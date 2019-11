So kannst Du FC Bayern gegen BVB legal sehen

Heute steht in der Bundesliga das Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB an. Wie Ihr die Partie legal verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

FC Bayern - BVB: Ort, Austragungsort, Schiedsrichter

Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag um 18.30 Uhr in der Münchener Allianz Arena.

Folgendes Schiedsrichtergespann ist für die Leitung der Begegnung zuständig:

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Felix Zwayer Assistenten: Thorsten Schiffner, Sascha Thielert

Thorsten Schiffner, Sascha Thielert Vierter Offizieller: Frank Willenborg

Frank Willenborg VAR: Daniel Siebert

Daniel Siebert VAR-Assistent: Rafael Foltyn

FC Bayern - BVB: So kannst Du die Partie legal sehen

Die Übertragungsrechte für FC Bayern - BVB liegen exklusiv bei Sky. Im Anschluss an die Nachmittagsspiele startet Sky die TV-Übertragung. Folgendes Personal ist dabei im Einsatz:

Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Wolff Fuss

Neben der Übertragung im TV bietet der Pay-TV-Sender die Partie auch im Livestream via Sky Go an, allerdings benötigt Ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement. Alternativ könnt Ihr Euch auch via Sky Ticket einen Tagespass für die Partie kaufen.

Wenn Ihr die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen wollt, seid Ihr bei DAZN genau richtig. Das ZDF zeigt die Highlights erst um 23 Uhr.

Bayern vs. BVB: So könnten Flick und Favre aufstellen © getty 1/26 Nach dem gelungenen Debüt in der Champions League gegen Olympiakos hat Hansi Flick keinen Anlass, etwas beim FC Bayern zu ändern. Thomas Müller etwa dürfte gegen Dortmund beginnen. © getty 2/26 Nach dem rauschenden 3:2 gegen Inter muss auch Lucien Favre genau überlegen, ob er seine Mannschaft verändert. Kapitän Marco Reus ist offiziell wieder fit, doch wen soll er rausnehmen? © getty 3/26 FC Bayern München - TOR: Manuel Neuer © getty 4/26 ABWEHR: Benjamin Pavard © getty 5/26 Javi Martinez. © getty 6/26 David Alaba © getty 7/26 Alphonso Davies © getty 8/26 MITTELFELD: Joshua Kimmich © getty 9/26 Leon Goretzka © getty 10/26 Serge Gnabry © getty 11/26 Thomas Müller © getty 12/26 Kingsley Coman © getty 13/26 ANGRIFF: Robert Lewandwowski © getty 14/26 Mit der gleichen Aufstellung und Formation wie gegen Olympiakos Piräus (2:0) dürfte der FCB gegen den BVB auflaufen. © getty 15/26 Borussia Dortmund - TOR: Roman Bürki © getty 16/26 ABWEHR: Achraf Hakimi © getty 17/26 Manuel Akanji © getty 18/26 Mats Hummels © getty 19/26 Nico Schulz © getty 20/26 MITTELFELD: Julian Weigl © getty 21/26 Axel Witsel © getty 22/26 Jadon Sancho © getty 23/26 Julian Brandt © getty 24/26 Thorgan Hazard © getty 25/26 ANGRIFF: Paco Alcacer © getty 26/26 Das BVB-Lineup im Überblick.

FC Bayern - BVB heute im Liveticker verfolgen

Neben der Übertragung im TV und Livestream gibt es auch die Möglichkeit, die Partie bei SPOX im Liveticker zu verfolgen. Hier verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Szene. Hier geht es zum Liveticker!

FC Bayern gegen BVB: Die letzten fünf Duelle im Überblick

Die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele konnte der FC Bayern jeweils für sich entscheiden. Die Bilanz von 22:3-Toren ist dabei besonders beeindruckend, mindestens vier Treffer gelangen den Münchenern jeweils.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Supercup 03.08.2019 Borussia Dortmund Bayern München 2:0 Bundesliga 06.04.2019 Bayern München Borussia Dortmund 5:0 Bundesliga 10.11.2018 Borussia Dortmund Bayern München 3:2 Bundesliga 31.03.2018 Bayern München Borussia Dortmund 6:0 DFB-Pokal (Achtelfinale) 20.12.2017 Bayern München Borussia Dortmund 2:1

Die Tabelle der Bundesliga vor FCB gegen BVB

Nach zehn Spieltagen steht der FC Bayern nur auf Rang fünf, der BVB ist Dritter.