, Grifo - Petersen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Lewandowski

Bundesliga: Die Partien des 16. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 17.12. 18.30 Uhr Werder Bremen Mainz 05 17.12. 20.30 Uhr BVB RB Leipzig 17.12. 20.30 Uhr Union Berlin TSG 1899 Hoffenheim 17.12. 20.30 Uhr FC Augsburg Fortuna Düsseldorf 18.12. 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Hertha BSC 18.12. 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 18.12. 20.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Schalke 04 18.12. 20.30 Uhr SC Freiburg Bayern München 18.12. 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Köln

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag