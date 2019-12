Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg heute im LIVE-TICKER

Am 13. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach heute auf den SC Freiburg. Hier könnt Ihr die Begegnung im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Sportclub hingegen erkämpfte sich am vergangenen Wochenende ein schmeichelhaftes 1:1 in Leverkusen und könnte mit einem Sieg in Mönchengladbach bis auf Platz zwei klettern - vorbei an Bayern und dem BVB.

Vor Beginn: Dann haben die Fohlen die Möglichkeit, wieder die Tabellenführung von RB Leipzig zu übernehmen, die sich die Roten Bullen durch einen 3:2-Sieg in Paderborn erspielt haben.

Vor Beginn: Das Spiel im Gladbacher Borussia-Park wird heute um 15.30 Uhr von Schiedsrichter Felix Zwayer angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg.

© getty

Bundesliga: Gladbach vs. Freiburg heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung des Spiels Gladbach gegen Freiburg kümmert sich Pay-TV-Sender Sky. Ab 14.30 Uhr werdet Ihr dort von Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Heribert Bruchhagen auf das Spiel eingestimmt, das im Anschluss von Wolff Fuss kommtentiert wird.

Sky bietet Euch neben der Übertragung im TV einen Livestream via SkyGo oder SkyTicket an.

Mönchengladbach vs. Freiburg: Die voraussichtlichen Aufstellungern

Aufseiten der Gladbacher sind die Einsätze von Matthias Ginter (Muskelverletzung) und Nico Elvedi (Oberschenkelprobleme) noch fraglich. Beim SC muss wohl erneut Mark Flekken Stammkeeper Alexander Schwolow (Muskelfaserriss) vertreten.

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Neuhaus - Herrmann, Plea, Thuram

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Neuhaus - Herrmann, Plea, Thuram Freiburg: Flekken - Lienhart, Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Höler, Salli - Petersen

Bundesliga, 13. Spieltag: Die Tabelle

Der FC Bayern kassierte durch das 1:2 gegen Bayer Leverkusen die erste Niederlage unter Interimscoach Hansi Flick. Die Hertha verlor beim Debüt von Jürgen Klinsmann mit dem gleichen Ergebnis gegen den BVB.