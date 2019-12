Ihr wollt wissen, wie und wo Ihr das Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen den SV Werder Bremen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Der 17. Spieltag und damit letzte vor der anstehenden Winterpause wird vom Freitag, 20. Dezember, bis zum Sonntag, 22. Dezember, ausgetragen.

1. FC Köln gegen den SV Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem SV Werder Bremen wird live und exklusiv auf Sky Bundesliga 4 HD gezeigt. Zusätzlich kann das Spiel auf Sky Bundesliga 1 HD in der Samstags-Konferenz zusammen mit allen anderen Spielen um 15.30 Uhr verfolgt werden.

Parallel bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream via Sky Go an. Dieser ist für alle internetfähigen Endgeräte verfügbar, jedoch ebenso kostenpflichtig.

1. FC Köln vs. SV Werder Bremen im SPOX-Liveticker

Wenn Ihr nicht die Möglichkeit habt, das Spiel live im TV oder Livestream zu verfolgen, dann seid Ihr hier genau richtig. Wir bieten Euch einen Liveticker zur Partie Köln gegen Bremen an. Alle anderen Spiele des 17. Spieltages und viele weitere Liveticker findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender .

Wann und wo findet das Spiel 1. FC Köln gegen Werder Bremen statt?

Das Bundesliga-Spiel des 17. Spieltages: 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln ausgetragen. Die Arena hat ein Fassungsvermögen von 49.968 Zuschauern. Anstoß zum letzten Spiel des 1. FC Köln vor der Winterpause ist am heutigen Samstag, 21. Dezember, um 15.30 Uhr.

© getty

1. FC Köln - SV Werder Bremen: Die Tabelle vor der Partie

Beide Teams befinden sich im Tabellenkeller und wollen daher mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Insbesondere die Bremer wollen nach dem 0:5 gegen Mainz Wiedergutmachung betreiben.