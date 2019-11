Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 2:1: Ein Lebenszeichen! Werkself wahrt Chance aufs Achtelfinale

Bayer Leverkusen hat das vorzeitige Aus in der Champions-League-Gruppenphase verhindert. Die Werkself gewann mit 2:1 (1:0) gegen Atletico Madrid und darf sich nach zuvor drei Niederlagen in der Gruppe D sogar wieder Hoffnungen auf das Achtelfinale machen.

Bayer müsste dafür seine beiden ausstehenden Spiele bei Lokomotive Moskau und gegen Juventus Turin gewinnen und zudem auf weitere Ausrutscher der Spanier hoffen, die sieben Punkte auf ihrem Konto haben. Dabei wird Leverkusen wohl auf Nadiem Amiri verzichten müssen, der in der 84. Minute die Rote Karte sah. Alvaro Morata (90.+4) traf für die Gäste.

"Wir haben super gekämpft, ein super Spiel abgeliefert und es bis zum Ende durchgezogen", sagte Jonathan Tah bei DAZN. Torschütze Volland lobte die "sehr giftige und sehr kompakte" Spielweise seines Teams. "Wir haben verdient gewonnen", sagte er.

Durch den ersten Dreier hat Bayer einen großen Schritt in Richtung Trostrunde Europa League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz hätte bei einer weiteren Niederlage vor dem Rückspiel am 26. November bei Lokomotive Moskau, das zum Gruppenauftakt unter dem Bayer-Kreuz 2:1 gewonnen hatte, mit dem Rücken zur Wand gestanden. Im letzten Gruppenspiel trifft Bayer im Dezember auf Juve mit Superstar Cristiano Ronaldo, das sich durch ein 2:1 in der russischen Hauptstadt bereits vorzeitig für die nächste Runde qualifizierte.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid: Die Noten und Einzelkritiken der Werkself © getty 1/15 Bayer Leverkusen darf dank des 2:1-Siegs gegen Atletico Madrid noch vom Achtelfinale in der Champions League träumen. Vor allem die Defensive überzeugte gegen die Spanier. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Lukas Hradecky: Musste zunächst kaum eingreifen. War gegen Ende der Partie, als Atletico stärker wurde, aber immer zur Stelle. Starke Parade kurz vor Schluss gegen Morata. Ein schlimmer Fehlpass war noch dabei. Note: 2,5. © getty 3/15 Mitchell Weiser: Solide Leistung. Mit den meisten Ballkontakten und Zweikämpfen auf Seiten von Bayer. Leistete sich einen bösen Fehlpass kurz nach der Pause. Offensiv bis auf einen Schuss in Oblaks Arme ohne nennenswerte Impulse. Note: 3. © getty 4/15 Jonathan Tah: Streute ein paar Unsicherheiten und Ungenauigkeiten ein, sonst aber meist aufmerksam bei der Verteidigungsarbeit. Vorne bei Eckbällen steter Unruheherd. Note: 2,5. © getty 5/15 Sven Bender: Zweikampfstärkster Leverkusener, ließ hinten nichts anbrennen und fuhr immer wieder resolut dazwischen. Tolle Körpersprache. Note: 2. © getty 6/15 Wendell: Hatte zusammen mit Volland die meisten Torschüsse bei Bayer in den ersten 45 Minuten (3). Gegen den Ball meist auf der Höhe und mit einigen guten Balleroberungen. Nach vorne kam von ihm aber wenig. Note: 3. © getty 7/15 Charles Aranguiz: Lief viel und stopfte Löcher, auch wenn nicht alles gelingen wollte. Seine Hereingabe führte zum Eigentor von Thomas. Bekam einen Ball mit voller Wucht an die Schläfe und ging beim Stande von 2:0 nach 64 Minuten vom Feld. Note: 3,5. © getty 8/15 Kerem Demirbay: Trat die Ecke, die schließlich zum 1:0 führte. Spielte einige gute Verlagerungen, allerdings auch immer wieder mit Schlampereien im Passspiel. Von seiner Form aus Hoffenheim weiterhin ein gutes Stück entfernt. Note: 3,5. © getty 9/15 Karim Bellarabi: Gab die Vorlage zum 2:0. Kurbelte über die rechte Seite immer wieder an, doch ihm fehlte oft die letzte Konsequenz oder eine zündende Idee. Dafür mit ein paar guten Szenen gegen den Ball. Note: 2,5. © getty 10/15 Kai Havertz: Ordentliche, gemessen an seinem Potential aber diskrete Vorstellung. Die Partie lief etwas an ihm vorbei. Effiziente Offensivszenen blieben Mangelware. Hängt weiter ein wenig durch. Note: 4. © getty 11/15 Nadiem Amiri: Umtriebig und ziemlich zweikampfstark. Sein Eckball führte zum Lattentreffer von Felipe (38.). Spielte einige gute Pässe, beispielsweise auf Volland (21.). Verschenkte eine bessere Note mit seiner unnötigen Roten Karte (84.). Note: 3,5. © getty 12/15 Kevin Volland: Keine 30 Ballkontakte insgesamt und bei vielen Zweikämpfen zweiter Sieger. Haute sich aber wie gewohnt rein. Verpasste das 1:0 nach 21 Minuten, steuerte aber den wichtigen Treffer zum 2:0 bei. Offensivstärkster Leverkusener. Note: 2. © getty 13/15 Julian Baumgartlinger: Kam für Aranguiz nach 65 Minuten aufs Feld und anschließend nur selten an den Ball. Verteidigte den Vorsprung über die Zeit. Note: 3,5. © getty 14/15 Panagiotis Retsos: Kam nach 81 Minuten für Wendell ins Spiel. Ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung. © getty 15/15 Aleksandar Dragovic: Kurz vor Schluss für Havertz eingewechselt. Keine Bewertung.

Felipe trifft eigenen Querbalken - Thomas erzielt Eigentor

Vor 28.160 Zuschauern in der BayArena war Bayer von Beginn an die aktivere Mannschaft und setzte den spanischen Vizemeister mächtig unter Druck. Zwei Wochen nach der 0:1-Niederlage in Madrid, wo Bayer ebenfalls ordentlich mitgehalten hatte, war Leverkusen aber erneut im gegnerischen Strafraum zu harmlos.

Bosz hatte seine Startelf im Gegensatz zur 1:2-Niederlage in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach auf zwei Positionen geändert. Für Stürmer Lucas Alario und Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger rückten der wiedergenesene Charles Aranguiz und Amiri ins Team. Dieser personelle Schachzug machte sich positiv bemerkbar.

Der Chilene Aranguiz zog im defensiven Mittelfeld geschickt die Fäden, Nationalspieler Amiri sorgte vereinzelt mit guten Zuspielen für Gefahr. So auch in der 21. Minute, als er seinem Kapitän Volland glänzend auflegte. Der Bayer-Torjäger scheiterte aber an Atletico-Torwart Jan Oblak. Zumeist verpufften die Angriffsbemühungen der Hausherren aber am gegnerischen Strafraum.

Nach einer Hereingabe von Aranguiz unterlief dann Thomas das Eigentor, nachdem kurz zuvor Felipe bei einer Abwehraktion schon den eigenen Querbalken getroffen hatte. Oblak war chancenlos. Bereits gegen Moskau hatte ein Eigentor von 2014-Weltmeister Benedikt Höwedes noch für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt.

Lukas Hradecky hält Leverkusen-Sieg fest

Ohne seinen angeschlagenen Kapitän Lars Bender wusste Bayer auch nach dem Seitenwechsel zu überzeugen. Ersatzspielführer Volland war es dann vorbehalten, das erste "richtige" Tor für Bayer in der aktuellen Königsklassen-Saison zu erzielen. Karim Bellarabi hatte Bayers einzige Spitze hervorragend in Szene gesetzt.

Atletico, das wie schon im Hinspiel auf 127-Millionen-Mann Joao Felix (Sprunggelenkverletzung) verzichten musste, erhöhte nach dem 0:2 noch einmal die Schlagzahl und brachte die Bayer-Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone hatte bei einem Freistoß von Thomas Lemar (62.) eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer, Bayer-Torwart Lukas Hradecky war aber zur Stelle. Mit Glück und Geschick brachte Leverkusen aber seine ersten Punkte ins Ziel.