Bundesliga heute live: FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln im TV, Livestream und Liveticker

Helau gegen Alaaf. Die Karnevals-Hochburgen Mainz und Köln eröffnen am heutigen Freitag den 9. Spieltag der Bundesliga. Wo Ihr die Freitagspartie sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Bundesliga: Wann und wo findet Mainz gegen Köln statt?

Der 9. Spieltag der Bundesliga beginnt am Freitag, den 25. Oktober. An diesem empfängt der FSV Mainz den 1. FC Köln in der Opel Arena. Schiedsrichter Frank Willenborg wird die Begegnung um 20.30 Uhr anpfeifen.

Bundesliga: So könnt Ihr FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln live verfolgen

Die Bundesliga ist wie gewohnt nicht im Free-TV zu sehen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, die Partie kostenfrei zu verfolgen. Der Streaming-Dienst DAZN überträgt das Spiel exklusiv. Mit dem Gratis-Monat, den DAZN anbietet, könnt Ihr also die Partie kostenfrei und legal streamen.

Die Übertragung startet um 20.15 Uhr. Mit folgenden Personal begleitet DAZN die Sendung:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Mainz gegen Köln: Bundesliga im Liveticker

Selbstverständlich begleitet auch SPOX die Bundesliga live. Wir tickern jedes Spiel live und ausführlich.

Zum Liveticker der Partie Mainz gegen Köln geht es hier entlang.

Bundesliga: 9. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 25. Oktober 20.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 26. Oktober 15.30 Uhr SC Paderborn Fortuna Düsseldorf 26. Oktober 15.30 Uhr Hertha BSC TSG Hoffenheim 26. Oktober 15.30 Uhr Schalke 04 Borussia Dortmund 26. Oktober 15.30 Uhr FC Bayern München Union Berlin 26. Oktober 15.30 Uhr SC Freiburg RB Leipzig 26. Oktober 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Werder Bremen 27. Oktober 15.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Augsburg 27. Oktober 18 Uhr Borussia Mönchenglabach Eintracht Frankfurt

Mainz vs. Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mainz-Coach Sandro Schwarz muss im Mittelfeld auf den gesperrten Edimilson Fernandes verzichten. Zudem fällt wohl Danny Latza aus, weswegen er die Achter-Positionen in der Raute wohl neu besetzen muss.

Bei Köln kehren aller Voraussicht nach Jorge Mere, Birger Verstraete und Dominik Drexler in den Kader zurück.

1. FSV Mainz 05: Zentner - Brosinski, St. Juste, Niakhate, Aaron - Kunde - R. Baku, Maxim - Boetius - Szalai, Quaison

Zentner - Brosinski, St. Juste, Niakhate, Aaron - Kunde - R. Baku, Maxim - Boetius - Szalai, Quaison 1. FC Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Ki. Schindler, Schaub, Kainz - Terodde

Bundesliga: Tabelle vor dem 9. Spieltag