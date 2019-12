Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstagnachmittag treffen am 17. Spieltag der Bundesliga Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Union Berlin aufeinander. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Die Highlights aller Spiele der Bundesliga gibt es schon 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN. Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Fortuna Düsseldorf - Union Berlin: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das letzte Heimspiel des Jahres trägt die Fortuna wie gewohnt in der Merkur Spiel-Arena aus. In der 54.600 Zuschauer fassenden Arena werden 2024 auch Spiele der Europameisterschaft ausgetragen.

Anstoß des Spiels zwischen Fortuna Düsseldorf und Union Berlin ist 15.30 Uhr. Folgendes Schiedsrichterteam wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Benjamin Cortus Assistenten: Florian Heft, Thomas Stein

Florian Heft, Thomas Stein Vierter Offizieller: Frederick Assmuth

Frederick Assmuth Video-Assistent: Günter Perl

Fortuna - Union: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel zwischen der Fortuna und Union übertragen. Ab 14.30 Uhr beginnt bereits die Übertragung des Bezahlsenders. Martin Groß ist Euer Kommentator für die Partie.

Sky bietet für seine Kunden auch eine Übertragung im Livestream via SkyGo an. Mit SkyTicket könnt Ihr Euch, falls Ihr nicht Kunde von Sky seid, einen Tagespass kaufen und so das Spiel zwischen Fortuna und Union live sehen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights des Spiels auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt neben den Highlights aller Spiele der Bundesliga unter anderem auch alle Freitags-, Montags-, und die frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr) live und in voller Länge.

Monatlich kostet ein DAZN-Abo 11,99 Euro, für ein Jahresabo zahlt Ihr 119,99 Euro. Der erste Monat ist dabei kostenlos.

Hier könnt Ihr euch den gratis DAZN-Probemonat sichern.

Bundesliga: Fortuna - Union im LIVE-TICKER

Auch am letzten Spieltag des Jahres versorgt Euch SPOX mit Livetickern zu jedem Spiel der Bundesliga. Mit dem SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene aus dem Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin.

© getty

Fortuna - Union: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Friedhelm Funkel und Urs Fischer ihre Mannschaften ins letzte Spiel des Jahres schicken:

Fortuna Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Morales, Bodzek - Thommy, Fink, Kownacki - Hennings

Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Morales, Bodzek - Thommy, Fink, Kownacki - Hennings Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Hübner, Subotic, Lenz - Andrich, Gentner - Ingvartsen, Bülter - Andersson

Bundesliga: Die Tabelle vor Union gegen Düsseldorf

Union Berlin hätte bei einem Sieg bereits elf Punkt Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz. Düsseldorf braucht unbedingt drei Punkte um nicht auf einem Abstiegsrang zu überwintern.