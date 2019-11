BVB-Kapitän Marco Reus bei 3:0-Sieg gegen Wolfsburg verletzt ausgewechselt

Marco Reus hat sich beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg am linken Sprunggelenk verletzt. Der BVB-Kapitän wurde in der 29. Minute ausgewechselt.

"Er hat einen Schlag bekommen und konnte nicht mehr weiterspielen. Wir wissen noch nicht genau, was er hat", sagte Trainer Lucien Favre nach dem Spiel. Reus fehlte zuletzt aufgrund muskulärer Probleme, im Pokal gegen Borussia Mönchgengladbach setzte er mit einer Erkältung aus. Gegen Wolfsburg reichte es nun für 29 Minuten.

Reus wurde bereits nach rund 15 Minuten kurz an der Seitenlinie behandelt, spielte zunächst weiter und gab dann doch das Zeichen an die Bank: Wechsel. Für ihn kam Mario Götze ins Spiel. Der erzielte in der 88. Minute das 3:0 per Handelfmeter.