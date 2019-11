BVB - News und Gerüchte: Jacob Bruun Larsen will Borussia Dortmund wohl verlassen

Jacob Bruun Larsen will Borussia Dortmund wohl unbedingt im Winter verlassen. Jose Mourinho nimmt offenbar bereits Deutschkurse und Thomas Delaney verletzt sich in der EM-Qualifikation schwer. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

Borussia Dortmund: Bruun Larsen will im Winter offenbar weg

Jacob Bruun Larsen möchte in der Wintertransferperiode Borussia Dortmund offenbar unbedingt verlassen. Das berichtet die Bild. Grund sind die geringen Einsatzzeiten des Dänen.

Bruun Larsen ist nach den Verpflichtungen von Julian Brandt und Thorgan Hazard in dieser Saison Dauerreservist bei den Schwarz-Gelben. Nur in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Gladbach stand der 21-Jährige in der Startelf.

Bruun Larsen, der in der Bundesliga nur 21 Minuten auf dem Platz stand, möchte mehr Spielpraxis. Der Däne könnte sich nach Angaben der Bild auch mit einem Wechsel in die 2. Liga anfreunden. Der VfB Stuttgart, an den er in der Rückrunde 2017/18 bereits ausgeliehen war, soll interessiert sein.

Jacob Bruun Larsen: Leistungsdaten in der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 3 - 1 21 Champions League 2 - - 19 DFB-Pokal 2 - - 65

BVB-Gerücht: Mourinho nimmt Deutschkurse

Nicht erst nach der 0:4-Pleite gegen den FC Bayern wurde über Dortmunds Trainer Lucien Favre diskutiert. Zuvor gab es bereits Spekulationen über ein mögliches Engagement von Jose Mourinho beim Revierklub.

Wie France Football nun berichtet, soll The Special One in den vergangenen Wochen bereits Deutschkurse besucht haben. Mourinho hat darüber hinaus ein gutes Verhältnis zu BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, der ihn offenbar von Zeit zu Zeit zu den Heimspielen einlädt.

Mourinhos letzte Trainerstation war in England bei Manchester United. Bei den Red Devils wurde der Portugiese im Dezember 2018 entlassen.

BVB: Schwere Verletzung bei Thomas Delaney?

Borussia Dortmund muss wohl länger auf Thomas Delaney verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich im EM-Qualifikationsspiel mit Dänemark gegen Irland (1:1) am rechten Sprunggelenk verletzt.

Bei einem Zweikampf mit Alan Brown in der 13. Minute auf der Außenbahn knickte Delaney um. Anschließend verließ er von zwei Betreuern gestützt den Platz, Jogging-Versuche an der Seitenlinie führten nicht zum Erfolg. Der 28-Jährige musste ausgewechselt werden.

Die genaue Ausfalldauer ist noch unklar, ein Einsatz am Freitag in der Bundesliga gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr live auf DAZN) gilt als ausgeschlossen.

