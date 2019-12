Bundesliga: SC Freiburg gegen Bayern München heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Mittwochabend treffen am 16. Spieltag der Bundesliga der FC Bayern München und der SC Freiburg aufeinander. Die Bayern müssen auswärts im Breisgau ran und könnten den Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig verkürzen. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER mitverfolgen.

SC Freiburg - FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Schiedsrichter der Begegnung ist Sascha Stegemann aus Niederkassel. Er wird die Partie um 20.30 Uhr eröffnen. Sollten die Freiburger gewinnen, wäre es für sie erst der fünfte Erfolg gegen die Bayern in der Bundesliga - in 39 Spielen.

Vor Beginn: "Es ist für viele Mannschaften nicht leicht, dort zu spielen. Es wird eine taffe Aufgabe", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick über das Duell. "Das wussten wir aber auch vorher schon, dass die letzten drei Spiele eine Aufgabe werden. Was Christian in den letzten Jahren geleistet hat, ist phänomenal. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen, weil man sich auch ganz gut kennt."

Vor Beginn: Nach dem rassigen 3:3 zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig könnten die Bayern (27 Punkte) mit einem Dreier Boden auf den Tabellenführer aus Leipzig (33) gutmachen - und den BVB (29) sogar überholen. Freiburg steht mit 25 Zählern aber nur zwei Punkte hinter den Bayern und könnte den Ligakrösus kassieren. Erst am Wochenende hatte man die Bayern wieder vorbeiziehen lassen müssen: Gegen Hertha BSC gab es eine 0:1-Auswärtsniederlage.

Freiburg gegen FCB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. So könnten die beiden Mannschaften auflaufen:

Freiburg: Flekken - Gulde, R. Koch, Heintz - Frantz, Haberer, Höfler, Günter - Höler, Grifo - Petersen

Flekken - Gulde, R. Koch, Heintz - Frantz, Haberer, Höfler, Günter - Höler, Grifo - Petersen Bayern München: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Lewandowski

Dem Rekordmeister fehlen unter anderem die Verletzten Kingsley Coman, Leon Goretzka, Lucas Hernandez und Niklas Süle. Bei den Freiburgern laboriert Luca Waldschmidt immer noch an seiner Gesichtsfraktur.

Freiburg gegen Bayern heute live im Fernsehen und Livestream

Wer sich das Spiel zwischen dem Rekordmeister und den in diesem Jahr so überraschend starken Breisgauern nicht entgehen lassen möchte, benötigt ein Abo des Pay-TV-Senders Sky. Dort wird die Partie exklusiv live und in voller Länge übertragen. Das Spiel gibt es auf Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen, kommentieren wird ab 20.15 Uhr Kai Dittmann.

Das Spiel ist zudem Teil der Konferenz mit den vier zeitgleich angepfiffenen Partien ab 20.30 Uhr.

Darüber hinaus bietet Sky einen Livestream via Sky Go an, dafür braucht es aber ebenfalls ein Sky-Abo.

Wer nicht auf Sky zurückgreifen kann oder möchte, kann die Highlights der Partie 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst kostet Euch 11,99 Euro im Monat und ist nach jedem Monat kündbar, darüber hinaus bekommt Ihr einen Probemonat umsonst. Ihr könnt auch ein Jahres-Abo über 119,99 Euro abschließen.

Ab 22.45 Uhr gibt es die Highlights aller Spiele zudem in der ARD-Sportschau.

Die Bundesliga-Tabelle vor den Mittwochsspielen