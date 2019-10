FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Spart S04 Millionen wegen Domenico Tedesco?

Der FC Schalke 04 könnte wegen eines möglichen neuen Jobs von Domenico Tedesco mehrere Millionen Euro einsparen. Alexander Nübel fällt wohl gegen den 1. FC Köln aus. Rabbi Matondo spricht über das neue Mannschaftsklima. Und: Gerald Asamoah stichelt gegen den BVB.

Hier sind die News und Gerüchte zu S04.

Spart FC Schalke 04 Millionen wegen Domenico Tedesco?

Spartak Moskau buhlt nach Bild-Informationen um Domenico Tedesco. Sollte eine Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien zustande kommen, wäre das auch eine gute Nachricht für den FC Schalke 04.

Immerhin steht Tedesco nach seinem Aus als S04-Trainer im vergangenen März offiziell noch bis 2022 bei den Königsblauen unter Vertrag. Sollte er jetzt in Moskau anheuern, würde das alte Arbeitspapier aufgelöst werden und Schalke laut Bild fünf Millionen Euro Restgehalt sparen.

Spartak hatte am Sonntag Oleg Kononov nach vier Niederlagen in Folge entlassen. Tedesco soll beim russischen Rekordmeister, für den aktuell BVB-Leihspieler Andre Schürrle aufläuft, Wunschkandidat sein.

Schalke-Trainer seit 2015

Trainer Amtsantritt Amtsaustritt David Wagner Juli 2019 - Huub Stevens März 2019 Juni 2019 Domenico Tedesco Juli 2017 März 2019 Markus Weinzierl Juli 2016 Juli 2017 Andre Breitenreiter Juli 2015 Mai 2016

S04: Alexander Nübel droht Ausfall gegen 1. FC Köln

Schalke muss wohl gegen den 1. FC Köln (Samstag ab 18.30 Uhr im Liveticker) auf Stammtorwart Alexander Nübel verzichten. Der 23-Jährige fehlte am Donnerstag wegen Adduktorenproblemen im Mannschaftstraining und fällt damit voraussichtlich für das nächste Bundesligaspiel aus.

Zwischen den Pfosten würde dann Markus Schubert stehen. Für den U21-Nationalspieler wäre es das Debüt im Schalke-Dress, nachdem er im Sommer ablösefrei von Dynamo Dresden nach Gelsenkirchen gewechselt war.

Rabbi Matondo spricht über gutes Mannschaftsklima

Während der vergangenen Katastrophensaison stimmte auf Schalke offenbar neben den schlechten Ergebnissen auch das Klima innerhalb der Mannschaft nicht. Es "herrschte nicht die beste Stimmung im Team", gab Rabbi Matondo im kicker nämlich zu.

Davon sei mittlerweile aber nichts mehr zu spüren: "Wir haben uns jetzt erst richtig zusammengerauft."

Scheinbar mit Erfolg: Die Gelsenkirchener stehen aktuell auf dem vierten Tabellenrang und damit nach langer Zeit wieder einmal vor dem großen Rivalen aus Dortmund (8.).

Gerald Asamoah stichelt gegen BVB

Apropos Dortmund: Schalke-Urgestein Gerald Asamoah, der am Donnerstag seinen 41. Geburtstag feierte, stichelt in einem Youtube-Video gegen den BVB.

So antwortete er auf die Frage, was ihm zu Roman Weidenfeller einfalle, mit "Wer? Wer?" oder gab an, Dortmund nicht zu kennen. Ein Derby gegen die Schwarzgelben zu gewinnen, sei außerdem "das Geilste".

Die Antwort auf die Frage "Lieber 4 Minuten Meister als ..." wurde in dem Clip übrigens zensiert.