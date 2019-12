FC Schalke 04: Alexander Nübel nach Brutalo-Foul an Mijat Gacinovic für vier Spiele gesperrt

Das DFB-Sportgericht hat Schalke-Keeper Alexander Nübel für dessen Foul an Frankfurts Mijat Gacinovic am vergangenen Sonntag für vier Spiele gesperrt. Der Klub wird gegen das Urteil keine Berufung einlegen.

Das bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der Bild. "Wir haben das Strafmaß akzeptiert. Es geht um das, was Alex bereits gesagt hat: Am Ende geht es um die Gesundheit von Gacinovic - das ist das Wichtigste", sagte Schneider, der darüber hinaus den Frankfurter "für deren Sportsgeist" ein "großes Kompliment" gab.

"Es kamen zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Vorwürfe in Richtung von Alex Nübel. Besser geht's nicht, so muss man miteinander umgehen", fügte Schneider hinzu. Nübel wird Schalke dennoch in den Partien in Wolfsburg (Mittwoch), gegen Freiburg (Samstag), zum Rückrundenauftakt gegen Gladbach (17. Januar) und beim Gastspiel in München gegen Bayern (25. Januar) fehlen. Für ihn wird Ersatzmann Markus Schubert zwischen den Pfosten stehen.

Die Netzreaktionen zu Alexander Nübels Brutalo-Foul gegen Gacinovic: "Nübeltäter" © getty 1/10 Es war die Szene des Spiels zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt: Alexander Nübel springt Mijat Gacinovic in der 66. Minute mit ausgestrecktem Fuß in den Brustkorb und fliegt vom Platz. So reagierte das Netz auf die Kung-Fu-Einlage. © twitter.com/WummsSportshow 2/10 Nach dem Einsteigen von Nübel wurden Erinnerungen an eine Szene aus dem Jahr 2008, als ein gewisser Tim Wiese Ivica Olic auf ähnliche Art und Weise niederstreckte. Dabei sollte Nübel doch eigentlich Gerüchten zufolge irgendwann Manuel Neuer beerben. © twitter.com/fums_magazin 3/10 Vorbilder sind aber eben Vorbilder. Unbestätigten Berichten zufolge hat Nübel auch immer in Tim-Wiese-Bettwäsche geschlafen... © twitter.com/Arne1904 4/10 Apropos Vorbilder: Für viele Torhüter der älteren Generation war das Toni Schumacher. Auch der "Tünn" hatte seinen unrühmlichen Moment, als er Patrick Battiston mit der Hüfte wegcheckte. Sein Satz hinterher: "Dann zahl' ich ihm seine Jacketkronen." © twitter.com/footagemagazin 5/10 Auch eine sehr beliebte Reaktion auf das Nübel-Foul: Der Umgang des Schalker Ehrenrats mit dem Rassismus-Skandal um Aufsichtsratschef Clemens Tönnies. Der erhobene Vorwurf des Rassismus sei "unbegründet", hieß es damals in einer Erklärung. © twitter.com/guek62 6/10 Tönnies selbst war es, der in der Folge vorschlug, sein Amt für drei Wochen ruhen zu lassen. Etwas, das wohl zumindest bis zur Winterpause auch auf Nübel zukommen wird - in Form einer Sperre. © twitter.com/Dagobert95 7/10 Dabei wollte der Schalker Keeper doch nur den Ball sp....oh.... © twitter.com/JungeMitDemBall 8/10 Ein "positiver" Randaspekt: Die Szene war so eindeutig, dass sich nicht mal der VAR einschaltete. Oder hätte er es tun sollen? Gacnovic ist ja im Laufweg von Nübel. Wie war das mit Rechts vor Links? Und Nübel kommt ja aus der Kameraperspektive von rechts. © twitter.com/Dagobert95 9/10 Spaß beiseite. Natürlich geht die Szene voll auf die Kappe des Schalker Schlussmannes, der sich ab dem 15. Dezember 2019 einen neuen Spitznamen im Netz "erarbeitet" hat. © twitter.com/Vav4ta 10/10 Damit hat er dann auch gleich einen passenden Ringnamen, wenn er es wie Wiese macht und bei der WWE anheuert. "And from Paderborn, Germany, weighing at 172 Punds, here is Alex "The German Nübeltäter" Nüüüübeeeeel!"

Zweite längere Sperre für Alexander Nübel

Nübel war beim 1:0-Sieg der Schalker in der 59. Minute aus seinem Strafraum geeilt und hatte bei einem Klärungsversuch den heranstürmenden Gacinovic mit einem Kung-Fu-Tritt gegen den Brustkorb niedergestreckt.

Gacinovic, der in der Folge benommen und blutend ausgewechselt werden musste, trug "nur" eine schwere Rippenprellung davon. Der Schalker Schlussmann entschuldigte sich sowohl persönlich als auch öffentlich für seinen Fauxpas. "Danke, dass du dich sofort entschuldigt hast", sagte Gacinovic in Richtung Nübel, der den SGE-Spieler noch am Abend telefonisch kontaktiert hatte.

Für Nübel ist es nach der Notbremse gegen Borussia Mönchengladbach am 20. Spieltag der vergangenen Saison die zweite längere Sperre seiner Bundesliga-Karriere (2 Spiele).