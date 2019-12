FC Bayern München: Mauricio Pochettino spielt bei der Trainersuche offenbar keine Rolle

Mauricio Pochettino wird offenbar nicht Trainer des FC Bayern München, weder im Winter noch im Sommer. Das berichtet die Bild.

Interimstrainer Hansi Flick hat von den Vereinsverantwortlichen eine Jobgarantie bis zur Winterpause bekommen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen.

Pochettino galt zuletzt als vermeintlicher Wunschkandidat von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Bereits vor der Verpflichtung von Niko Kovac im Sommer 2018 soll es Kontakt gegeben haben. Ein Grund für das nun nicht vorhandene Interesse an Pochettino sollen dessen fehlende Deutschkenntnisse sein.

Pochettino strebt nach Informationen der Manchester Evening News einen Verbleib in der Premier League an. Angeblich spekuliert er auf einen Trainerposten bei Manchester United. Trotz des Sieges gegen Pochettinos Ex-Klub Tottenham Hotspur steckt United in der Krise. Trainer Ole Gunnar Solskjaer ist nicht mehr unumstritten.