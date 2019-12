Bundesliga: Mainz 05 - Borussia Dortmund (BVB) heute im LIVE-TICKER

Am heutigen 15. Spieltag empfängt Mainz 05 die Borussia aus Dortmund. Kann der BVB einen weiteren Sieg einfahren? Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Bundesliga: Mainz 05 gegen Borussia Dortmund im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Lucien Favre ändert trotz dem Spiel unter der Woche gegen Prag nur eine Positon. Anstatt Guerreiro beginnt heute Schulz auf der linken Seite.

Vor Beginn: Nach dem Spiel in Augsburg tauscht Achim Beierlorzer damit auf zwei Positionen. Barreiro sitzt nur auf der Bank und Onisiwo fällt mit Knieproblemen vorerst aus. Dafür beginnen Baku und Szalai.

Die Aufstellungen von Mainz 05 und dem BVB

So werden die Teams heute auflaufen:

Mainz 05 : Zentner - St. Juste, Fernandes, Niakhate - Öztunali, Baku, Kunde, Aaron - Boetius - Szalai, Quaison

: Zentner - St. Juste, Fernandes, Niakhate - Öztunali, Baku, Kunde, Aaron - Boetius - Szalai, Quaison BVB: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Brandt, Schulz - Reus - T. Hazard, Sancho

Vor Beginn: Und Mainz? Seit Achim Beierlorzer übernommen hat, läuft es wieder rund. Zwei Siege aus drei Spiele stehen unter dem neuen Coach bisher zu Buche.

Vor Beginn: Auf das 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf am 14. Spieltag folgte ein glückliches 2:1 gegen Slavia Prag in der Champions League.

Vor Beginn: Die große Frage heute: Kann der BVB seinen Aufwärstrend fortsetzen?

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund!

Mainz 05 gegen den BVB im TV und Livestream

Live und exklusiv von der Partie in Mainz berichtet Sky. Der Pay-TV-Sender bietet Euch das Spiel einzeln oder in der Konferenz an. Ausführliche Infos zur Übertragung findet Ihr hier.

Die Bundesliga-Tabelle vor den Samstagspartien des 15. Spieltags

Kann der BVB den Abstand auf Tabellenführer Mönchengladbach verkleinern?