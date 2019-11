Moussa Diaby und seine Situation bei Bayer Leverkusen: Rakete im Schneckentempo

Bayer Leverkusen feierte am Mittwochabend in der Champions League einen wichtigen Sieg gegen Atletico Madrid. Keinen Anteil daran hatte der siebtteuerste Neuzugang der Vereinshistorie: Moussa Diaby. Der 20-Jährige muss weiter auf seine Chance in dieser Saison warten.

Nein, großartig über seine Situation sprechen wollte Moussa Diaby nicht, als er am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr als einer der ersten Leverkusener Kaderspieler die BayArena verließ. Ein paar Kumpels warteten am Ausgang bereits auf ihn.

"Alles gut, ich bleibe geduldig", ließ er sich noch auf Nachfrage von SPOX und Goal entlocken. Und er verstehe, wie Bayer-Trainer Peter Bosz derzeit mit ihm umgehe.

Nimmt man die ungeheure Geschwindigkeit zum Maßstab, die Diaby auf den Platz bringen kann und mit der auch seine Entwicklung bei Paris Saint-Germain im Vorjahr voranschritt, dann hat Bosz bei der Integration des Franzosen erst einmal Schneckentempo verordnet.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid: Die Noten und Einzelkritiken der Werkself © getty 1/15 Bayer Leverkusen darf dank des 2:1-Siegs gegen Atletico Madrid noch vom Achtelfinale in der Champions League träumen. Vor allem die Defensive überzeugte gegen die Spanier. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Lukas Hradecky: Musste zunächst kaum eingreifen. War gegen Ende der Partie, als Atletico stärker wurde, aber immer zur Stelle. Starke Parade kurz vor Schluss gegen Morata. Ein schlimmer Fehlpass war noch dabei. Note: 2,5. © getty 3/15 Mitchell Weiser: Solide Leistung. Mit den meisten Ballkontakten und Zweikämpfen auf Seiten von Bayer. Leistete sich einen bösen Fehlpass kurz nach der Pause. Offensiv bis auf einen Schuss in Oblaks Arme ohne nennenswerte Impulse. Note: 3. © getty 4/15 Jonathan Tah: Streute ein paar Unsicherheiten und Ungenauigkeiten ein, sonst aber meist aufmerksam bei der Verteidigungsarbeit. Vorne bei Eckbällen steter Unruheherd. Note: 2,5. © getty 5/15 Sven Bender: Zweikampfstärkster Leverkusener, ließ hinten nichts anbrennen und fuhr immer wieder resolut dazwischen. Tolle Körpersprache. Note: 2. © getty 6/15 Wendell: Hatte zusammen mit Volland die meisten Torschüsse bei Bayer in den ersten 45 Minuten (3). Gegen den Ball meist auf der Höhe und mit einigen guten Balleroberungen. Nach vorne kam von ihm aber wenig. Note: 3. © getty 7/15 Charles Aranguiz: Lief viel und stopfte Löcher, auch wenn nicht alles gelingen wollte. Seine Hereingabe führte zum Eigentor von Thomas. Bekam einen Ball mit voller Wucht an die Schläfe und ging beim Stande von 2:0 nach 64 Minuten vom Feld. Note: 3,5. © getty 8/15 Kerem Demirbay: Trat die Ecke, die schließlich zum 1:0 führte. Spielte einige gute Verlagerungen, allerdings auch immer wieder mit Schlampereien im Passspiel. Von seiner Form aus Hoffenheim weiterhin ein gutes Stück entfernt. Note: 3,5. © getty 9/15 Karim Bellarabi: Gab die Vorlage zum 2:0. Kurbelte über die rechte Seite immer wieder an, doch ihm fehlte oft die letzte Konsequenz oder eine zündende Idee. Dafür mit ein paar guten Szenen gegen den Ball. Note: 2,5. © getty 10/15 Kai Havertz: Ordentliche, gemessen an seinem Potential aber diskrete Vorstellung. Die Partie lief etwas an ihm vorbei. Effiziente Offensivszenen blieben Mangelware. Hängt weiter ein wenig durch. Note: 4. © getty 11/15 Nadiem Amiri: Umtriebig und ziemlich zweikampfstark. Sein Eckball führte zum Lattentreffer von Felipe (38.). Spielte einige gute Pässe, beispielsweise auf Volland (21.). Verschenkte eine bessere Note mit seiner unnötigen Roten Karte (84.). Note: 3,5. © getty 12/15 Kevin Volland: Keine 30 Ballkontakte insgesamt und bei vielen Zweikämpfen zweiter Sieger. Haute sich aber wie gewohnt rein. Verpasste das 1:0 nach 21 Minuten, steuerte aber den wichtigen Treffer zum 2:0 bei. Offensivstärkster Leverkusener. Note: 2. © getty 13/15 Julian Baumgartlinger: Kam für Aranguiz nach 65 Minuten aufs Feld und anschließend nur selten an den Ball. Verteidigte den Vorsprung über die Zeit. Note: 3,5. © getty 14/15 Panagiotis Retsos: Kam nach 81 Minuten für Wendell ins Spiel. Ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung. © getty 15/15 Aleksandar Dragovic: Kurz vor Schluss für Havertz eingewechselt. Keine Bewertung.

Moussa Diaby in Leverkusen: Bislang nur 72 Einsatzminuten

In jedem der bislang 16 Pflichtspiele stand Diaby zwar im Leverkusener Aufgebot, eingewechselt hat ihn der Coach jedoch nur viermal. In der Bundesliga kamen so 63 Spielminuten zustande, im DFB-Pokal neun und in der Champions League null. Eine durchaus ausbaufähige Zwischenbilanz für den mit 15 Millionen Euro Ablösesumme siebtteuersten Neuzugang der Leverkusener Vereinshistorie.

Bereits vor zwei Wochen deutete Bosz an, dass der erste Startelfeinsatz von Diaby näher rücken würde: "Wir warten auf den richtigen Moment - und der wird kommen. Moussa bekommt von mir die Zeit, um sich anzupassen."

Nach 34 Pflichtspielen (vier Tore, sieben Vorlagen) im Trikot von PSG muss sich Diaby also auch jetzt noch in Geduld üben, wo durch die Verletzung von Leon Bailey die Tür zur Anfangsformation vermeintlich einen Spalt aufging. Doch Bosz entschied sich anders.

Bosz wirbt bei Diaby um Verständnis

Um den Jamaikaner auf dem linken Flügel, Diabys bevorzugtem Einsatzgebiet, zu ersetzen, hat der Trainer zuletzt taktisch umgebaut. Bosz zog Kevin Volland aus der Sturmspitze nach Linksaußen und stellte Lucas Alario in den Angriff. Beim 2:1-Sieg gegen Atletico ließ er Diaby ein weiteres Mal auf der Bank und stattdessen Nadiem Amiri auf der Außenbahn ran.

"Man darf das nicht unterschätzen", wirbt Bosz bei der Personalie Diaby um Verständnis. "Durch den Wechsel aus Paris hat sich sehr viel für so einen jungen Spieler geändert, nicht nur die Sprache. Wenn man den Spieler dann zu früh bringt, wird es nicht gut."

Bosz sieht den 20-Jährigen schlichtweg noch nicht so weit, um anderen Konkurrenten den Platz streitig zu machen. Dieses Vorgehen ist für Bosz alles andere als untypisch. Auch bei Daley Sinkgraven ließ sich der Niederländer nach dessen Verletzung die nötige Zeit, ehe sich sein Landsmann nun allerdings eine erneute Blessur zuzog.

Rolfes: "Haben die Neuen auf lange Sicht verpflichtet"

"Alle Neuzugänge haben Potenzial, sind oder werden noch wichtig für uns. Es ist normal, dass bei dem einen die Integration schneller verläuft als bei dem anderen. Wir haben die Neuen auf lange Sicht verpflichtet, nicht nur für zwei Monate", bat auch Sportdirektor Simon Rolfes zuletzt um Geduld.

Diaby scheint sie mitzubringen. Auch wenn er im Sommer im Interview mit SPOX und Goal noch ankündigte: "Thomas Tuchel konnte mir in Paris eben keine bestimmte Anzahl an Einsätzen garantieren. Auch was das betrifft, will ich bei Bayer 04 jetzt richtig durchstarten."

Zeit ist ohnehin noch mehr als genug: Diabys Vertrag bei der Werkself ist bis 2024 datiert.

